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Moataz Bellah El Hadedy

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L’ancien attaquant de Manchester United et de Monaco, Anthony Martial, se dirige vers un retour en Ligue 1 après avoir trouvé un accord pour résilier son contrat avec le club mexicain de Monterrey

Mercato
A. Martial
Monterrey
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Manchester United
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Anthony Martial s’apprête à entamer un nouveau chapitre de sa carrière après avoir résilié son contrat avec le club mexicain de la Liga MX, Monterrey. L’ancien attaquant de Manchester United et de Monaco envisage désormais un retour en Ligue 1 ; l’international français est en effet impatient de relancer sa carrière dans son pays natal après un bref passage au Mexique.


  • Un passage éclair et mouvementé en Amérique du Nord prend fin plus tôt que prévu

    L’attaquant français, dont le contrat avec Monterrey courait initialement jusqu’en 2027, a trouvé un accord à l’amiable pour mettre un terme à son aventure mexicaine, marquée par un bilan sportif décevant.

    L’expérience mexicaine du joueur de 30 ans s’est rapidement transformée en fardeau. Arrivé en septembre dernier après un bref passage à l’AEK Athènes, l’ancien buteur de Manchester United n’a jamais réussi à s’imposer sous les couleurs des Rayados. Avec un bilan famélique d’un but et trois passes décisives en 20 apparitions, l’attaquant est vite devenu la cible de toutes les critiques dans le pays.


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    Selon nos informations, l’attaquant français Anthony Martial souhaite revenir en Ligue 1.

    Martial scrute le marché avec un objectif très clair : un retour dans l'élite française. Convaincu qu'il possède toujours les qualités nécessaires pour s'imposer en Ligue 1, son entourage travaille sans relâche en coulisses pour lui trouver un club adapté.

    Selon Foot Mercato, son nom a été soumis à plusieurs directeurs sportifs dès l’officialisation de la résiliation de son contrat au Mexique. Reste un obstacle de taille : ses prétentions salariales et la baisse de ses statistiques ces dernières saisons ont naturellement refroidi l’intérêt de plusieurs clubs.

  • Nice émerge comme une destination crédible

    À ce stade, Nice est le seul club à ne pas avoir complètement fermé la porte à cette opportunité de mercato. Le club avance toutefois avec prudence : il doit d’abord alléger son effectif et réduire sa masse salariale avant d’envisager sérieusement une telle opération. Reste à savoir si l’Allianz Riviera sera le théâtre de son retour.

    Il avait quitté Monaco pour Manchester United il y a onze ans dans un contexte retentissant, alors qu’il était considéré comme l’un des attaquants les plus prometteurs du continent.

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    La chute de Martial

    Lauréat du Golden Boy 2015, il est devenu le teenager le plus cher de l’histoire du football lorsqu’il a quitté Monaco pour Old Trafford, contre un chèque de 36 millions de livres (48 millions de dollars), en 2015. Il a passé neuf ans chez les Red Devils, disputant 317 matchs et inscrivant 90 buts. Les attentes étaient plus élevées en Angleterre, mais il a progressivement dégringolé dans la hiérarchie mancunienne.

    Conséquence : un prêt au Séville FC lors de la saison 2021-2022, puis un départ définitif vers l’AEK Athènes en 2024, en tant que joueur libre. Une seule saison en Grèce plus tard, il s’envole pour le Mexique en septembre 2025.