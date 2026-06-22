L’ancien attaquant de Manchester United et de Monaco, Anthony Martial, se dirige vers un retour en Ligue 1 après avoir trouvé un accord pour résilier son contrat avec le club mexicain de Monterrey

L’attaquant français, dont le contrat avec Monterrey courait initialement jusqu’en 2027, a trouvé un accord à l’amiable pour mettre un terme à son aventure mexicaine, marquée par un bilan sportif décevant.

L’expérience mexicaine du joueur de 30 ans s’est rapidement transformée en fardeau. Arrivé en septembre dernier après un bref passage à l’AEK Athènes, l’ancien buteur de Manchester United n’a jamais réussi à s’imposer sous les couleurs des Rayados. Avec un bilan famélique d’un but et trois passes décisives en 20 apparitions, l’attaquant est vite devenu la cible de toutes les critiques dans le pays.



