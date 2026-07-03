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L’ancien attaquant de Manchester City, Riyad Mahrez, a officialisé sa retraite internationale après l’élimination de l’Algérie de la Coupe du monde
Mahrez met un terme à sa carrière internationale avec l'Algérie après l'élimination de son équipe en Coupe du monde
Mahrez a officialisé sa retraite internationale après la défaite 2-0 de l'Algérie face à la Suisse en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Qualifiée pour les phases à élimination directe, la sélection algérienne avait brillé, mais les réalisations de Breel Embolo et Dan Ndoye ont finalement stoppé net son parcours. Après le coup de sifflet final, l'attaquant de 35 ans a annoncé que cette rencontre marquait sa dernière sortie sous le maillot national.
Mahrez confirme sa retraite internationale après sa dernière sélection
Riyad Mahrez a officialisé sa retraite internationale au micro de beIN SPORTS après l'élimination de l'Algérie. L'ailier a expliqué que cette défaite en Coupe du monde concluait son parcours sous le maillot national, après plus de dix ans de service.
« C'est ma dernière apparition avec l'équipe nationale. C'était mon dernier match », a-t-il admis.
L’ex-star de Manchester City quitte donc les Verts après 119 sélections, concluant une carrière où il s’est imposé comme l’un des joueurs les plus influents du pays.
L'héritage de la Coupe d'Afrique des nations 2019
La plus grande réussite de Mahrez avec l’Algérie remonte à 2019, lorsqu’il a mené son équipe, en tant que capitaine, à la victoire lors de la Coupe d’Afrique des nations. Ce triomphe a permis à l’Algérie de remporter son deuxième titre continental, tandis que son coup franc spectaculaire inscrit dans le temps additionnel contre le Nigeria en demi-finale reste l’un des moments marquants de sa carrière internationale. Au cours de ses douze années en sélection, Mahrez s’est imposé comme un créateur de jeu incontournable et un véritable leader. Son départ met ainsi un point final à une ère dorée pour l’Algérie.
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Tous les regards se tournent à présent vers le football de club.
Mahrez devrait désormais se consacrer exclusivement à sa carrière en club avec Al-Ahli, après avoir pris sa retraite internationale. L'Algérie, quant à elle, doit commencer à se préparer à une vie sans l'un des joueurs les plus titrés de son histoire, alors qu'elle s'apprête à constituer une nouvelle équipe en vue des prochaines compétitions internationales.
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