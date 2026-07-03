Riyad Mahrez a officialisé sa retraite internationale au micro de beIN SPORTS après l'élimination de l'Algérie. L'ailier a expliqué que cette défaite en Coupe du monde concluait son parcours sous le maillot national, après plus de dix ans de service.

« C'est ma dernière apparition avec l'équipe nationale. C'était mon dernier match », a-t-il admis.

L’ex-star de Manchester City quitte donc les Verts après 119 sélections, concluant une carrière où il s’est imposé comme l’un des joueurs les plus influents du pays.







