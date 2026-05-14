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L’ancien attaquant de Liverpool El Hadji Diouf a écopé d’une peine de prison avec sursis, après avoir été assigné en justice par son ex-épouse
Le contentieux sur la pension alimentaire se règle sur le terrain judiciaire.
L’ancien international sénégalais a été poursuivi en justice par son ex-épouse l’année dernière pour un retard de paiement d’environ 14 000 £. Après son divorce d’avec Bishop en 2023, Diouf était légalement tenu de verser une pension alimentaire mensuelle pour leur fille, Keyla, aujourd’hui âgée de 17 ans. Le tribunal avait précédemment condamné l’ancien attaquant de Premier League à régler 670 £ par mois, en plus des frais médicaux et des frais de scolarité.
Mais le tribunal a constaté qu’il ne s’était pas acquitté de ces obligations depuis plus d’un an. Lors d’une audience mardi, le juge lui a infligé une peine d’un an de prison avec sursis et l’a condamné à régler immédiatement la somme de dix millions de francs CFA (environ 13 220 livres sterling) à son ex-épouse. Le procès avait déjà été reporté à plusieurs reprises, l’ancien attaquant n’ayant pas comparu à plusieurs audiences, jusqu’à ce que le jugement soit finalement rendu en son absence.
- AFP
L'équipe juridique remet en question la fortune de Diouf
Les avocats de Valérie Bishop, Baboucar Cissé et Cheikh Sy ont convaincu le tribunal que l’ancien footballeur avait les moyens de s’acquitter de sa dette. Ils ont souligné la diversité de ses revenus : biens immobiliers, contrats publicitaires et son activité au sein de la Fédération sénégalaise de football. Le ministère public a estimé qu’il s’agissait d’un choix et non d’une difficulté financière.
En vertu de l’article 351 du Code pénal sénégalais, le refus de s’acquitter d’une pension alimentaire est fermement sanctionné, l’emprisonnement étant utilisé à titre dissuasif. Le conseiller juridique Mame Adama Gueye l’a d’ailleurs confirmé sans détour lors de l’audience de novembre : « Diouf est tout à fait solvable. Il a les moyens de payer, mais refuse de le faire. » Ce refus obstiné de se conformer à l’ordonnance initiale a donc entraîné des poursuites pénales et la peine d’emprisonnement avec sursis finalement prononcée.
Une carrière controversée, tant sur le terrain qu’en dehors
Transféré de Lens à Liverpool en 2002 pour 10 millions de livres sterling, Diouf est arrivé avec une solide réputation. Il est toutefois resté dans les mémoires comme l’un des joueurs les plus décevants de l’histoire des Reds. Au cours de son passage sur les rives de la Mersey, il n’a inscrit que trois buts en 55 apparitions en Premier League, un bilan décevant. Il a finalement quitté le club pour rejoindre les Bolton Wanderers, où il a connu une période plus fructueuse, avant de poursuivre une carrière nomade qui l’a conduit à Sunderland, aux Blackburn Rovers, à Leeds United et aux Rangers.
Si sa carrière en Angleterre a souvent manqué de régularité, Diouf demeure une véritable icône dans son pays natal. Il a été le fer de lance de la campagne historique du Sénégal, ponctuée par une qualification en quarts de finale de la Coupe du monde 2002 et par une victoire initiale retentissante contre la France, alors championne du monde. Ses performances lui ont valu deux distinctions de Joueur africain de l’année et une place dans la prestigieuse liste FIFA 100 établie par Pelé, qui réunit les plus grands footballeurs vivants.
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Antécédents disciplinaires
Malgré un talent indéniable, la réputation de Diouf a souvent été ternie par des problèmes disciplinaires et des comportements antisportifs. Il est devenu la bête noire de nombreux supporters anglais, notamment après plusieurs incidents médiatisés où il a craché sur des adversaires. Il a ainsi été condamné à une amende de 5 000 £ par le tribunal de première instance de Glasgow pour avoir craché sur un supporter du Celtic lors d’un match de Coupe UEFA, puis a écopé d’une suspension de trois matches pour une infraction similaire impliquant le défenseur de Portsmouth Arjan de Zeeuw.