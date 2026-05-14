L’ancien international sénégalais a été poursuivi en justice par son ex-épouse l’année dernière pour un retard de paiement d’environ 14 000 £. Après son divorce d’avec Bishop en 2023, Diouf était légalement tenu de verser une pension alimentaire mensuelle pour leur fille, Keyla, aujourd’hui âgée de 17 ans. Le tribunal avait précédemment condamné l’ancien attaquant de Premier League à régler 670 £ par mois, en plus des frais médicaux et des frais de scolarité.

Mais le tribunal a constaté qu’il ne s’était pas acquitté de ces obligations depuis plus d’un an. Lors d’une audience mardi, le juge lui a infligé une peine d’un an de prison avec sursis et l’a condamné à régler immédiatement la somme de dix millions de francs CFA (environ 13 220 livres sterling) à son ex-épouse. Le procès avait déjà été reporté à plusieurs reprises, l’ancien attaquant n’ayant pas comparu à plusieurs audiences, jusqu’à ce que le jugement soit finalement rendu en son absence.