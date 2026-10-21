L’ancien attaquant de Liverpool Darwin Nunez aurait-il dû revenir en Europe ? Gus Poyet explique pourquoi l’énigmatique Uruguayen est resté en Saudi Pro League avec un contrat « fou »

Un retour en Angleterre avait été évoqué pour Nunez à un moment donné, mais il semble pour l’instant heureux dans son environnement actuel. Interrogé sur le caractère surprenant de cette situation, Poyet, qui s’exprimait en partenariat avec Gambling.com, la référence pour les sites de casino, a déclaré à GOAL : « Il en avait la possibilité, car il avait pris une décision à Liverpool en partant là-bas pour un contrat démentiel. Cela avait plutôt bien commencé. Puis Al-Hilal a fait venir Benzema et il a été écarté de la liste. Il ne pouvait pas jouer, ce qui était un problème pour lui. »

« Et puis cette année, même sans Benzema, il a changé de club. Il a été prêté à une autre équipe et conserve probablement son contrat. J’ai l’impression qu’il compte rester là-bas quelque temps. Peut-être qu’une décision familiale pourrait le faire changer d’avis : les enfants, l’école, les études ou autre chose. Mais sinon, il ne semble pas près de partir. »

« D’autant que, maintenant, il sent qu’il a aussi retrouvé son meilleur niveau en sélection, parce que Diego Forlan lui a redonné le maillot numéro neuf, comme pour lui dire : “Il est à toi.” Donc, entre le fait de jouer en club et en sélection, il ne changera probablement pas de sitôt. »

« Mais c’est vrai ce que vous dites : 27 ans. Je ne sais pas pourquoi il fait plus vieux ! Je pense que Darwin est un joueur qui a besoin d’avoir confiance en lui. Il faut lui donner confiance. Il faut lui faire sentir qu’il est le numéro neuf. »