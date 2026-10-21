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L’ancien attaquant de Liverpool Darwin Nunez aurait-il dû revenir en Europe ? Gus Poyet explique pourquoi l’énigmatique Uruguayen est resté en Saudi Pro League avec un contrat « fou »
Nunez a rejoint Liverpool dans le cadre d’un transfert à prix d’or.
La cote de Nunez a grimpé au fil de passages prolifiques en Espagne et au Portugal, respectivement à Almeria et à Benfica. Ses 34 buts inscrits lors de la saison 2021-2022 ont attiré l’attention du poids lourd anglais d’Anfield.
Liverpool a déboursé une somme considérable, l’opération pouvant atteindre 85 millions de livres sterling (114 millions de dollars). Le Sud-Américain n’a jamais dépassé la barre des 20 buts lors de ses trois saisons sur les bords de la Mersey.
Il a certes remporté la Premier League, mais a reculé dans la hiérarchie offensive et n’était plus assuré d’être titulaire. Il est devenu la risée de certains, se forgeant une réputation de joueur qui gâche des occasions en or.
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Un attaquant d’Al-Hilal frustré par la signature de Benzema
Alors que Liverpool prenait une autre direction et qu’une offre lucrative lui avait été faite, Nunez a rejoint le Moyen-Orient à l’été 2025. Il a d’abord signé à Al-Hilal, mais a vu le club recruter le lauréat du Ballon d’Or Karim Benzema quelques mois plus tard, ce qui l’a empêché d’être inscrit, le quota de joueurs étrangers ayant été atteint.
Plutôt que de faire une croix sur son passage dans le championnat d’Arabie saoudite, un prêt à Al-Diriyah a été mis en place. Il y a marqué des buts, tout en devenant un élément important des plans de Diego Forlan avec la sélection uruguayenne.
Pourquoi Nunez n’a pas fait son retour dans le football européen
Un retour en Angleterre avait été évoqué pour Nunez à un moment donné, mais il semble pour l’instant heureux dans son environnement actuel. Interrogé sur le caractère surprenant de cette situation, Poyet, qui s’exprimait en partenariat avec Gambling.com, la référence pour les sites de casino, a déclaré à GOAL : « Il en avait la possibilité, car il avait pris une décision à Liverpool en partant là-bas pour un contrat démentiel. Cela avait plutôt bien commencé. Puis Al-Hilal a fait venir Benzema et il a été écarté de la liste. Il ne pouvait pas jouer, ce qui était un problème pour lui. »
« Et puis cette année, même sans Benzema, il a changé de club. Il a été prêté à une autre équipe et conserve probablement son contrat. J’ai l’impression qu’il compte rester là-bas quelque temps. Peut-être qu’une décision familiale pourrait le faire changer d’avis : les enfants, l’école, les études ou autre chose. Mais sinon, il ne semble pas près de partir. »
« D’autant que, maintenant, il sent qu’il a aussi retrouvé son meilleur niveau en sélection, parce que Diego Forlan lui a redonné le maillot numéro neuf, comme pour lui dire : “Il est à toi.” Donc, entre le fait de jouer en club et en sélection, il ne changera probablement pas de sitôt. »
« Mais c’est vrai ce que vous dites : 27 ans. Je ne sais pas pourquoi il fait plus vieux ! Je pense que Darwin est un joueur qui a besoin d’avoir confiance en lui. Il faut lui donner confiance. Il faut lui faire sentir qu’il est le numéro neuf. »
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Quel avenir pour l’attaquant fantasque ?
Cette confiance en lui s’est quelque peu érodée à Liverpool, alors que sa capacité à marquer régulièrement pour les plus grands clubs était remise en question. Mais son efficacité devant le but est manifestement toujours là, tout comme sa puissance et sa vitesse, qui ont toujours été des atouts évidents dans son jeu.
Peut-être reviendra-t-il dans le football européen lors d’un prochain mercato, les clubs de cette partie du monde étant toujours à la recherche d’un numéro 9 qui a fait ses preuves. Pour l’heure, toutefois, rien ne semble presser la fin de son aventure en Arabie.
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