Pour son grand retour sur la scène internationale depuis 1998, l’Autriche a rapidement pris les commandes. La pression accumulée pendant près de trois décennies s’est évaporée dès la 20^e minute grâce à une frappe magistrale de Romano Schmid.

Le milieu de terrain a décoché une frappe fulgurante qui n’a laissé aucune chance au gardien jordanien, offrant ainsi à l’équipe de Ralf Rangnick une avance méritée dès l’entame de la rencontre. Dominateurs, les Autrichiens ont contrôlé 62 % du ballon durant la majeure partie de la première période, étouffant ainsi tout espoir de conte de fées pour les nouveaux venus de la Coupe du monde.