Getty Images Sport
Traduit par
L’ancien attaquant de l’Inter et de Stoke City, Marko Arnautovic, a inscrit l’un des buts qui ont permis à l’Autriche de battre la Jordanie et de décrocher sa première victoire en Coupe du monde depuis 28 ans
Schmid donne le coup d’envoi
Pour son grand retour sur la scène internationale depuis 1998, l’Autriche a rapidement pris les commandes. La pression accumulée pendant près de trois décennies s’est évaporée dès la 20^e minute grâce à une frappe magistrale de Romano Schmid.
Le milieu de terrain a décoché une frappe fulgurante qui n’a laissé aucune chance au gardien jordanien, offrant ainsi à l’équipe de Ralf Rangnick une avance méritée dès l’entame de la rencontre. Dominateurs, les Autrichiens ont contrôlé 62 % du ballon durant la majeure partie de la première période, étouffant ainsi tout espoir de conte de fées pour les nouveaux venus de la Coupe du monde.
- Getty Images Sport
La Jordanie a réduit le score grâce à Olwan.
La seconde période commence par un coup de tonnerre : d’entrée, la Jordanie, loin de se contenter d’un rôle de figurant sur la scène nord-américaine, met les favoris sous pression. Moins de cinq minutes après la reprise, Ali Olwan s’infiltre dans la surface et enroule une frappe puissante au second poteau pour égaliser.
Ce but a déstabilisé les Autrichiens, soudain contraints à une véritable bataille face à ces outsiders déterminés. Bien organisés défensivement, les Jordaniens ont contenu les offensives de Marcel Sabitzer et Sasa Kalajdzic, et auraient même pu décrocher un point historique pour leur première participation.
Un rebondissement lié au VAR et un malheureux but contre son camp
Alors que la rencontre se jouait sur un fil, l’attaquant chevronné Arnautovic a été lancé depuis le banc pour apporter l’expérience dont l’équipe avait tant besoin. L’ancien joueur de l’Inter et de Stoke pensait avoir redonné l’avantage à son équipe à la 69e minute en poussant le ballon au fond des filets lors d’un cafouillage devant les buts, mais sa joie a été de courte durée.
Après consultation de la VAR, l’arbitre a annulé la réalisation pour une main de Stefan Posch. Mais l’Autriche n’a pas attendu longtemps pour voir le sort lui sourire à nouveau. À la 76^e minute, un corner vicieux de Sabitzer a créé la zizanie dans la surface, avant d’être dévié par Yazan Al-Arab dans ses propres filets, offrant ainsi l’avantage 2-1 aux Autrichiens.
- AFP
Arnautovic scelle la victoire
Alors que la rencontre entrait dans une longue phase de temps additionnel, la Jordanie poussait pour égaliser une nouvelle fois. Ses efforts ont toutefois été anéantis lorsque Salim Obaid a été sanctionné pour une main dans la surface. Arnautovic s’est alors présenté pour transformer le penalty à plus de onze minutes du terme du temps additionnel. L’attaquant chevronné n’a pas tremblé, transformant calmement la sentence pour alourdir le score et offrir les trois points à son équipe.
L’Autriche se tourne désormais vers son choc de lundi contre l’Argentine, tenante du titre, et devra se méfier de Lionel Messi, auteur d’un triplé lors de son premier match. La Jordanie, elle, cherchera à rebondir mardi face à l’Algérie : un résultat positif est impératif pour conserver intactes ses chances de qualification pour les huitièmes de finale lors de sa première participation à la compétition.