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L’ancien attaquant de Chelsea Michy Batshuayi sur le point de rejoindre un club de Saudi Pro League après 10 apparitions avec l’Eintracht Francfort
Un nouveau chapitre au Moyen-Orient
La carrière de globe-trotter de Batshuayi s’apprête à écrire un nouveau chapitre, puisque l’attaquant belge se prépare à troquer le football européen contre les richesses de la Saudi Pro League. Après avoir passé la dernière saison et demie à l’Eintracht Francfort, l’avant-centre serait en discussions avancées pour rejoindre un club, dont le nom n’a pas encore filtré, dans l’État du Golfe, selon talkSPORT.
Ce transfert représenterait le 11e club de la carrière professionnelle de Batshuayi, renforçant encore sa réputation de grand voyageur parmi les plus prolifiques de l’ère moderne, lui qui a évolué dans certaines des plus grandes ligues du monde.
Ce départ intervient à un moment où Batshuayi peine de plus en plus à obtenir du temps de jeu en Bundesliga. Depuis son arrivée à l’Eintracht Francfort en février de l’année dernière, il n’a disputé que 10 matches toutes compétitions confondues la saison passée, un total bien en deçà des attentes pour un joueur de son pedigree.
- Getty Images
Réflexion sur un héritage compliqué à Chelsea
Batshuayi reste une figure intrigante pour les supporters de Chelsea, lui qui a joué un rôle modeste mais crucial dans le plus récent titre de Premier League remporté par le club, en 2017. Pendant son passage à Stamford Bridge, il a inscrit 25 buts en 77 apparitions, mais sa relation avec l’entraîneur de l’époque, Antonio Conte, était notoirement tendue.
Malgré son but victorieux contre West Bromwich Albion pour offrir le titre aux Blues, Batshuayi avait le sentiment de ne jamais avoir eu sa chance sous les ordres du technicien italien, qui préférait utiliser d’autres options malgré la promesse faite au Belge de lui confier un rôle important dans son dispositif tactique.
Revenant sur ses frustrations à l’égard de Conte en 2022, Batshuayi n’a pas mâché ses mots, déclarant : « Conte se contredisait constamment. À commencer par mon arrivée. Il m’a appelé et m’a expliqué son projet. Il voulait que je joue dans une attaque à deux aux côtés de Diego Costa. Est-ce que j’y ai cru ? Bien sûr, parce que Conte a joué avec deux attaquants toute sa carrière. Sauf à Chelsea avec moi. Je ne comprends pas. La vérité, c’est qu’on m’a trompé bien trop souvent. »
Entrer dans l’histoire et faire face à la controverse en Turquie
Après avoir finalement quitté définitivement Chelsea en 2022, Batshuayi a trouvé une seconde maison en Turquie, même si son parcours là-bas a été tout sauf tranquille. Il s’est d’abord engagé avec Fenerbahçe après l’échec retentissant d’un transfert envisagé vers Nottingham Forest le jour de la clôture du mercato.
Cependant, c’est son transfert suivant à Galatasaray en 2024 qui a véritablement choqué le monde du football. En signant pour le champion en titre, Batshuayi est devenu le premier joueur non turc de l’histoire à représenter les trois grands rivaux d’Istanbul, après avoir déjà joué auparavant pour Beşiktaş et Fenerbahçe au cours de sa carrière.
Son passage en Süper Lig a été marqué à la fois par le succès et par d’importants remous. S’il a remporté la Coupe de Turquie avec Fenerbahçe, il a aussi été impliqué dans une altercation physique avec un envahisseur de terrain lors d’un match chaotique contre Trabzonspor.
- AFP
Le pedigree international et la suite à venir
Sur la scène internationale, Batshuayi a été un serviteur fiable de la « génération dorée » de la Belgique. Avec 52 sélections et 27 buts à son actif, il occupe actuellement la huitième place au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la sélection belge.
Ses contributions ont été capitales lors de la campagne de Coupe du monde 2018 en Russie, où la Belgique a terminé à la troisième place. Il a également disputé la Coupe du monde 2022 et deux Championnats d’Europe, prouvant sa capacité à répondre présent sur les plus grandes scènes, même lorsque sa carrière en club traversait des périodes d’instabilité et d’incertitude.
Cependant, la carrière internationale de Batshuayi est au point mort ces dernières années, sa dernière apparition avec la sélection remontant à un match amical contre l’Angleterre à Wembley en mars 2024. Désormais âgé de 32 ans, l’attaquant semble donner la priorité à un nouveau défi alors qu’il entre dans le crépuscule de sa carrière.
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