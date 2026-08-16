L’ancien attaquant de Chelsea Michy Batshuayi sur le point de rejoindre un club de Saudi Pro League après 10 apparitions avec l’Eintracht Francfort

La carrière de globe-trotter de Batshuayi s’apprête à écrire un nouveau chapitre, puisque l’attaquant belge se prépare à troquer le football européen contre les richesses de la Saudi Pro League. Après avoir passé la dernière saison et demie à l’Eintracht Francfort, l’avant-centre serait en discussions avancées pour rejoindre un club, dont le nom n’a pas encore filtré, dans l’État du Golfe, selon talkSPORT.

Ce transfert représenterait le 11e club de la carrière professionnelle de Batshuayi, renforçant encore sa réputation de grand voyageur parmi les plus prolifiques de l’ère moderne, lui qui a évolué dans certaines des plus grandes ligues du monde.

Ce départ intervient à un moment où Batshuayi peine de plus en plus à obtenir du temps de jeu en Bundesliga. Depuis son arrivée à l’Eintracht Francfort en février de l’année dernière, il n’a disputé que 10 matches toutes compétitions confondues la saison passée, un total bien en deçà des attentes pour un joueur de son pedigree.



