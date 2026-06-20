Dans son communiqué, Le Havre a mis en avant les liens qui unissent Demba Ba à la ville, en lui souhaitant la bienvenue au sein du club et dans la région où il a grandi.

« C’est un peu un retour aux sources : Demba Ba a passé son enfance et son adolescence au Havre, et il revient aujourd’hui s’installer dans la Cité de l’Océan ! », indique le communiqué officiel du club.

« Fort de son expérience et animé par un esprit de bâtisseur, Demba Ba rejoint désormais le Havre AC. Il contribuera à la progression du club et l’aidera à s’imposer en Ligue 1. Bienvenue, Demba ! »







