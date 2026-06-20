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L'ancien attaquant de Chelsea et de Newcastle prend officiellement les rênes du poste de directeur sportif au sein d'un club de Ligue 1
Le Havre ramène Ba à ses racines
Le Havre a officialisé la nomination de l’ancien attaquant de Chelsea, Newcastle United et West Ham, Ba, au poste de directeur sportif. Âgé de 41 ans, il succède à Bodmer et supervisera les activités sportives du club au Stade Océane. Ce retour en terrain connu pour Ba, qui a passé son enfance et son adolescence au Havre avant de s’imposer comme l’une des figures les plus emblématiques du football africain.
Officiellement présenté vendredi après plusieurs semaines de spéculations, l’ancien attaquant, retraité du terrain depuis 2021, se lance ainsi dans une nouvelle carrière de dirigeant. Il prend les commandes d’un club déterminé à consolider sa place en Ligue 1.
Le Havre accueille Ba comme un retour au bercail.
Dans son communiqué, Le Havre a mis en avant les liens qui unissent Demba Ba à la ville, en lui souhaitant la bienvenue au sein du club et dans la région où il a grandi.
« C’est un peu un retour aux sources : Demba Ba a passé son enfance et son adolescence au Havre, et il revient aujourd’hui s’installer dans la Cité de l’Océan ! », indique le communiqué officiel du club.
« Fort de son expérience et animé par un esprit de bâtisseur, Demba Ba rejoint désormais le Havre AC. Il contribuera à la progression du club et l’aidera à s’imposer en Ligue 1. Bienvenue, Demba ! »
Son succès à Dunkerque lui a ouvert des portes
Ba arrive en provenance de Dunkerque, où il a occupé avec succès le poste de dirigeant sportif en Ligue 2. Son travail dans ce club lui a valu des éloges pour ses compétences en matière de recrutement et de gestion de l’effectif, forgeant une solide réputation en dehors du terrain.
Sa carrière de joueur, qui l’a mené en Angleterre et en Turquie, lui a par ailleurs apporté une expérience variée des différents environnements footballistiques. Le Havre mise sur ce parcours pour attirer des talents et soutenir les ambitions du club en Ligue 1.
- AFP
Un mercato décisif s'annonce
Dans l’immédiat, Ba va se concentrer sur la préparation du Havre en vue du prochain mercato. L’une de ses premières missions consistera à s’assurer que l’effectif dispose de la qualité et de la profondeur nécessaires pour rivaliser de manière régulière en première division française. Le remplacement de Bodmer ajoute une pression supplémentaire, mais le Havre attendra de Ba qu’il s’appuie sur les bases déjà en place.