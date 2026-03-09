L'ancien attaquant de Chelsea et de l'Inter Hernan Crespo limogé par Sao Paulo pour « manque d'harmonie » malgré un bon début de championnat brésilien

Le deuxième mandat de Crespo à la tête du MorumBIS a débuté en juillet 2025, lorsqu'il est revenu pour stabiliser le navire après le départ de Luis Zubeldia. S'il a réussi à éviter au club une potentielle relégation l'année dernière, ses résultats dans les compétitions à élimination directe ont été beaucoup moins impressionnants. Son élimination décevante en Copa do Brasil face à l'Athletico-PR, club de deuxième division, et son élimination en Libertadores face à la LDU Quito ont finalement assombri son mandat.

Malgré ces revers continentaux, la saison 2026 du Brasileirao avait commencé sous les meilleurs auspices. Le Tricolor avait récolté 10 points sur 12 possibles, une série qui garantit généralement une grande sécurité d'emploi à un entraîneur. Cependant, les tensions internes se sont avérées trop importantes pour être ignorées, ce qui a conduit le club à rechercher un nouveau dirigeant une semaine après sa défaite 2-1 contre Palmeiras.

