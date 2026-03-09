Getty Images Sport
L'ancien attaquant de Chelsea et de l'Inter Hernan Crespo limogé par Sao Paulo pour « manque d'harmonie » malgré un bon début de championnat brésilien
Licenciement choc à Sao Paulo
Selon certaines informations, cette décision n'aurait pas été motivée uniquement par des considérations mathématiques, mais plutôt par une détérioration du climat en coulisses. D'après ESPN, le manque d'harmonie entre l'entraîneur argentin et ses joueurs aurait été un facteur déterminant dans son licenciement. De plus, la direction aurait estimé que le développement tactique de l'équipe était au point mort, ne voyant pas l'évolution escomptée dans son style de jeu au cours des derniers mois.
Deuxième période mitigée pour l'Argentin
Le deuxième mandat de Crespo à la tête du MorumBIS a débuté en juillet 2025, lorsqu'il est revenu pour stabiliser le navire après le départ de Luis Zubeldia. S'il a réussi à éviter au club une potentielle relégation l'année dernière, ses résultats dans les compétitions à élimination directe ont été beaucoup moins impressionnants. Son élimination décevante en Copa do Brasil face à l'Athletico-PR, club de deuxième division, et son élimination en Libertadores face à la LDU Quito ont finalement assombri son mandat.
Malgré ces revers continentaux, la saison 2026 du Brasileirao avait commencé sous les meilleurs auspices. Le Tricolor avait récolté 10 points sur 12 possibles, une série qui garantit généralement une grande sécurité d'emploi à un entraîneur. Cependant, les tensions internes se sont avérées trop importantes pour être ignorées, ce qui a conduit le club à rechercher un nouveau dirigeant une semaine après sa défaite 2-1 contre Palmeiras.
Le communiqué officiel du club confirme le départ
Le grand club brésilien a confirmé la nouvelle dans un communiqué officiel, précisant que l'ensemble du staff technique suivrait Crespo. Le club a déclaré : « Le São Paulo Futebol Clube a décidé ce lundi (09) d'annoncer le départ de l'entraîneur Hernán Crespo. Les assistants Juan Branda et Victor López, les préparateurs physiques Federico Martinetti et Leandro Paz, ainsi que l'entraîneur des gardiens Gustavo Nepote quittent également le club. »
Le communiqué poursuit en revenant sur ses contributions historiques et les statistiques de son dernier mandat, ajoutant : « Champion du championnat pauliste en 2021, Crespo a entamé son deuxième mandat à Morumbi en juillet 2025. Depuis lors, il a dirigé l'équipe lors de 46 matchs, accumulant 21 victoires, sept nuls et 18 défaites. São Paulo souhaite à Hernán Crespo et à son équipe d'entraîneurs beaucoup de succès dans la poursuite de leur carrière. »
L'héritage et la recherche d'un successeur
Crespo quitte le club avec un bilan total de 99 matchs disputés en deux périodes différentes, avec 45 victoires, 26 nuls et 28 défaites. Sa plus grande réussite reste le titre de champion du championnat pauliste 2021, qui a mis fin à la longue période de disette du club en battant le Palmeiras d'Abel Ferreira. Cependant, les récents échecs dans la même compétition régionale, notamment une défaite en demi-finale contre leurs rivaux au début de l'année, ont accentué la pression.
À l'heure actuelle, Sao Paulo n'a pas de successeur immédiat, et le conseil d'administration a commencé à rechercher activement un remplaçant sur le marché tandis que l'équipe se prépare pour un prochain match contre Chapecoense.
