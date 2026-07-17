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L'ancien attaquant d'Aston Villa, Jhon Duran, s'apprête à rejoindre un club européen dans un transfert surprise, mettant ainsi fin à son passage compliqué à Al-Nassr
Duran à un pas de Benfica
Selon le journal local *A Bola*, le grand club portugais du Benfica serait sur le point de finaliser le prêt de l’attaquant international colombien Duran, actuellement sous contrat avec Al-Nassr. L’avant de 22 ans devrait ainsi rejoindre l’Estádio da Luz, le club saoudien acceptant de cofinancer l’opération et de prendre en charge la majeure partie de son salaire conséquent.
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Le cauchemar saoudien touche enfin à sa fin
Selon ce rapport, Duran aurait reçu cette semaine le feu vert de José Semedo, PDG d’Al-Nassr, pour se mettre en quête d’un nouveau club afin de relancer sa carrière. L’ancien attaquant d’Aston Villa, recruté en janvier 2025 pour 77 millions d’euros et lié au club jusqu’en 2030, perçoit un salaire annuel d’environ 20 millions d’euros. Son passage en Arabie saoudite s’est toutefois avéré décevant, puisqu’il n’a disputé que 18 matches toutes compétitions confondues.
Fin des périodes de turbulences sur le marché du crédit
Avant son transfert au Portugal, l’attaquant, auteur de 17 sélections avec l’équipe nationale colombienne, a enchaîné des prêts infructueux au Fenerbaçe SK et au Zenit Saint-Pétersbourg. Son passage en Russie a par ailleurs été perturbé par des problèmes disciplinaires qui lui ont valu d’être écarté de l’équipe première. Ce manque de temps de jeu régulier en club s’est finalement avéré coûteux pour Duran, qui a par la suite été écarté de la sélection colombienne pour la Coupe du monde 2026.
- AFP
Examens médicaux prévus à Lisbonne
Duran doit arriver à Lisbonne dans les prochains jours pour passer sa visite médicale et s'intégrer officiellement à l'effectif de Marco Silva. L'attaquant, déjà très attendu, prendra immédiatement part aux séances de pré-saison afin d'assimiler au plus vite le système tactique de l'équipe.
Son arrivée doit renforcer l’attaque du Benfica, qui s’apprête à affronter une saison exigeante, aussi bien sur le plan national que lors de la phase de groupes de la Ligue des champions.
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