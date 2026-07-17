Duran doit arriver à Lisbonne dans les prochains jours pour passer sa visite médicale et s'intégrer officiellement à l'effectif de Marco Silva. L'attaquant, déjà très attendu, prendra immédiatement part aux séances de pré-saison afin d'assimiler au plus vite le système tactique de l'équipe.

Son arrivée doit renforcer l’attaque du Benfica, qui s’apprête à affronter une saison exigeante, aussi bien sur le plan national que lors de la phase de groupes de la Ligue des champions.