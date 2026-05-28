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L’ancien arrière gauche de Chelsea, Filipe Luis, a surpris en rejetant l’offre du Bayer Leverkusen pour s’engager avec Monaco
Un transfert surprise vers la Principauté
Le mercato des entraîneurs réserve un rebondissement inattendu : Luis s’apprête à prendre les rênes de l’AS Monaco. Malgré des approches de plusieurs clubs prestigieux en Europe, le technicien brésilien s’engage vers le Stade Louis II pour ouvrir une nouvelle ère sur le banc monégasque.
Selon Fabrizio Romano, il succédera à Sébastien Pocognoli, qui quittera le club après seulement huit mois à sa tête.
- AFP
Leverkusen contraint de serrer les dents
Cette décision constitue un revers pour le Bayer Leverkusen, qui avait fait de l’ancien arrière gauche l’une de ses principales cibles pour renforcer son banc. Après une saison historique en Bundesliga, le club allemand recherchait un nouvel esprit tactique doté de l’expérience de haut niveau de Luis, mais sa décision de rejoindre la France l’a laissé bredouille.
Leverkusen n’était pas le seul club déçu : le Brésilien avait aussi été annoncé pour un retour sensationnel à Chelsea, ainsi qu’au Benfica. Mais le projet présenté par le directeur sportif de Monaco, Thiago Scuro, s’est révélé irrésistible, précipitant un accord éclair qui a pris de court nombre d’observateurs.
Construire pour l’avenir
La durée du contrat proposé à Luis indique que Monaco s’engage pleinement dans un projet à long terme sous sa direction. En assurant ses services jusqu’en juin 2028, le club offre à l’entraîneur de 40 ans la stabilité nécessaire pour appliquer sa philosophie footballistique dans l’un des championnats les plus compétitifs d’Europe.
Selon les observateurs, Scuro a mené les négociations en coulisses pour conclure l’accord avant que d’autres prétendants ne se manifestent officiellement. La relation entre les deux Brésiliens aurait été déterminante pour convaincre Luis que la Principauté était le lieu idéal pour s’épanouir comme entraîneur.
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Une ascension fulgurante propulsée par le succès du Flamengo
L’ascension fulgurante de Luis dans le monde du football, en tant qu’entraîneur, s’appuie sur un passage très réussi au Flamengo, qu’il a dirigé de 2024 à mars 2026. Basé à Rio de Janeiro, il a révélé ses talents tactiques en menant le club au titre de champion et à la conquête de la prestigieuse Copa Libertadores en 2025. Ce succès l’a propulsé sous les feux des projecteurs internationaux, rendant inévitable son arrivée dans un grand championnat européen.
Sa connaissance du très haut niveau est par ailleurs avérée : joueur, il figurait parmi les meilleurs arrières gauches de sa génération et a conquis la Premier League avec Chelsea ainsi qu’une pléthore de trophées avec l’Atlético.