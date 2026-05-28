L’ancien arrière gauche de Chelsea, Filipe Luis, a surpris en rejetant l’offre du Bayer Leverkusen pour s’engager avec Monaco

Le mercato des entraîneurs réserve un rebondissement inattendu : Luis s’apprête à prendre les rênes de l’AS Monaco. Malgré des approches de plusieurs clubs prestigieux en Europe, le technicien brésilien s’engage vers le Stade Louis II pour ouvrir une nouvelle ère sur le banc monégasque.

Selon Fabrizio Romano, il succédera à Sébastien Pocognoli, qui quittera le club après seulement huit mois à sa tête.