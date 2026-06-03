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L’ancien arrière droit de l’équipe d’Angleterre, Kyle Walker, estime que Thomas Tuchel a commis TROIS erreurs d’appréciation dans ses choix pour la Coupe du monde et apporte son soutien au trio écarté
Walker s’interroge sur la solidité de la défense
Invité d’un événement spécial organisé par The Sun à la veille de la Coupe du monde, l’ancien défenseur de Manchester City et de Tottenham s’est dit surpris par l’exclusion de la star de Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White, ainsi que du duo de Manchester United, Luke Shaw et Harry Maguire, de la sélection pour la Coupe du monde 2026.
Il a également exprimé des réserves sur la solidité de la défense, estimant que certains joueurs convoqués manquent de rythme ou sont à court de forme. « La défense… Je pense qu’il y a pas mal de joueurs qui n’ont pas été très performants ou qui sont blessés. Peut-on vraiment compter sur eux tout au long du tournoi ? C’est là que je m’interroge, mais je ne suis pas le sélectionneur », a-t-il déclaré.
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Les exclusions de Maguire et Shaw sont jugées comme des erreurs.
L’exclusion de Maguire a été l’une des décisions les plus marquantes de l’ère Tuchel à ce jour. Le défenseur vétéran, pilier des Three Lions depuis près d’une décennie, a confié être « choqué et dévasté » par cette exclusion, alors qu’il a disputé 25 matchs avec les Red Devils cette saison. Walker a défendu son ancien coéquipier, estimant que Maguire et Shaw méritaient tous deux leur place au vu de leurs récentes performances à Old Trafford.
« Harry Maguire et Luke Shaw ont probablement réalisé leurs meilleures saisons avec Manchester United depuis longtemps et ne participent pourtant pas au tournoi », a ajouté la star de Burnley. « Je pense sincèrement que Luke Shaw aurait dû être dans l’avion, et je pense sincèrement qu’Harry Maguire aurait dû être dans l’avion. » Le vétéran arrière droit s’est également dit inquiet de la condition physique de son ancien coéquipier à Manchester City, John Stones, ainsi que de la disponibilité du capitaine de Chelsea, Reece James, tout en saluant les qualités des deux joueurs.
La frustration de Gibbs-White résonne avec le sentiment de Walker.
Walker a souligné que Gibbs-White constituait une autre absence de taille pour les Three Lions, mettant ainsi en avant le cas du meneur de jeu. « J’aurais probablement choisi Morgan Gibbs-White. Il a été fantastique avec Forest », a-t-il insisté. Le milieu de terrain de Forest n’a pas caché sa déception, laissant entendre qu’il s’était simplement « mis quelqu’un à dos » après une saison impressionnante au cours de laquelle il a inscrit 18 buts.
La discussion a également porté sur l’absence de Phil Foden, un autre coéquipier de longue date de Walker. Tout en reconnaissant que Tuchel avait le dernier mot, Walker a exhorté Foden à transformer ce revers en motivation. « Je joue avec lui depuis huit ans, mais il n’est pas dans l’avion », a-t-il constaté. « C’est le football. Que faire : bouder et pleurer dans son coin, ou travailler plus dur ? Il doit juste s’assurer qu’au début de la nouvelle saison… il donne le meilleur de lui-même et s’assure d’être le premier nom sur la feuille de match. »
- The FA
La légende des Three Lions balaye les rumeurs de surmenage
Malgré la chaleur étouffante qui règne aux États-Unis, Walker refuse de considérer la fatigue ou le surmenage comme des excuses valables. Fort de ses cinq tournois majeurs, il écarte l’idée d’une usure physique des équipes modernes, assurant que l’adrénaline d’une compétition internationale suffit à surmonter la lassitude.
« Les joueurs ne sont pas fatigués », a-t-il déclaré. « On entend beaucoup parler de l’épuisement… J’ai l’impression que c’est mentalement qu’on est fatigué, pas physiquement. Je pense qu’on passe en mode pilote automatique : si notre tête dit à nos jambes qu’on peut courir, on court. On représente son pays dans un grand tournoi. N’importe quel garçon ou fille rêverait d’en faire autant. »
Tuchel a toutefois confirmé que l’Angleterre s’appuie sur l’expertise de haut niveau de l’équipe britannique pour gérer l’acclimatation à la chaleur et les stratégies de refroidissement. Malgré la théorie du « pilote automatique » de Walker, la FA ne laisse rien au hasard en matière de science du sport et de surveillance biométrique pendant son stage d’entraînement en Floride.