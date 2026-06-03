Invité d’un événement spécial organisé par The Sun à la veille de la Coupe du monde, l’ancien défenseur de Manchester City et de Tottenham s’est dit surpris par l’exclusion de la star de Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White, ainsi que du duo de Manchester United, Luke Shaw et Harry Maguire, de la sélection pour la Coupe du monde 2026.

Il a également exprimé des réserves sur la solidité de la défense, estimant que certains joueurs convoqués manquent de rythme ou sont à court de forme. « La défense… Je pense qu’il y a pas mal de joueurs qui n’ont pas été très performants ou qui sont blessés. Peut-on vraiment compter sur eux tout au long du tournoi ? C’est là que je m’interroge, mais je ne suis pas le sélectionneur », a-t-il déclaré.