Gianluca Rocchi fait ses débuts comme nouveau consultant de DAZN pour la saison de Serie A Enilive 2026-27, mettant à la disposition du public l’expérience acquise au plus haut niveau du football italien et international. L’ancien arbitre et responsable de la CAN pour la Serie A et la Serie B fera partie des visages fixes de Fuoriclasse powered by Haier, l’émission du dimanche soirde DAZNprésentée par Diletta Leotta.
L’ancien arbitre et responsable de la CAN pour la Serie A et la Serie B, Gianluca Rocchi, rejoint l’équipe de consultants de DAZN
NOUVEAU TALENT
La reprise du championnat après la trêve de la sélection marquera donc ses débuts comme nouveau consultant pour DAZN : dimanche 11 octobre pour Cagliari-Juventus à 20h45 en exclusivité sur DAZN, l’ancien arbitre - qui compte 529 matches dirigés au cours de sa carrière, dont une finale d’Europa League, une de Supercoupe d’Europe, une de Coupe d’Italie et une de Supercoupe d’Italie, et qui a eu l’occasion de voir de près de nombreux grands champions - sera en studio après le match aux côtés d’Andrea Stramaccioni, Valon Behrami et Andrea Marinozzi.
DÉBAT ENRICHI
« Je tiens à remercier DAZN pour cette nouvelle opportunité. J’ai toujours aimé me confronter à de nouveaux défis et celui-ci m’enthousiasme particulièrement, car il me permettra de parler à 360 degrés de l’une de mes plus grandes passions, le football. J’ai hâte de repartir et de me mettre à l’épreuve dans un rôle différent de celui auquel je suis habitué, en accompagnant les supporters aussi dans la lecture plus technique des dynamiques de jeu qui peuvent influencer les décisions arbitrales », commente Gianluca Rocchi.
Sa présence enrichira le débat avec des analyses, des commentaires et des approfondissements sur les protagonistes entrés en jeu, sur lesprincipaux thèmes du championnat et sur les dynamiques qui animent chaque journée de Serie A.
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