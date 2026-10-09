« Je tiens à remercier DAZN pour cette nouvelle opportunité. J’ai toujours aimé me confronter à de nouveaux défis et celui-ci m’enthousiasme particulièrement, car il me permettra de parler à 360 degrés de l’une de mes plus grandes passions, le football. J’ai hâte de repartir et de me mettre à l’épreuve dans un rôle différent de celui auquel je suis habitué, en accompagnant les supporters aussi dans la lecture plus technique des dynamiques de jeu qui peuvent influencer les décisions arbitrales », commente Gianluca Rocchi.

Sa présence enrichira le débat avec des analyses, des commentaires et des approfondissements sur les protagonistes entrés en jeu, sur lesprincipaux thèmes du championnat et sur les dynamiques qui animent chaque journée de Serie A.