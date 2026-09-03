S’exprimant cette semaine dans le podcast de Jamie Vardy, Dean a révélé qu’il s’était lancé dans des défis secrets au cours de ses 22 années de carrière comme arbitre de l’élite. Selon The Guardian, l’organisation d’arbitrage Pro Ref est perplexe face à ces déclarations.

Dean a déclaré : « Nous avions l’habitude de nous dire : “On va donner le coup d’envoi maintenant. Bon, voyons combien de temps on peut tenir sans siffler une faute.” Je l’ai fait plusieurs fois en Premier League, avant la VAR évidemment ; [je] suis allé jusqu’à 20, 25 minutes sans siffler. » Il a ajouté : « Je faisais aussi autre chose. Je restais dans le rond central, pour voir combien de temps je pouvais y rester avant de devoir en sortir. C’était juste pour plaisanter. Une fois, j’ai tenu environ 15 minutes. »