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L’ancien arbitre de Premier League Mike Dean provoque l’indignation après avoir admis qu’il relevait des défis secrets en plein match
Dean avoue de bizarres pitreries sur le terrain
S’exprimant cette semaine dans le podcast de Jamie Vardy, Dean a révélé qu’il s’était lancé dans des défis secrets au cours de ses 22 années de carrière comme arbitre de l’élite. Selon The Guardian, l’organisation d’arbitrage Pro Ref est perplexe face à ces déclarations.
Dean a déclaré : « Nous avions l’habitude de nous dire : “On va donner le coup d’envoi maintenant. Bon, voyons combien de temps on peut tenir sans siffler une faute.” Je l’ai fait plusieurs fois en Premier League, avant la VAR évidemment ; [je] suis allé jusqu’à 20, 25 minutes sans siffler. » Il a ajouté : « Je faisais aussi autre chose. Je restais dans le rond central, pour voir combien de temps je pouvais y rester avant de devoir en sortir. C’était juste pour plaisanter. Une fois, j’ai tenu environ 15 minutes. »
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Agbonlahor livre un verdict cinglant sur un ancien arbitre
Ces révélations sont très mal passées auprès d’anciens joueurs qui étaient sur le terrain pendant que Dean officiait. L’ancien attaquant d’Aston Villa Gabriel Agbonlahor a été furieux de cet aveu et a vivement critiqué l’arbitre sur talkSPORT.
Agbonlahor a déclaré : « Je ne m’entendais pas du tout avec Mike Dean. C’est le genre d’arbitre qui répond aux joueurs. Il avait cette arrogance. Un mot pour le décrire. Je dirais que c’est un idiot. C’est vraiment le mot parfait pour lui. Je repense maintenant à des matches et je me dis : tu arbitrais des matches et tu en rigolais. »
L’impact des jeux secrets sur les décisions arbitrales
Agbonlahor s’est en outre demandé comment ces difficultés personnelles avaient pu affecter des décisions importantes lors de rencontres cruciales de Premier League. Sans le filet de sécurité de la technologie moderne pour corriger les erreurs sur le terrain, l’ancien attaquant estime que le manque de déplacement de l’arbitre aurait facilement pu modifier des résultats.
Agbonlahor a ajouté : « C’est du genre : “Ah d’accord, je veux battre mon ami avec qui j’ai un peu plaisanté. Combien de temps peut-on tenir sans siffler ou sans quitter le rond central ?” Les arbitres doivent monter et descendre le terrain pour ne rien manquer, il n’y avait pas de VAR à l’époque. Donc vous avez peut-être raté des penalties ou des coups francs parce que vous vouliez plaisanter et rester dans le rond central. »
- Getty Images Sport
Quelle suite pour Dean et l’instance arbitrale ?
À la suite de cette nouvelle bourde en matière de relations publiques, Dean fera probablement l’objet d’une surveillance accrue concernant ses apparitions dans les médias et ses futurs rôles de consultant. Si Pro Ref n’a pas encore publié de communiqué officiel, l’organisme espérera sans aucun doute prendre ses distances avec ces propos. Les supporters suivront de près pour voir si d’autres mesures seront prises contre l’ancien arbitre après ses aveux controversés.
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