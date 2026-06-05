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L’ancien ailier de Newcastle, Allan Saint-Maximin, s’est officiellement engagé avec un club de MLS afin de succéder à Wilfried Zaha, après un bref passage de retour en Ligue 1
L'ailier français s'engage aux États-Unis
Selon L’Équipe, Saint-Maximin s’apprête à mettre un terme à son bref retour au football français avec Lens pour entamer un nouveau chapitre en Major League Soccer. L’attaquant de 29 ans a trouvé un accord pour rejoindre Charlotte avant l’ouverture du prochain mercato américain.
Malgré la forte résistance de Lens, qui souhaitait désespérément le conserver pour la saison à venir, l’attrait financier d’un départ aux États-Unis s’est avéré irrésistible.
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Le départ de Zaha libère un poste de joueur désigné.
Saint-Maximin arrive aux États-Unis avec un statut de premier plan. L’ancienne coqueluche de la Premier League devrait occuper un poste crucial de « joueur désigné » en Caroline du Nord, ce qui lui permettra de contourner les règles strictes du plafond salarial de la ligue.
Ce précieux sésame s’est libéré aussitôt après l’annonce du départ définitif de l’attaquant vétéran Wilfried Zaha, incitant la franchise ambitieuse à recruter précipitamment l’attaquant français polyvalent pour endosser le rôle de remplaçant de luxe en attaque.
Le joueur retrouve son niveau en France
Le transfert imminent de Saint-Maximin met fin à une période nomade entamée en 2023, lorsqu’il a quitté St James’ Park pour 23 millions de livres sterling, après y avoir marqué 13 buts en 124 matchs.
Après un passage à Al-Ahli et un prêt fructueux sous les ordres de José Mourinho à Fenerbaçhe, il a joué au Club América avant de rejoindre Lens dans le cadre d’un contrat de courte durée en février 2026.
Sa demi-saison en France s’est avérée brillante : quatre buts et trois passes décisives en treize matchs, contribuant ainsi au sacre de Lens en Coupe de France et à sa deuxième place en championnat.
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Une recrue de marque arrive pendant la trêve
L’attaquant vient de rejoindre Charlotte à un moment particulièrement intéressant, alors que la saison de MLS est actuellement suspendue en raison des préparatifs pour la prochaine Coupe du monde. Son nouveau club occupe la sixième place du classement de la Conférence Est, avec 21 points récoltés lors de ses 15 premiers matchs, ce qui le place à 12 points du leader, Nashville.
Le joueur profitera de cette trêve compétitive en milieu de saison pour s’intégrer à l’équipe avant de faire ses débuts à domicile contre les rivaux régionaux d’Atlanta United, lorsque le championnat reprendra le 22 juillet.