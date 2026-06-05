L’ancien ailier de Newcastle, Allan Saint-Maximin, s’est officiellement engagé avec un club de MLS afin de succéder à Wilfried Zaha, après un bref passage de retour en Ligue 1

Selon L’Équipe, Saint-Maximin s’apprête à mettre un terme à son bref retour au football français avec Lens pour entamer un nouveau chapitre en Major League Soccer. L’attaquant de 29 ans a trouvé un accord pour rejoindre Charlotte avant l’ouverture du prochain mercato américain.

Malgré la forte résistance de Lens, qui souhaitait désespérément le conserver pour la saison à venir, l’attrait financier d’un départ aux États-Unis s’est avéré irrésistible.