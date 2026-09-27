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L’ancien adjoint de Mikel Arteta, Carlos Cuesta, quitte Parme d’un commun accord après de profonds désaccords sur le projet
Résiliation à l’amiable confirmée
Parme a officiellement annoncé le départ de Cuesta, qui devient ainsi le deuxième entraîneur de Serie A à quitter son poste cette saison après le limogeage de Fabio Grosso par la Fiorentina plus tôt en septembre.
Cette décision intervient après un mauvais début de saison, qui a vu l’équipe ne prendre que quatre points lors de ses cinq premiers matches de championnat et être éliminée prématurément de la Coupe d’Italie. La séparation immédiate a été actée à l’issue d’une réunion d’urgence, mettant brutalement fin au mandat de l’entraîneur qui a passé cinq saisons à Arsenal.
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Désaccords sur le projet à venir
La dégradation rapide des relations de Cuesta avec la hiérarchie de Parme serait due à d’importantes divergences de vision concernant le futur projet. Des désaccords sur la stratégie adoptée lors du récent mercato ont finalement conduit à cette résiliation d’un commun accord. Le club a publié un communiqué au sujet de ce départ, en expliquant les raisons de cette décision soudaine.
« Après une réunion tenue au cours des dernières heures, il a été convenu que les conditions n’étaient plus réunies entre les parties pour poursuivre la relation professionnelle », peut-on lire dans la communication officielle, confirmant la fin immédiate de son mandat en Italie.
Un mandat d'entraîneur historique
Avant d’arriver en Italie, Cuesta a passé cinq saisons à travailler en étroite collaboration sous les ordres d’Arteta en tant qu’entraîneur adjoint à Arsenal, d’août 2020 à juin 2025. Il a pris les rênes de Parme peu après et s’en va après avoir dirigé 48 matches toutes compétitions confondues. Durant son passage à la tête de l’équipe, il a enregistré 15 victoires, 13 matches nuls et 20 défaites. Cuesta est entré dans l’histoire la saison dernière en guidant l’équipe vers une 12e place, s’affirmant comme le deuxième plus jeune entraîneur de l’histoire de l’élite italienne. Son mandat prend fin cette saison après une dernière victoire contre le Genoa.
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Quelle suite pour Cuesta ?
Malgré un début de saison actuel compliqué, Cuesta reste un jeune entraîneur très apprécié à travers l’Europe. Il aurait rejeté plusieurs offres de clubs étrangers pendant l’été pour rester en Italie. Désormais libre, l’ancien adjoint d’Arsenal est ouvert à l’idée d’entamer un nouveau chapitre et d’explorer de nouvelles opportunités comme entraîneur.
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