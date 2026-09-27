Parme a officiellement annoncé le départ de Cuesta, qui devient ainsi le deuxième entraîneur de Serie A à quitter son poste cette saison après le limogeage de Fabio Grosso par la Fiorentina plus tôt en septembre.

Cette décision intervient après un mauvais début de saison, qui a vu l’équipe ne prendre que quatre points lors de ses cinq premiers matches de championnat et être éliminée prématurément de la Coupe d’Italie. La séparation immédiate a été actée à l’issue d’une réunion d’urgence, mettant brutalement fin au mandat de l’entraîneur qui a passé cinq saisons à Arsenal.