Van der Gaag s’apprête à un retour aux sources pour la prochaine étape de sa carrière. Il est en pourparlers avec Marítimo, où il est considéré comme une véritable idole. Ce transfert intervient après la fin de son aventure en Suisse en octobre 2025, lorsque le FC Zurich l’a remercié après cinq mois à la tête de l’équipe. Selon les dernières informations, le Néerlandais serait en négociations avancées avec la direction du club madérien.

Van der Gaag n’est pas un inconnu à Marítimo : il y a joué pendant cinq ans, entre 2001 et 2006, avant de s’y reconvertir comme entraîneur et de conduire l’équipe première en Europa League lors de la saison 2009-2010.