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L’ancien adjoint d’Erik ten Hag à Manchester United serait en pourparlers pour un nouveau poste d’entraîneur principal, cinq mois seulement après son licenciement
Un retour éventuel au Marítimo
Van der Gaag s’apprête à un retour aux sources pour la prochaine étape de sa carrière. Il est en pourparlers avec Marítimo, où il est considéré comme une véritable idole. Ce transfert intervient après la fin de son aventure en Suisse en octobre 2025, lorsque le FC Zurich l’a remercié après cinq mois à la tête de l’équipe. Selon les dernières informations, le Néerlandais serait en négociations avancées avec la direction du club madérien.
Van der Gaag n’est pas un inconnu à Marítimo : il y a joué pendant cinq ans, entre 2001 et 2006, avant de s’y reconvertir comme entraîneur et de conduire l’équipe première en Europa League lors de la saison 2009-2010.
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Un contrat à long terme se profile à l’horizon
Le Marítimo, fraîchement revenu dans l’élite après un passage en deuxième division portugaise, a choisi Van der Gaag pour mener son nouveau projet sportif. Selon O Jogo, le conseil d’administration, très confiant, lui a proposé un contrat à long terme pour stabiliser l’équipe au plus haut niveau. L’ancien assistant de Manchester United est désormais lié au club jusqu’en 2028.
L'expérience de Ten Hag à la tête de Manchester United
La carrière d’Erwin van der Gaag s’est d’abord construite aux Pays-Bas. Il a d’abord dirigé Jong Ajax puis, sous les ordres d’Erik ten Hag, a intégré le staff de l’équipe première en tant qu’adjoint. Le duo a ensuite connu le succès à Manchester United.
Il quitte son poste au bout de deux ans lors d’un remaniement du staff de Ten Hag, puis attend mai de l’année suivante pour retrouver un banc, celui du FC Zurich. Il y dirige onze matchs, pour cinq victoires et autant de défaites.
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Un parcours d’entraîneur itinérant
Van der Gaag connaît bien les pressions liées à son rôle d’entraîneur. Il a en effet accumulé une solide expérience dans plusieurs pays et championnats. Après une première étape au Marítimo, il a successivement dirigé Belenenses au Portugal, Ermis Aradippou à Chypre, puis plusieurs clubs néerlandais : FC Eindhoven, NAC Breda et Excelsior.