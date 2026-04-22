« L’amour du sport s’est perdu » : une internationale met en garde contre le football masculin comme modèle

« Dans le football, tout tourne souvent autour des indemnités de transfert et des salaires exorbitants. Nous ne devons pas tomber dans ce piège dans le football féminin », a déclaré la joueuse de 35 ans au magazine 11 Freunde.

Selon la joueuse de Wolfsburg, qui rejoindra le Borussia Dortmund (troisième division) cet été, la question est aussi la suivante : « Dois-je absolument devenir multimillionnaire grâce au football ? » Chacun devrait se demander « quelle place le sport doit conserver », a-t-elle ajouté.