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« L’amour du sport s’est perdu » : une internationale met en garde contre le football masculin comme modèle

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A. Popp

Selon Alexandra Popp, le football masculin a perdu « l’amour du sport ».

C’est pourquoi l’ancienne capitaine de la DFB met en garde le milieu du football féminin contre le risque de trop imiter ses homologues masculins en matière de développement.

  • « Dans le football, tout tourne souvent autour des indemnités de transfert et des salaires exorbitants. Nous ne devons pas tomber dans ce piège dans le football féminin », a déclaré la joueuse de 35 ans au magazine 11 Freunde.

    Selon la joueuse de Wolfsburg, qui rejoindra le Borussia Dortmund (troisième division) cet été, la question est aussi la suivante : « Dois-je absolument devenir multimillionnaire grâce au football ? » Chacun devrait se demander « quelle place le sport doit conserver », a-t-elle ajouté.

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  • Popp analyse avec rigueur la progression de l’équipe nationale allemande.

    Popp exige néanmoins que les salaires des joueuses respectent des « normes professionnelles ». « Ce n'est pas une question de chiffre précis, mais les filles des deux premières divisions doivent gagner suffisamment pour se consacrer entièrement au football et donner le meilleur d'elles-mêmes », a-t-elle déclaré.

    L’ancienne internationale porte également un regard critique sur l’évolution de l’équipe nationale allemande. « Ces dernières années, nous nous sommes trop repliés sur des valeurs traditionnelles », analyse Popp, estimant que la sélection n’a pas proposé un « football attrayant et de grande qualité » récemment. Pour elle, clubs et fédération doivent « collaborer plus étroitement et promouvoir et intensifier davantage la formation des jeunes ». Ainsi, conclut-elle, l’équipe nationale retrouverait un niveau de jeu supérieur.