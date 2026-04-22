C’est pourquoi l’ancienne capitaine de la DFB met en garde le milieu du football féminin contre le risque de trop imiter ses homologues masculins en matière de développement.
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« L’amour du sport s’est perdu » : une internationale met en garde contre le football masculin comme modèle
« Dans le football, tout tourne souvent autour des indemnités de transfert et des salaires exorbitants. Nous ne devons pas tomber dans ce piège dans le football féminin », a déclaré la joueuse de 35 ans au magazine 11 Freunde.
Selon la joueuse de Wolfsburg, qui rejoindra le Borussia Dortmund (troisième division) cet été, la question est aussi la suivante : « Dois-je absolument devenir multimillionnaire grâce au football ? » Chacun devrait se demander « quelle place le sport doit conserver », a-t-elle ajouté.
Popp analyse avec rigueur la progression de l’équipe nationale allemande.
Popp exige néanmoins que les salaires des joueuses respectent des « normes professionnelles ». « Ce n'est pas une question de chiffre précis, mais les filles des deux premières divisions doivent gagner suffisamment pour se consacrer entièrement au football et donner le meilleur d'elles-mêmes », a-t-elle déclaré.
L’ancienne internationale porte également un regard critique sur l’évolution de l’équipe nationale allemande. « Ces dernières années, nous nous sommes trop repliés sur des valeurs traditionnelles », analyse Popp, estimant que la sélection n’a pas proposé un « football attrayant et de grande qualité » récemment. Pour elle, clubs et fédération doivent « collaborer plus étroitement et promouvoir et intensifier davantage la formation des jeunes ». Ainsi, conclut-elle, l’équipe nationale retrouverait un niveau de jeu supérieur.