Dans un mouvement qui a captivé l’imagination des supporters brésiliens, Santos s’est officiellement attaché les services de Coutinho. Le milieu offensif de 34 ans rejoint le club emblématique en tant qu’agent libre, signant ainsi son retour dans l’un des géants historiques du Brésil alors que l’équipe traverse une campagne nationale mouvementée.

L’opération, qui ramène l’ancien joueur de Premier League au premier plan du football sud-américain, intervient de manière stratégique pour combler un vide immense dans le secteur créatif de l’effectif.

Le déclencheur de ce transfert très médiatisé a été la mauvaise nouvelle concernant Neymar. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain et de Barcelone, revenu à Santos dans l’espoir de rendre au club sa gloire d’antan, a récemment subi une blessure musculaire de grade 2B au rectus femoris de la cuisse droite. Avec Neymar indisponible pour une période cruciale de la saison, le club a rapidement agi pour faire venir son ami d’enfance, afin de s’assurer que l’équipe reste compétitive dans l’élite. Le spécialiste du mercato Fabrizio Romano a confirmé qu’un accord jusqu’à la fin de l’année avait été conclu.