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L’ami d’enfance de Neymar est de retour ! Santos recrute l’ancien joueur de Barcelone et de Liverpool Philippe Coutinho après la dernière blessure de l’icône brésilienne
Des retrouvailles à la Vila Belmiro
Dans un mouvement qui a captivé l’imagination des supporters brésiliens, Santos s’est officiellement attaché les services de Coutinho. Le milieu offensif de 34 ans rejoint le club emblématique en tant qu’agent libre, signant ainsi son retour dans l’un des géants historiques du Brésil alors que l’équipe traverse une campagne nationale mouvementée.
L’opération, qui ramène l’ancien joueur de Premier League au premier plan du football sud-américain, intervient de manière stratégique pour combler un vide immense dans le secteur créatif de l’effectif.
Le déclencheur de ce transfert très médiatisé a été la mauvaise nouvelle concernant Neymar. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain et de Barcelone, revenu à Santos dans l’espoir de rendre au club sa gloire d’antan, a récemment subi une blessure musculaire de grade 2B au rectus femoris de la cuisse droite. Avec Neymar indisponible pour une période cruciale de la saison, le club a rapidement agi pour faire venir son ami d’enfance, afin de s’assurer que l’équipe reste compétitive dans l’élite. Le spécialiste du mercato Fabrizio Romano a confirmé qu’un accord jusqu’à la fin de l’année avait été conclu.
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De la magie d’Anfield aux difficultés du Camp Nou
Il est difficile d’oublier à quel point Coutinho était dominant au sommet de sa carrière en Europe. Il y a moins de dix ans, il était largement considéré comme l’une des menaces offensives les plus efficaces de la planète. Durant son passage à Liverpool, il est devenu le cœur battant d’une équipe en pleine transformation sous les ordres de Jurgen Klopp.
Cette notoriété a fini par déboucher sur un transfert record en Catalogne. Barcelone, désespéré à l’idée de remplacer Neymar après son transfert record au monde au PSG, a fait exploser la banque en déboursant environ 187 millions de dollars pour s’attacher ses services. Cependant, ce transfert n’a jamais vraiment été à la hauteur des attentes. Malgré quelques éclairs de génie, Coutinho a eu du mal à trouver un rôle régulier dans le dispositif tactique du Barça, ce qui a ensuite conduit à des prêts puis à un transfert définitif à Aston Villa.
Retour à la maison pour retrouver la joie
Après avoir vu ses opportunités limitées sous Unai Emery à Villa Park, Coutinho a pris la décision de revenir à ses racines au Brésil. Il a d’abord retrouvé Vasco da Gama, le club où son parcours professionnel a commencé. Ce retour en Amérique du Sud devait permettre au milieu de terrain de retrouver son amour du jeu loin de l’intense attention de la presse européenne.
Lors de son récent passage à Vasco da Gama, les statistiques du meneur de jeu ont été plutôt modestes, avec un but en trois matches. Malgré ces chiffres peu impressionnants, les dirigeants de Santos estiment que son expérience et son talent naturel sont exactement ce dont l’effectif actuel a besoin pour survivre à une saison difficile.
Ce transfert représente aussi un moment symbolique de boucle bouclée pour Coutinho et Neymar, qui sont liés depuis leur passage ensemble dans les équipes de jeunes du Brésil à l’âge de 15 ans.
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La lutte contre la relégation
La situation à Santos est actuellement critique, et la signature de Coutinho tient autant de la survie que du prestige. Le club se retrouve actuellement à végéter près du bas du classement du Brasileirão, face à une menace très réelle de relégation. Chaque point est désormais vital pour Santos, qui tente de remonter au classement et de s’éloigner de la zone rouge.
L’absence de Neymar était perçue comme un possible coup de grâce pour leurs espoirs de maintien, mais l’arrivée d’un joueur du calibre de Coutinho apporte un boost moral bien nécessaire.
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