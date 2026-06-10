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USMNT Golden GenerationGetty/GOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

L’Amérique place de grands espoirs en eux : Mauricio Pochettino et la « génération dorée » de l’équipe nationale américaine sont-ils prêts à répondre présent lors de la Coupe du monde ?

Analysis
Etats-Unis
Coupe du monde
C. Pulisic
T. Adams
W. McKennie
M. Pochettino
FEATURES
Etats-Unis vs Paraguay

En mars, après les deux sévères défaites de l’équipe nationale masculine américaine contre la Belgique puis le Portugal, Mauricio Pochettino s’est interrogé publiquement sur son effectif. Qu’il ait parlé par franchise ou pour stimuler ses joueurs, seul Pochettino le sait. Une chose est sûre : son constat était sans appel. Sur le papier, son groupe n’était pas au niveau de l’élite.

« Nous sommes les États-Unis », a-t-il affirmé. « Nous affrontons la Belgique et le Portugal. Je pense que ces deux nations comptent plusieurs joueurs parmi le top 100 mondial, contrairement à nous. C’est pourquoi il est bénéfique de se frotter à ce genre d’équipes. »

Un rappel brutal du niveau requis, mais aussi une prise de conscience pour une génération de stars américaines qui, malgré les années, a encore beaucoup à prouver.

Cela fait près d’une décennie que cette « génération dorée » a émergé et, à bien des égards, elle a déjà justifié son surnom. L’AC Milan, la Juventus, Monaco et le PSV comptent actuellement des Américains dans leurs effectifs. Après des années à lutter pour gagner le respect en Europe, ce groupe a fini par le mériter, en décrochant plusieurs des plus grands trophées du football.

Pourtant, sur le sol américain, les doutes demeurent : peuvent-ils vraiment répondre aux attentes ? Malgré leurs brillantes carrières individuelles, le collectif peine encore à décoller et n’a pas surpassé les générations précédentes sur la scène internationale. Le talent est là, mais, comparé à celui des pionniers, le palmarès reste à remplir.

Peu importe, car cette génération a été préparée pour un rendez-vous : la Coupe du monde 2026, qui arrivera sur le sol américain. Le moment est venu d’écrire l’histoire et, peut-être, de transformer le jeu à jamais.

Plus de place pour les excuses : ces joueurs ne sont plus des inconnus en quête de repères, mais des cadres accomplis, expérimentés et reconnus. Tous les éléments sont donc réunis pour que, cet été, la majorité des stars américaines brillent au sommet de leur art lors du plus grand tournoi de l’histoire du sport.

Cette génération dorée sera-t-elle enfin… dorée ? C’est le sujet central du football américain – non pas seulement pour cet été, mais pour toute la décennie à venir.

  • Weston McKennie USMNT Team 11042017

    Passer le relais

    Pour comprendre les ressorts de cette « génération d’or », il faut remonter à ses origines. Pour l’équipe nationale américaine, le déclic date de 2017, même si les fondations avaient été posées bien avant.

    Le 10 octobre 2017, l’équipe nationale américaine a manqué sa qualification pour la Coupe du monde 2018 après une soirée cauchemardesque à Couva. La défaite face à Trinité-et-Tobago a marqué le pire moment de l’histoire du programme. Aucune explication, aucune rationalisation ni aucune justification ne pouvait rendre compte de cet échec. C’était un moment qui devait changer la trajectoire du football américain – et c’est exactement ce qui s’est produit.

    Un mois plus tard, le groupe se retrouvait à Leira, au Portugal, avec pour seul objectif de tourner la page. Ce stage a vu les débuts de deux joueurs appelés à devenir les figures de proue de la sélection : Tyler Adams et Weston McKennie. Rejoints par leur compagnon de longue date en sélection jeune, Christian Pulisic, les deux hommes reçoivent, sans que cela soit dit ouvertement, le flambeau de l’équipe. McKennie, auteur d’un but lors de ses débuts, n’avait que 19 ans ; Adams, 18.

    « Être convoqués à ce stage après notre échec à la qualification pour la Coupe du monde, je pense que ça a été un électrochoc pour nous deux », a déclaré Adams à GOAL en 2024. « Ils comptaient sur nous deux pour arriver et essayer de changer l’image du football américain. Je pense que nous considérons tous les deux cela comme un moment important.

    « Nous partagions la chambre pendant ce stage, et nous avons savouré l’instant : nous sentions que nous méritions d’être là, tout en se taquinant mutuellement en se disant : “Incroyable, ils misent sur nous pour tout faire basculer”. Avec le recul, c’est nous qui avons endossé ce rôle. Beaucoup de choses ont changé depuis. »

    Les pièces du puzzle se sont ensuite assemblées : Pulisic, déjà cadre, a été rejoint en 2018 par Tim Weah et Antonee Robinson. Sergino Dest fait son apparition un an plus tard, et 2020 voit débarquer Brenden Aaronson, Chris Richards, Gio Reyna, Mark McKenzie et Yunus Musah. Matt Turner et Ricardo Pepi ont un impact immédiat après leurs débuts en 2021, tandis que Joe Scally, Haji Wright et Malik Tillman complètent le groupe en 2022.

    Au fil des années, les États-Unis ont ainsi constitué un tout nouveau vivier de joueurs, emmené par un groupe de jeunes d’une vingtaine d’années avides de prouver leur valeur. Leur première véritable occasion de briller s’est présentée au Qatar. Arrivés à la Coupe du monde en novembre de cette année-là, les Américains figuraient parmi les équipes les plus jeunes du tournoi et étaient prêts pour leur premier grand test face aux meilleurs.

    • Publicité
  • Tyler Adams USMNT NetherlandsGetty Images

    Battu, mais pas abattu

    Au final, les États-Unis ont répondu aux attentes lors de la Coupe du monde 2022. Ils ont franchi le premier tour, dépassant sans doute les espérances de nombreux observateurs.

    Les coéquipiers de Christian Pulisic auraient pu, voire dû, battre le Pays de Galles lors de leur entrée en lice, mais ils ont concédé un penalty tardif et ont dû se contenter d’un match nul 1-1. Au milieu de terrain, ils ont ensuite tenu la dragée haute aux stars anglaises lors d’un duel engagé qui s’est achevé sur un 0-0, avant le match décisif contre l’Iran. Pulisic a alors endossé le rôle de héros en se jetant pour pousser le ballon au fond des filets et en validant le billet pour les huitièmes de finale.

    En huitièmes de finale face aux Pays-Bas, les États-Unis ont compris la hiérarchie des niveaux. Les erreurs tolérées en phase de groupes ont été impitoyablement exploitées par les Néerlandais. Battue 3-1, la jeune sélection américaine, déjà convaincante mais pas encore dominante, a reçu une leçon.

    « Je pense simplement que, individuellement et collectivement, nous étions tous très, très jeunes et peut-être un peu inexpérimentés à l’époque », a déclaré Reyna au sujet de cette défaite. « Et puis, au final, c’est un peu par hasard que nous nous sommes retrouvés face à une équipe néerlandaise qui était un peu plus expérimentée, un peu meilleure, un peu plus avisée dans le jeu, et au final, c’était presque trop pour nous. »

    Reyna, au cœur de cette Coupe du monde, a également connu une rupture avec le sélectionneur Gregg Berhalter ; un épisode qu’il souhaite désormais oublier pour mieux grandir, individuellement et collectivement.

    Depuis, l’effectif américain a évolué, mais le noyau dur est resté le même. Un atout parfois, un frein souvent. À mi-parcours du cycle mondial, la stagnation a poussé les dirigeants à recruter Mauricio Pochettino afin de remettre de l’ordre et de bâtir un projet plus ambitieux.

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    Un cycle en dents de scie

    La période qui a suivi la Coupe du monde 2022 a été mouvementée. Le contrat de Berhalter arrivait à échéance et, sur fond de différend public avec la famille Reyna, la Fédération américaine de football (U.S. Soccer) a profité de l’occasion pour faire le point. Après une réflexion menée durant une grande partie de l’année 2023, Berhalter a finalement été reconduit, prêt à mener l’équipe vers un deuxième cycle et une Coupe du monde à domicile.

    Mais le scénario ne s’est pas déroulé comme prévu.

    L’élimination dès la phase de groupes de la Copa América 2024, une première pour un pays hôte, a sonné le glas de l’ère Berhalter. Quelques mois plus tard, dans un enthousiasme compréhensible, l’ère Pochettino a commencé.

    Les débuts ont été prometteurs, ponctués de victoires dans plusieurs tournois. Cependant, en mars 2025, tout s’est effondré en finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF : défaites contre le Panama en demi-finale puis face au Canada pour la troisième place, et première échec des États-Unis dans cette compétition. Un véritable électrochoc culturel.

    Pour Pochettino, ce renouveau passe par un message clair : aucune place n’est acquise d’office. Qu’il s’agisse ou non de la « génération dorée », chaque international doit désormais se battre pour gagner sa place. Le technicien réclame un changement d’état d’esprit afin que seul l’engagement soit récompensé. Il refuse l’idée selon laquelle l’équipe de 2026 ne serait qu’une version remaniée de celle de 2022.

    « Si vous venez en stage pour vous amuser, jouer au golf, dîner au restaurant, rendre visite à ma famille ou à mes amis, est-ce là la culture que nous voulons instaurer ? », interrogeait Pochettino l’été dernier. « Non, non, non, non, non ! Ce que nous voulons, c’est venir en sélection, arriver concentrés et consacrer toute notre attention et toute notre énergie à l’équipe nationale. Si nous voulons être performants dans un an, nous devons considérer qu’aujourd’hui est le jour le plus important. »

    Malgré cette nouvelle philosophie, la préparation de la Gold Cup 2025 a connu des accrocs. Christian Pulisic a demandé à être écarté du tournoi tout en souhaitant participer aux deux matchs amicaux précédents. Pochettino a refusé et l’a rayé de la liste, déclenchant un bras de fer public avec la figure de proue du programme.

    Musah, lui aussi, a sollicité une exemption. Il ne reviendra jamais et sera finalement écarté de la liste pour la Coupe du monde. McKennie, qui a disputé la Coupe du monde des clubs durant l’été, a ensuite manqué le stage de septembre. Scally et Reyna n’ont réintégré le groupe qu’à l’automne.

    Dans le même temps, de nouveaux visages ont émergé et saisi leur chance : Folarin Balogun, déjà présent depuis le début du cycle, s’était imposé avant 2025, tandis que des arrivants comme Alex Freeman, Sebastian Berhalter et Matt Freese ont transformé leurs performances à la Gold Cup en titularisations régulières, puis en places de choix pour la Coupe du monde.

    Au final, ce remaniement a produit une sélection américaine plus compétitive, consciente qu’elle ne peut plus vivre sur sa réputation. Pendant des années, Gregg Berhalter avait misé sur l’empowerment des joueurs, leur donnant un rôle central dans la direction du football américain. Une approche louable, mais qui avait fini par engendrer une certaine complaisance. D’où la nécessité, pour Pochettino, de tout démanteler afin de repartir sur de nouvelles bases.

    Reste que l’ère Berhalter a laissé un héritage positif : les liens solides entre les joueurs ayant traversé ces épreuves.

  • Gio Reyna, USMNTGetty

    Les bienfaits de la fraternité

    Réunis à Atlanta pour préparer la Coupe du monde, les joueurs de l’équipe nationale américaine ont interrompu l’entraînement pour partager un moment d’enthousiasme collectif autour d’un coéquipier. Aaronson, autorisé par Pochettino, a quitté le groupe moins de 48 heures pour assister à son propre mariage. Ce mariage est le dernier événement en date pour ce groupe soudé, déjà riche en expériences communes.

    Aaronson, comme plusieurs coéquipiers, est désormais marié ; Adams, Richards, Turner et McKenzie figurent parmi les pères de la sélection. Les joueurs ont changé de club, parfois de pays, et vu leur existence évoluer. Pour nombre d’entre eux, l’équipe nationale est restée une constante.

    Lorsque cette constante est devenue moins sûre après la décision de Pochettino, chacun s’est battu pour revenir : l’enjeu était trop important pour faire autrement.

    « J’adore retrouver tous mes potes ici », déclarait Weah à GOAL en mars. « Wes [McKennie] et moi étions très proches, et nous le sommes toujours, mais j’allais tout le temps chez lui. Le fait d’être frères et de jouer dans la même équipe a été une expérience magnifique. Nous nous aimons vraiment, et cette relation va perdurer pendant des années, même après notre carrière.

    « Retrouver tous mes frères au camp, c’est toujours une bénédiction. Nous avons des liens très étroits. Je connais certains de ces gars depuis que nous sommes enfants. Tyler [Adams] et moi étions rivaux [à l’adolescence], puis il m’a recruté pour venir aux Red Bulls. Tyler était le même à l’époque qu’aujourd’hui. C’était une brute. Nous avons littéralement grandi ensemble. »

    Nombre d’entre eux ont d’ailleurs évolué ensemble dès les sélections de jeunes, bien avant leur premier cap avec les A. McKennie, Adams, Pulisic, Wright et Zendejas, par exemple, étaient déjà coéquipiers à l’adolescence, et ils se sont ensuite qualifiés ensemble pour ce Mondial. Disputer une Coupe du monde est déjà une expérience surréaliste ; la vivre aux côtés d’amis d’enfance la rend encore plus forte.

    « Je le dis souvent : on croise beaucoup de gens dans sa carrière, mais une fois qu’on arrête de jouer, on n’en revoit presque plus aucun », confiait Adams à GOAL au printemps. « Pour moi, tous ces gars de l’équipe nationale, ce sont mes potes. Ce sont les gars que j’inviterais à mon mariage. Ce sont les mariages de ces gars-là auxquels je vais aller. Ça te montre à quel point on est proches et comment on a grandi ensemble au fil des ans.

    Reyna abonde dans ce sens : « Tout le monde prend vraiment plaisir à être ensemble dans ce groupe. C’est ce que j’aime quand je reviens en sélection. Sur le terrain, on voit clairement qu’on joue les uns pour les autres à chaque match. »

    Cet été, toutefois, elles ne jouent pas seulement les unes pour les autres : elles jouent pour leur pays, et elles savent ce que cela représente.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Responsabilité

    La place de cette équipe dans l’histoire de la Coupe du monde est déjà actée. Le football continue de gagner du terrain aux États-Unis, et l’été 2026 représente une opportunité majeure d’accélérer cette progression. Si le soccer américain doit franchir un cap, c’est maintenant que cela se jouera. Les joueurs de la sélection portent donc sur leurs épaules non seulement un sport et un pays, mais aussi leurs propres espoirs et rêves.

    Richards en a mesuré l’ampleur lors d’un récent passage chez lui, en Alabama, quand un parent lui a confié :

    « Il m’a dit : “Tu n’as pas idée de ce que tu fais pour le football à Birmingham. Il y a tellement d’enfants qui n’auraient jamais touché un ballon s’ils n’avaient pas vu que c’était possible” », raconte Richards à GOAL avec un sourire. « Pour moi, cela vaut plus que n’importe quel trophée ou match que j’ai pu remporter. Je sais que j’ai montré à des enfants issus de milieux similaires que tout est possible. »

    C’est l’une des raisons pour lesquelles cette équipe s’investit autant. Cela explique pourquoi les joueurs sont restés dehors pour signer des centaines d’autographes à l’issue de la séance d’entraînement ouverte de lundi à Irvine, et pourquoi ils multiplient les interviews, la création de contenu et les opérations de sponsoring depuis des mois. C’est une opportunité rare de capter l’attention du public, aux États-Unis comme à l’étranger.

    « Pour nous, footballeurs américains, chaque entrée sur le terrain est une occasion d’accélérer le développement du football, de toucher notre communauté et de continuer à nous battre », a souligné Turner. « Il est clair que les footballeuses américaines doivent encore lutter contre un stigmate mondial : “Elles ne savent pas de quoi elles parlent”. La réalité, c’est l’amour immense que ce pays porte au football.

    Nous mesurons la responsabilité qui accompagne le fait de représenter notre équipe nationale sur la scène internationale, et cela vaut pour chaque match. Aujourd’hui, en pleine Coupe du monde, nous savons que notre performance peut être décisive et transformer le football que nous aimons tant dans ce pays. Nous sentons donc cette responsabilité, mais, comme je l’ai dit, elle est toujours là, quoi qu’il arrive. »

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    Attentes

    Cela nous conduit directement à la question cruciale : sont-ils prêts ? Ce groupe, cette « génération dorée », est-il prêt à assumer le fardeau qui s’est accumulé depuis près de huit ans ? Et, au fait, à quoi ressemble la réussite ?

    Lorsque l’équipe nationale américaine a quitté le terrain au Qatar, l’optimisme était de mise. Trois ans et demi plus tard, force est de constater que la progression n’a pas été linéaire – pour rester poli.

    S’agit-il du meilleur groupe jamais assemblé par les États-Unis ? C’est possible, mais il pourrait aussi ne pas être bien supérieur à celui de la précédente édition.

    Les « générations d’or » et les héritages ne se définissent pas par ce qui se passe entre les Coupes du monde ; ils se définissent par ce qui s’y passe. Les revers du cycle 2026 ne seront que des notes de bas de page si les États-Unis parviennent à aller loin dans le tournoi. L’histoire de ce groupe ne s’est pas écrite en Ligue des Nations ni en Gold Cup ; elle s’écrira au cours des deux prochaines semaines, face au Paraguay, à l’Australie et à la Turquie, puis, éventuellement, dans les jours et les semaines suivantes.

    Ce Mondial couronne un cycle de près de neuf ans, lancé quand les États-Unis ont tout reconstruit après la non-qualification en 2018. Le groupe a été façonné pour cet instant, et cette génération a émergé comme celle qui peut marquer l’histoire du football américain.

    En ont-ils les moyens ? Surtout, vont-ils le faire ? La réponse arrivera bientôt.

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