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« L'ambiance est géniale ! » - Mohamed Salah réagit après avoir permis à l'Égypte de remporter sa toute première victoire en Coupe du monde grâce à un but et une passe décisive face à la Nouvelle-Zélande
Surpris en première mi-temps
L'Égypte a signé une victoire historique 3-1 face à la Nouvelle-Zélande au BC Place, décrochant ainsi la toute première victoire de son histoire en Coupe du monde. Les Pharaons ont su rebondir après un début de match difficile pour s'adjuger les trois points et totaliser désormais quatre unités dans le groupe G, après avoir partagé les points avec la Belgique lors de leur premier match.
Bien que favorite avec Mohamed Salah et Omar Marmoush en attaque, la sélection égyptienne a concédé un coup dur dès la 15e minute. Une couverture défensive déficiente sur coup de pied arrêté a permis à Finn Surman de s’élever plus haut que la défense et de battre le gardien d’une tête puissante sur un corner de Tim Payne, réduisant momentanément au silence les bruyants supporters égyptiens.
Les All Whites, déjà résilients lors de leur match nul 2-2 face à l’Iran, semblaient capables de conserver leur avance alors que l’Égypte peinait à trouver son rythme en première période. Mais la supériorité technique des Pharaons a fini par payer : après la pause, ils ont pris le contrôle du ballon et imposé leur rythme.
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Le Pharaon égyptien prend les commandes
La remontée s’est véritablement enclenchée à la 58^e minute lorsque Mostafa Ziko a repris de la tête un centre parfait de Mohamed Hany pour égaliser. Ce but a totalement changé la donne, et neuf minutes plus tard, le moment tant attendu par le stade est arrivé. Ziko s’est cette fois mué en passeur, échangeant un superbe une-deux avec Salah qui a permis au capitaine de se mettre en position de frappe. Sans trembler, le capitaine a enroulé sa frappe caractéristique du gauche dans le petit filet, offrant à l’Égypte un avantage précieux. Mahmoud Trezeguet a finalement tué tout suspense à la 82e minute, coupant au premier poteau un corner de Salah de la tête pour conclure le score.
Mohamed Salah se dit ravi de l’ambiance.
Après le coup de sifflet final, Salah est revenu sur le résultat et sur le soutien dont l’Égypte a bénéficié à Vancouver.
« C’est une belle réussite pour tous les joueurs. Une superbe victoire. L’ambiance est géniale. Le prochain match est très important », a déclaré le capitaine égyptien aux journalistes après avoir contribué à ce retour historique.
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La qualification pour les phases éliminatoires est à portée de main
L'Égypte aborde son dernier match de groupe en pleine confiance après une victoire historique. Avec quatre points glanés lors des deux premières journées, les Pharaons occupent une position favorable pour accéder à la phase à élimination directe. Samedi, au Seattle Stadium, ils affronteront l'Iran avec l'ambition de terminer en tête du groupe G.