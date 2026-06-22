« L'ambiance est géniale ! » - Mohamed Salah réagit après avoir permis à l'Égypte de remporter sa toute première victoire en Coupe du monde grâce à un but et une passe décisive face à la Nouvelle-Zélande

L'Égypte a signé une victoire historique 3-1 face à la Nouvelle-Zélande au BC Place, décrochant ainsi la toute première victoire de son histoire en Coupe du monde. Les Pharaons ont su rebondir après un début de match difficile pour s'adjuger les trois points et totaliser désormais quatre unités dans le groupe G, après avoir partagé les points avec la Belgique lors de leur premier match.

Bien que favorite avec Mohamed Salah et Omar Marmoush en attaque, la sélection égyptienne a concédé un coup dur dès la 15e minute. Une couverture défensive déficiente sur coup de pied arrêté a permis à Finn Surman de s’élever plus haut que la défense et de battre le gardien d’une tête puissante sur un corner de Tim Payne, réduisant momentanément au silence les bruyants supporters égyptiens.

Les All Whites, déjà résilients lors de leur match nul 2-2 face à l’Iran, semblaient capables de conserver leur avance alors que l’Égypte peinait à trouver son rythme en première période. Mais la supériorité technique des Pharaons a fini par payer : après la pause, ils ont pris le contrôle du ballon et imposé leur rythme.