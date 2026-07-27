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L'ambassadeur russe a vivement critiqué l'Italie, qu'il a qualifiée de « non démocratique », après le retrait d'Andrea Pirlo de la course au poste de sélectionneur de l'équipe nationale italienne
Tensions diplomatiques autour du poste vacant chez les Azzurri
La course à la succession sur le banc de l’équipe nationale italienne s’est déplacée des terrains aux arcanes du pouvoir politique. Aleksei Paramonov, l’ambassadeur de Russie en Italie, a adressé une critique cinglante aux autorités italiennes après que Pirlo a confirmé qu’il ne briguerait plus le poste.
Dans une lettre ouverte diffusée sur son blog Telegram puis partagée par les canaux officiels de l’ambassade, l’ambassadeur n’a pas mâché ses mots. S’adressant directement au champion du monde 2006, il a exprimé sa consternation face au traitement réservé à cette figure légendaire par son propre pays.
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L'ambassadeur russe fustige l'establishment « pseudodémocratique »
Dans une lettre au ton tranché, l’ambassadeur Paramonov a accusé les dirigeants italiens d’hypocrisie et d’injustice envers l’ancien meneur de jeu de la Juventus et de l’AC Milan. « Il est regrettable que, malgré votre contribution au sport mondial et à l’image de l’Italie à l’étranger, vous soyez mis au ban ici en Italie par votre propre establishment pseudo-démocratique, comme cela s’est déjà produit pour des milliers d’athlètes, de musiciens, d’artistes, de chefs d’orchestre et de réalisateurs russes », a-t-il écrit.
Le diplomate a ensuite réitéré son soutien à Pirlo, qualifiant cette affaire de question de droits humains plutôt que de simple problème de sélection sportive. « Même si cela ne vous aide peut-être pas, nous sommes à vos côtés avec une solidarité sincère et humaine », a conclu Paramonov.
Pirlo clarifie ses liens commerciaux
Pirlo lui-même avait déjà réagi à cette polémique, exprimant sa frustration face à la manière dont ses engagements professionnels étaient interprétés. Dans un communiqué, le joueur de 47 ans a clarifié sa position : « La collaboration professionnelle qui fait l’objet d’une récente polémique s’inscrit dans le cadre de mon expérience professionnelle aux Émirats arabes unis et revêt un caractère exclusivement commercial et sportif. Attribuer une signification politique à cette collaboration revient à m’imputer des convictions que je n’ai jamais exprimées et que je ne partage pas. »
L’ancien milieu de terrain a par ailleurs rappelé que sa conduite avait toujours été irréprochable, tant sur le plan professionnel que légal. « Tout au long de ma carrière, d’abord en tant que joueur puis en tant qu’entraîneur, j’ai toujours exercé mes fonctions dans le respect total des lois des pays dans lesquels j’ai travaillé et des contrats que j’ai signés », a-t-il expliqué.
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Le gouvernement italien réagit aux retombées
Les répercussions ont atteint les plus hautes sphères du gouvernement italien, le ministre des Sports et de la Jeunesse, Andrea Abodi, exprimant son mécontentement quant à la gestion de l’affaire.
S'exprimant lors d'un récent événement public, M. Abodi n'a pas mâché ses mots quant aux dommages causés à la réputation de la Fédération italienne de football (FIGC). « Ces informations parlent d'elles-mêmes », a fait remarquer le ministre.
M. Abodi n’a pas mâché ses mots au sujet de la perception du public sur le processus de recrutement, au cours duquel plusieurs noms prestigieux ont été évoqués puis écartés. « Il faut désormais redorer notre image », a-t-il admis, évoquant la « brutta figura » faite par les instances dirigeantes.
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