La course à la succession sur le banc de l’équipe nationale italienne s’est déplacée des terrains aux arcanes du pouvoir politique. Aleksei Paramonov, l’ambassadeur de Russie en Italie, a adressé une critique cinglante aux autorités italiennes après que Pirlo a confirmé qu’il ne briguerait plus le poste.

Dans une lettre ouverte diffusée sur son blog Telegram puis partagée par les canaux officiels de l’ambassade, l’ambassadeur n’a pas mâché ses mots. S’adressant directement au champion du monde 2006, il a exprimé sa consternation face au traitement réservé à cette figure légendaire par son propre pays.



