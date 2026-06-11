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L'ambassadeur Lamine Yamal ! La pépite du FC Barcelone et de la sélection espagnole met son aura au service du droit des enfants à pratiquer le football, dans le cadre de son nouveau rôle auprès de l'UNICEF
Une nomination historique pour la jeune star
Yamal n'est plus seulement un phénomène sur le terrain ; il est désormais un défenseur mondial de la prochaine génération. À seulement 18 ans, l'ailier duFC Barcelone a été nommé ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF, ce qui fait de lui l'une des plus jeunes personnes de l'histoire à détenir un titre aussi prestigieux. Cette annonce coïncide avec la Journée internationale du jeu, une journée dédiée à la reconnaissance du jeu comme un droit fondamental pour le développement cognitif et physique de chaque enfant.
Cette nomination couronne son ascension fulgurante, des rues de Rocafonda aux sommets du football mondial. En endossant ce rôle, l’international espagnol suit les traces de légendes qui ont mis leur influence au service du changement social. Pour Yamal, il ne s’agit pas d’un simple titre, mais d’une mission personnelle ancrée dans son propre parcours et son ascension dans les rangs du football professionnel.
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Dans une interview exclusive, Yamal souligne l’importance cruciale du jeu dans le développement des jeunes footballeurs.
En évoquant ses nouvelles responsabilités, la pépite barcelonaise a exprimé son attachement profond à cette cause. « Je suis extrêmement fier de devenir ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF », a déclaré Yamal. « En grandissant, tout ce que j’avais, c’était une famille, un ballon, un parc et un rêve. Jouer au football m’a apporté une structure, un sentiment d’appartenance et de l’espoir pour l’avenir. Je sais combien il est crucial pour les enfants de disposer d’un espace sûr où jouer, afin de profiter pleinement de leur enfance, de découvrir le monde, d’imaginer et de grandir. »
Il a toutefois rappelé la réalité vécue par de nombreux jeunes : « Pourtant, des millions d’enfants à travers le monde grandissent sans espaces sûrs où jouer. Lorsque les enfants se voient privés de la possibilité de jouer, ils passent à côté d’occasions de développer leurs compétences, de se faire des amis et d’imaginer un avenir meilleur. »
Le FC Barcelone et l’UNICEF renforcent leur partenariat
Ce partenariat n’est pas un simple événement isolé, mais le renforcement d’une relation de longue date entre le FC Barcelone, la Fondation Barça et l’UNICEF. Les deux organisations collaborent main dans la main depuis près de deux décennies, une alliance devenue un pilier de l’identité du club catalan. La nomination de Yamal s’inscrit dans la continuité de son engagement, puisqu’il participe depuis début 2024 aux campagnes de sensibilisation de l’UNICEF destinées au jeune public.
Dans ses nouvelles fonctions, il mettra son influence grandissante au service des droits des enfants vivant dans des zones de crise, de conflit ou frappées par des catastrophes naturelles. Grâce à sa forte présence sur les réseaux sociaux et à son statut de modèle pour des millions de jeunes supporters, il entend mobiliser l’attention mondiale sur les millions d’enfants privés d’accès à des infrastructures de loisirs basiques ou à des environnements sécurisés.
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Battre des records sur le terrain et en dehors
Yamal continue de repousser les limites à une vitesse rarement vue dans le football moderne. Déjà pilier du Barça de Hansi Flick et titulaire indiscutable en sélection espagnole, cette réussite en dehors des terrains lui confère le statut d’icône mondiale. On ne le juge plus seulement à l’aune de ses buts et de ses passes décisives : il est désormais un leader capable d’incarner les valeurs de son club sur la scène internationale.