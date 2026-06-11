Yamal n'est plus seulement un phénomène sur le terrain ; il est désormais un défenseur mondial de la prochaine génération. À seulement 18 ans, l'ailier duFC Barcelone a été nommé ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF, ce qui fait de lui l'une des plus jeunes personnes de l'histoire à détenir un titre aussi prestigieux. Cette annonce coïncide avec la Journée internationale du jeu, une journée dédiée à la reconnaissance du jeu comme un droit fondamental pour le développement cognitif et physique de chaque enfant.

Cette nomination couronne son ascension fulgurante, des rues de Rocafonda aux sommets du football mondial. En endossant ce rôle, l’international espagnol suit les traces de légendes qui ont mis leur influence au service du changement social. Pour Yamal, il ne s’agit pas d’un simple titre, mais d’une mission personnelle ancrée dans son propre parcours et son ascension dans les rangs du football professionnel.