Pour compenser le court délai de préparation, le staff technique a lancé une campagne de repérage préventif sur plusieurs adversaires potentiels. L’équipe d’analyse a étudié proactivement plusieurs matchs afin de ne pas être prise au dépourvu.

Julian Nagelsmann explique : « Nous avons réparti les adversaires les plus probables. J’en ai visionné quelques-uns, notre équipe d’analyse s’est occupée des autres. Nous avons déjà regardé trois ou quatre matchs de ces opposants potentiels. Travailler de nuit de temps en temps ? Ce n’est pas si grave. »