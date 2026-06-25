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L’Allemagne serait « pénalisée » pour avoir remporté son groupe de la Coupe du monde, selon Julian Nagelsmann, qui critique le calendrier des matchs
Nagelsmann critique le calendrier des phases à élimination directe
La grande puissance européenne a validé sans difficulté la première place du groupe E avec un match d’avance, grâce à une victoire palpitante 2-1 sur la Côte d’Ivoire à Toronto, ponctuée d’un retour spectaculaire. Malgré ce succès sportif, le dispositif tactique pose un défi opérationnel majeur pour les phases à élimination directe. L’Allemagne affrontera à Boston, le lundi 29 juin, une équipe classée troisième dans l’un des groupes A, B, C, D ou F, mais l’identité de son adversaire définitif ne sera confirmée qu’à l’issue des derniers matchs de groupe, samedi soir.
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Le manager fournit des précisions sur le service de nuit.
Le report de la confirmation de leur futur adversaire constitue un véritable casse-tête logistique pour le staff technique, contraint de courir contre la montre pour peaufiner sa préparation. Nagelsmann a expliqué : « Je ne considère pas comme idéal d'être quelque peu pénalisé pour avoir terminé premier de la poule. Je n'apprécie guère cette situation. Chacun peut imaginer qu'il existe de meilleures organisations que de passer tout son samedi soir à visionner des vidéos pour, au final, présenter l'adversaire à l'équipe le dimanche. »
Le staff technique s’active en coulisses bien avant le coup d’envoi.
Pour compenser le court délai de préparation, le staff technique a lancé une campagne de repérage préventif sur plusieurs adversaires potentiels. L’équipe d’analyse a étudié proactivement plusieurs matchs afin de ne pas être prise au dépourvu.
Julian Nagelsmann explique : « Nous avons réparti les adversaires les plus probables. J’en ai visionné quelques-uns, notre équipe d’analyse s’est occupée des autres. Nous avons déjà regardé trois ou quatre matchs de ces opposants potentiels. Travailler de nuit de temps en temps ? Ce n’est pas si grave. »
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La rencontre face à l’Équateur est programmée avant le début des phases à élimination directe.
Avant de s'engager dans la phase à élimination directe, qui s'annonce éprouvante, l'Allemagne doit d'abord disputer, jeudi, son dernier match de groupe sans enjeu contre l'Équateur. Si le résultat ne peut plus modifier la première place de la « Die Mannschaft » au classement, la rencontre reste cruciale pour ses adversaires sud-américains, toujours en lice pour leur qualification. Nagelsmann devrait profiter de l'occasion pour faire tourner son effectif et gérer la fatigue des joueurs avant le programme de déplacements intense qui les attend à Boston.