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L'Allemagne recrute un ancien membre du staff de Vincent Kompany au Bayern Munich et à Burnley pour renforcer ses espoirs en Coupe du monde
Nagelsmann fait appel à l'ancien bras droit de Kompany
Dans le cadre d'une décision stratégique visant à renforcer son équipe technique en vue de la Coupe du monde 2026, Nagelsmann a officiellement intégré Bram Geers au staff de l'équipe nationale. Cet expert belge en préparation physique s'est forgé une solide réputation dans le football européen ces dernières années, notamment grâce à son étroite collaboration avec l'ancien capitaine de Manchester City et actuel entraîneur à succès, Vincent Kompany.
Âgé de 32 ans, il devrait rejoindre le département athlétique existant, aux côtés des préparateurs physiques confirmés Nicklas Dietrich et Krunoslav Banovcic.
Geers intégrera immédiatement la Mannschaft, apportant une riche expérience acquise dans certaines des ligues les plus exigeantes du football mondial pour aider l'Allemagne à aborder son prochain calendrier international.
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Une ascension fulgurante dans les rangs des entraîneurs
Geers occupe actuellement le poste de directeur de la performance à Anderlecht, où il reste une figure incontournable du club le plus titré de Belgique. Son parcours professionnel est tout simplement impressionnant : il a auparavant accompagné Kompany dans divers environnements très exigeants, tant au niveau des clubs qu'au niveau continental.
Avant de revenir en Belgique, Geers était un élément clé du staff technique de Burnley et du Bayern Munich. Son passage à l'Allianz Arena lui a permis de travailler quotidiennement avec de nombreux internationaux allemands actuels, ce qui fait de lui un choix logique pour Nagelsmann, qui cherche à peaufiner la préparation physique de l'équipe avant son départ pour l'Amérique du Nord.
Un impact immédiat sur les prochains matchs amicaux
La DFB a confirmé que Geers rejoindra temporairement le staff et restera aux côtés de l'équipe jusqu'à la fin de la Coupe du monde cet été. Sa première mission consistera à superviser la préparation physique de l'équipe pendant la trêve internationale actuelle, qui comprend deux rencontres cruciales pour les anciens champions du monde.
L'Allemagne affrontera la Suisse à Bâle ce vendredi, dans l'optique de créer une dynamique et de renforcer la cohésion du groupe. Après ce match, les hommes de Nagelsmann rentreront chez eux pour affronter le Ghana à Stuttgart lundi, offrant ainsi à Geers une occasion immédiate d'évaluer la condition physique de l'équipe dans un contexte de compétition.
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Renforcer la mission de la Coupe du monde
Nagelsmann n'a pas manqué de souligner la nécessité de réaliser des gains marginaux alors que l'Allemagne cherche à retrouver son statut de puissance mondiale. En s'adjoignant les services de l'un des anciens adjoints les plus fidèles de Kompany, le sélectionneur s'assure que ses plans tactiques s'appuient sur des performances physiques de haut niveau. Cette recrue arrive à un moment où plusieurs vétérans et jeunes stars doivent composer avec un calendrier national surchargé.
Si l'accent reste mis sur le terrain, l'investissement de la DFB dans le staff technique témoigne d'une volonté claire de ne négliger aucun détail. Geers conciliera ses fonctions internationales avec son rôle actuel en Belgique, et retournera à Anderlecht à temps plein une fois que la campagne allemande pour la Coupe du monde aura pris fin plus tard cette année.