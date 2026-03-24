L'Allemagne recrute un ancien membre du staff de Vincent Kompany au Bayern Munich et à Burnley pour renforcer ses espoirs en Coupe du monde

Dans le cadre d'une décision stratégique visant à renforcer son équipe technique en vue de la Coupe du monde 2026, Nagelsmann a officiellement intégré Bram Geers au staff de l'équipe nationale. Cet expert belge en préparation physique s'est forgé une solide réputation dans le football européen ces dernières années, notamment grâce à son étroite collaboration avec l'ancien capitaine de Manchester City et actuel entraîneur à succès, Vincent Kompany.

Âgé de 32 ans, il devrait rejoindre le département athlétique existant, aux côtés des préparateurs physiques confirmés Nicklas Dietrich et Krunoslav Banovcic.

Geers intégrera immédiatement la Mannschaft, apportant une riche expérience acquise dans certaines des ligues les plus exigeantes du football mondial pour aider l'Allemagne à aborder son prochain calendrier international.