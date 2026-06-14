Placée dans le groupe E avec Curaçao, la Côte d’Ivoire et l’Équateur, l’équipe devra confirmer les éclairs de talent aperçus lors du dernier Euro et se battre pour au moins monter sur le podium de la Coupe du monde. La vieille garde est bien présente avec Kimmich, Rüdiger et même Neuer, rappelé à la hâte, mais dont l’impact et le temps de jeu restent à déterminer. Les jeunes talents trépignent d’impatience à l’idée de prendre les commandes, tandis que les éléments de la génération intermédiaire peinent encore à s’imposer.





C’est précisément cette génération, désormais proche de la trentaine, qui a entraîné un certain déclin par rapport à l’équipe dominante des années 2000. Ce déclin, symbolisé par Kai Havertz, illustre une génération « perdue » : un talent capable de s’imposer au plus haut niveau sans pour autant convaincre pleinement. Essayé comme ailier, milieu offensif, voire arrière latéral, le joueur d’Arsenal sort d’une bonne saison au cours de laquelle il a souvent été le pivot central de l’équipe d’Arteta. Les buts n’ont pas plu, mais il a inscrit des réalisations décisives lors du sacre en Premier League et en finale, finalement perdue, de la Ligue des champions. Son heure de gloire est peut-être passée, mais Havertz demeure une solution crédible pour Nagelsmann, toujours en quête d’un véritable numéro 9. Entre Undav et le décevant Woltemade, auteur d’une première saison mitigée à Newcastle, c’est donc le « faux » neuf qui pourrait s’imposer.





Si le poste d’attaquant reste un casse-tête pour les Allemands, celui de meneur de jeu est entre de bonnes mains – ou plutôt entre deux génies : Florian Wirtz etJamal Musiala. Le second a connu un début de saison compliqué, marqué par une grave blessure lors du matchentre le Bayern et lePSG qui l’a éloigné des terrains plusieurs mois, mais il a désormais retrouvé son meilleur niveau. Le premier, Wirtz, a connu une saison encore plus difficile. Après un bon Euro, son arrivée à Liverpool s’est transformée en cauchemar : avec 150 millions d’euros sur les épaules, le natif de 2003 s’est évaporé, entraînant dans sa chute Slot et les anciens champions d’Angleterre. Il dispose désormais d’une occasion en or de réparer les mois écoulés, de confirmer son statut de leader de la nouvelle Allemagne et de se racheter aux yeux d’un public allemand qui, au fond, ne lui a pas pardonné d’avoir privilégié l’étranger au Bayern Munich.