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L'Algérie l'a incarcéré et Zidane le soutient : qui est Christophe Gleizes, avec qui le Ballon d'Or a exprimé sa solidarité ?

Z. Zidane
H. Kane
Coupe du monde
France
Angleterre

Une affaire épineuse !

La soixante-dixième édition de la cérémonie du Ballon d'Or, qui s'est tenue à Londres hier lundi, a vu le journaliste Christophe Gleizes honoré par un geste particulier.

Avant l'annonce des noms des meilleurs joueurs et joueuses de l'année, devant des millions de téléspectateurs à travers les écrans de télévision du monde entier, la présentatrice Kate Scott et l'ancienne star de la France Thierry Henry ont apporté leur soutien au journaliste sportif français détenu en Algérie depuis juin 2025.

Ce moment symbolique a cherché à transformer l'un des événements les plus regardés du monde du football en une occasion de réclamer la libération de Christophe Gleizes et de défendre la liberté de la presse, selon le site officiel de l'organisation Reporters sans frontières.

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  • Qui est Christophe Galtier ?

    Christophe Gleizes est un journaliste sportif français indépendant, ayant collaboré avec le magazine « So Foot » et le groupe média « So Press », qui comprend également le magazine « Society ». Son travail se concentre sur le journalisme sportif, notamment la couverture des clubs et du football en France et à l'étranger.

    En mai 2024, Gleizes s'est rendu en Algérie afin de préparer un reportage sur le club historique de la JS Kabylie, dans la ville de Tizi Ouzou. Durant son séjour là-bas, il a été arrêté le 28 mai, avant d'être soumis à un contrôle judiciaire pendant près d'un an, selon la chronologie rapportée par des médias et l'organisation « Reporters sans frontières ».

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  • Comment l'affaire Christophe Gleize a-t-elle commencé en Algérie ?

    L'affaire a dépassé le cadre de la couverture sportive après que des accusations liées au « soutien au terrorisme » et à la possession de publications à des fins de propagande portant atteinte à l'intérêt national ont été portées contre Gleizes, selon des rapports relatifs à l'affaire.

    Le 29 juin 2025, il a été condamné à sept ans de prison, peine confirmée en appel en décembre de la même année.

    L'affaire est liée, selon les rapports publiés, à des entretiens que Gleizes a menés avec des personnalités ayant des liens avec le Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, un mouvement que les autorités algériennes classent comme organisation terroriste depuis 2021.

    De son côté, l'organisation Reporters sans frontières a défendu le journaliste, estimant que l'affaire concernait son travail professionnel, et a appelé à sa libération.

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  • Le soutien de la FIFA et de Zidane

    Les appels à la libération de Gleizes ne se sont pas limités aux institutions de presse, ils se sont étendus à des personnalités sportives de premier plan, parmi lesquelles le président de la Fédération internationale de football Gianni Infantino et le sélectionneur de l'équipe de France Zinédine Zidane, d'origine algérienne, aux côtés de démarches auxquelles ont pris part des instances footballistiques et journalistiques.

    Le journaliste a également reçu une accréditation symbolique de la part de la FIFA pour couvrir la Coupe du monde 2026, dans une démarche visant à maintenir son affaire présente dans le débat public.

    En mai 2026, Gleizes a décidé de retirer son pourvoi devant la Cour de cassation, selon ce qu'ont rapporté des médias français dont le journal Le Monde, citant sa famille et son avocat, dans le but d'ouvrir la voie à une éventuelle grâce présidentielle.

    Ses avocats ont expliqué par la suite que l'évolution de la procédure a rendu l'avenir de son affaire tributaire des prérogatives du président algérien. Mais cela n'a pas abouti à sa libération ; sa famille a en effet confirmé, lors d'un entretien médiatique le 15 octobre, qu'il est toujours détenu en Algérie.

    Le message de solidarité lors de la cérémonie du Ballon d'Or est venu ajouter une nouvelle étape à la campagne de sensibilisation à l'affaire Gleizes.

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