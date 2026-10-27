La soixante-dixième édition de la cérémonie du Ballon d'Or, qui s'est tenue à Londres hier lundi, a vu le journaliste Christophe Gleizes honoré par un geste particulier.

Avant l'annonce des noms des meilleurs joueurs et joueuses de l'année, devant des millions de téléspectateurs à travers les écrans de télévision du monde entier, la présentatrice Kate Scott et l'ancienne star de la France Thierry Henry ont apporté leur soutien au journaliste sportif français détenu en Algérie depuis juin 2025.

Ce moment symbolique a cherché à transformer l'un des événements les plus regardés du monde du football en une occasion de réclamer la libération de Christophe Gleizes et de défendre la liberté de la presse, selon le site officiel de l'organisation Reporters sans frontières.