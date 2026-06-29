La décision de Vladimir Petković, sélectionneur de l’équipe nationale algérienne, de laisser le gardien Luka Zidane sur le banc lors de la rencontre face à l’Autriche, a créé une véritable onde de choc au sein des « Guerriers du désert » ces dernières heures.

Le sélectionneur a préféré aligner le gardien Oussama Benbout lors de la rencontre face à l’Autriche, qui concluait la phase de groupes de la Coupe du monde et s’est terminée sur un match nul 3-3.

Les Verts préparent désormais leur seizième de finale face à la Suisse, programmé vendredi prochain à 6h00 (heure de La Mecque).

Selon lequotidien AS, l’exclusion de Zidane du onze de départ, justifiée par son niveau de jeu, a provoqué une vive polémique en Algérie, d’autant que son remplaçant n’a pas non plus convaincu contre l’Autriche.

« L'absence de Luka Zidane dans le onze de départ s'explique par ses performances lors des deux premiers matchs », a expliqué Petković.