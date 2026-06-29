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Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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L’Algérie est secouée par une polémique autour de Zidane, tandis que Petković prépare une stratégie audacieuse

Suisse vs Algérie
Suisse
Algérie
Coupe du monde
V. Petkovic
L. Zidane
M. Mastil
O. Benbot
Algérie

La décision de Vladimir Petković, sélectionneur de l’équipe nationale algérienne, de laisser le gardien Luka Zidane sur le banc lors de la rencontre face à l’Autriche, a créé une véritable onde de choc au sein des « Guerriers du désert » ces dernières heures.

Le sélectionneur a préféré aligner le gardien Oussama Benbout lors de la rencontre face à l’Autriche, qui concluait la phase de groupes de la Coupe du monde et s’est terminée sur un match nul 3-3.

Les Verts préparent désormais leur seizième de finale face à la Suisse, programmé vendredi prochain à 6h00 (heure de La Mecque).

Selon lequotidien AS, l’exclusion de Zidane du onze de départ, justifiée par son niveau de jeu, a provoqué une vive polémique en Algérie, d’autant que son remplaçant n’a pas non plus convaincu contre l’Autriche.

« L'absence de Luka Zidane dans le onze de départ s'explique par ses performances lors des deux premiers matchs », a expliqué Petković.

  • FBL-WC-2026-MATCH69-ALG-AUTAFP

    Le duo de gardiens de but fait face à des critiques acerbes.

    Le gardien de but de Grenade avait suscité des doutes après la lourde défaite face à l'Argentine, et n'avait pas non plus livré une prestation convaincante malgré la victoire contre la Jordanie ; pourtant, Petković l'avait défendu à l'époque.

    Toutefois, après la rencontre face à l’Autriche, Petković a justifié son choix en pointant du doigt le niveau de jeu de Zidane.

    Toutefois, la stratégie de Petković n’a pas produit l’effet escompté : son remplaçant, Oussama Benbout, a lui aussi essuyé de vives critiques après les buts encaissés face à l’Autriche.

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    Trois options s'offrent à Petković avant le match contre la Suisse

    Selon plusieurs médias, Vladimir Petković pourrait aligner le troisième gardien, Melvin Mastel, pour le match face à la Suisse. Âgé de 23 ans et auteur de seulement deux sélections, le portier évolue actuellement en deuxième division suisse.

    Ces revirements au poste de gardien de but ont porté un nouveau coup à Luka Zidane, qui, depuis qu’il a décidé de représenter les « Guerriers du désert », est resté sous le feu des projecteurs du public algérien.

    La décision finale revient donc à Petković, qui doit désigner son gardien titulaire à la veille d’affronter la Suisse : réintégrer Luka Zidane, reconduire Osama Benbout ou, enfin, lancer un gardien encore peu expérimenté sur la scène internationale.

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