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L'Algérie élimine la Jordanie, novice en Coupe du monde, grâce à un but décisif inscrit in extremis par Amine Gouiri
La Jordanie, auteur d’un départ prometteur, a finalement été rattrapée par le retour fulgurant de l’Algérie.
La Jordanie a entamé la rencontre avec audace et a failli ouvrir le score dès la première minute, lorsque Nizar Al Rashdan a vu sa tête passer tout près du but. L’Algérie a ensuite dominé la possession durant une grande partie de la première période, bien animée par un Riyad Mahrez très actif, mais le gardien Yazeed Abulaila a repoussé à plusieurs reprises les tentatives des « Guerriers du désert ».
Malgré un temps de possession limité, la Jordanie a ouvert le score à la 36^e minute : Ramiz Zerrouki perdant le ballon dans une zone dangereuse, Al Rashdan a puni cette erreur d’une superbe frappe du droit.
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La remontada commence
L'Algérie s'est montrée plus à son avantage après la pause, suite aux remplacements effectués par Vladimir Petkovic. Nadhir Benbouali a égalisé à la 69e minute en reprenant de la tête un corner tiré vers l'intérieur par Mahrez. À dix minutes de la fin, un nouveau corner a semé la pagaille dans la surface jordanienne et Gouiri, le plus rapide à réagir, a marqué à bout portant pour sceller le renversement de situation. Ce but a permis à l'Algérie de s'imposer 2-1 face à la Jordanie.
Les coups de pied arrêtés maintiennent l’Algérie dans la course
Grâce à ce succès, l’Algérie reste en course pour la qualification dans le groupe J. Dominateurs du ballon durant la majeure partie de la rencontre, les Verts ont toutefois dû s’en remettre à deux coups de pied arrêtés pour battre un adversaire coriace.
Pour la Jordanie, en revanche, cette défaite élimine tout espoir de qualification. Malgré leur statut de nouveaux venus, les Jordaniens ont une nouvelle fois fait preuve d’organisation, de discipline et de résilience face à des adversaires plus expérimentés. Leur performance mérite le respect, même s’ils quittent la compétition sans avoir pris le moindre point au terme de leurs deux premières sorties.
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Le groupe J atteint un dénouement décisif.
L'Algérie aborde son dernier match de groupe contre l'Autriche en sachant que le résultat aura des répercussions majeures sur ses chances de qualification. L'équipe de Petkovic a fait preuve de caractère pour se remettre de l'adversité, mais elle devra sans doute faire preuve de davantage de tranchant collectif lors de cette rencontre décisive.
De son côté, la Jordanie bouclera son premier parcours en Coupe du monde par une rencontre avec l’Argentine, déjà sacrée championne de la poule, à Dallas. Même éliminée au terme de la phase de groupes, la sélection asiatique retiendra une expérience majeure pour ses débuts dans la compétition.