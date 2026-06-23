L'Algérie élimine la Jordanie, novice en Coupe du monde, grâce à un but décisif inscrit in extremis par Amine Gouiri

La Jordanie a entamé la rencontre avec audace et a failli ouvrir le score dès la première minute, lorsque Nizar Al Rashdan a vu sa tête passer tout près du but. L’Algérie a ensuite dominé la possession durant une grande partie de la première période, bien animée par un Riyad Mahrez très actif, mais le gardien Yazeed Abulaila a repoussé à plusieurs reprises les tentatives des « Guerriers du désert ».

Malgré un temps de possession limité, la Jordanie a ouvert le score à la 36^e minute : Ramiz Zerrouki perdant le ballon dans une zone dangereuse, Al Rashdan a puni cette erreur d’une superbe frappe du droit.