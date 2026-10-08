« J’ai joué quatre matches en dix-sept jours, dont un contre les Îles Féroé sur une surface de terrain différente, tout comme le climat. Celui-là, je l’ai particulièrement ressenti. Même si je suis très bien payé pour jouer, je reste avant tout un être humain. Je ressens la fatigue physique, mais aussi celle liée aux vols. Même si je ne joue qu’une heure avant d’être remplacé, cette dépense physique reste importante. »





« Certains pourraient dire que la trêve internationale aide. D’accord, mais ensuite il y a 9 matches avec Naples avant de rejouer avec la sélection. Nous jouons tous les trois jours, le calendrier est exténuant. Ils peuvent te payer autant qu’ils veulent, mais le stress, c’est le tien, celui de ton corps. Il suffit de voir combien de footballeurs sont blessés et combien se sont blessés pendant les engagements avec leurs sélections respectives. Nous, la Slovaquie, nous n’avons pas 40 à 50 joueurs qui peuvent tourner dans les convocations. On peut faire bien peu, il faut seulement espérer être toujours en bonne santé et ne pas se blesser. »