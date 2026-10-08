Nouveau cri d’alarme sur l’état des joueurs dans le football d’aujourd’hui. Il est lancé par le milieu de terrain de Napoli Stanislav Lobotka. Engagé avec sa sélection, la Slovaquie, le pilier de l’entrejeu du Napoli a été interrogé par Sport24 et a évoqué la question de calendriers toujours plus engorgés, la fatigue que ressentent ses collègues et le stress avec lequel, bien que grassement payés, ils doivent cohabiter. Voici ses mots.
L’alerte de Lobotka : « Nous jouons trop, le calendrier est éprouvant. Nous restons des êtres humains. On peut vous payer autant qu’on veut, mais le stress est le vôtre et vous vous blessez »
« J’ai joué quatre matches en dix-sept jours, dont un contre les Îles Féroé sur une surface de terrain différente, tout comme le climat. Celui-là, je l’ai particulièrement ressenti. Même si je suis très bien payé pour jouer, je reste avant tout un être humain. Je ressens la fatigue physique, mais aussi celle liée aux vols. Même si je ne joue qu’une heure avant d’être remplacé, cette dépense physique reste importante. »
« Certains pourraient dire que la trêve internationale aide. D’accord, mais ensuite il y a 9 matches avec Naples avant de rejouer avec la sélection. Nous jouons tous les trois jours, le calendrier est exténuant. Ils peuvent te payer autant qu’ils veulent, mais le stress, c’est le tien, celui de ton corps. Il suffit de voir combien de footballeurs sont blessés et combien se sont blessés pendant les engagements avec leurs sélections respectives. Nous, la Slovaquie, nous n’avons pas 40 à 50 joueurs qui peuvent tourner dans les convocations. On peut faire bien peu, il faut seulement espérer être toujours en bonne santé et ne pas se blesser. »
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