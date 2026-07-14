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L'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo serait en proie à une crise financière : les projets de recrutement sont gelés et le paiement des salaires de l'effectif est retardé
Les retards de paiement des salaires perturbent la préparation estivale d’Al-Nassr
Selon Al-Riyadiyah, Al-Nassr traverse actuellement des difficultés financières liées à une pénurie de liquidités qui perturbe le fonctionnement quotidien du club. Plusieurs joueurs de l’équipe première n’auraient reçu qu’une partie de leur salaire de juin, le club s’efforçant toujours de régler les arriérés.
Ces difficultés de trésorerie, apparues dès la préparation estivale, génèrent un climat d’incertitude au sein de l’effectif. La situation est d’autant plus surprenante que le club a réalisé d’importants investissements ces dernières années, notamment pour s’attacher les services de Cristiano Ronaldo.
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Le marché des transferts s'est complètement figé.
Conséquence sportive immédiate de la crise financière, le mercato est gelé. Le club sondait activement le marché pour dénicher un successeur de haut niveau à Marcelo Brozovic, dont le départ a été officialisé la semaine dernière. Malgré l’importance de la perte au milieu de terrain, la direction n’a pas pu engager de négociations officielles pour lui trouver un remplaçant.
Le manque de liquidités repousse sine die la quête d’un nouveau milieu étranger de renom. Le staff technique, aux commandes depuis le titre en Saudi Pro League, avait ciblé ce poste comme priorité absolue, mais il devra peut-être entamer la nouvelle saison avec un effectif réduit si la situation financière ne s’améliore pas rapidement.
Des problèmes financiers menacent les préparatifs
Les problèmes signalés représentent un premier défi pour le nouvel entraîneur Ange Postecoglou, qui prépare Al-Nassr à disputer quatre compétitions : la Saudi Pro League, la Coupe du Roi, la Supercoupe d’Arabie saoudite et l’Elite de la Ligue des champions de l’AFC.
En l’absence de stabilité financière et de nouvelles recrues, le club pourrait entamer la saison avec des lacunes dans son effectif, d’autant que les rivaux continuent de se renforcer.
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Le club est sous pression pour résoudre la crise
Tous les regards sont désormais tournés vers la capacité des dirigeants d'Al-Nassr à résoudre rapidement le problème de manque de liquidités qui leur est imputé, et ce, avant le coup d'envoi de la saison. La direction du club est sous pression pour rétablir la stabilité financière et relancer les projets de transfert. Une issue favorable permettrait à Al-Nassr de renforcer son effectif et de se concentrer sur la défense de son titre en Saudi Pro League tout en relevant les défis asiatiques. D'ici là, les préparatifs pour la nouvelle saison restent marqués par l'incertitude.
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