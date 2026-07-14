L'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo serait en proie à une crise financière : les projets de recrutement sont gelés et le paiement des salaires de l'effectif est retardé

Selon Al-Riyadiyah, Al-Nassr traverse actuellement des difficultés financières liées à une pénurie de liquidités qui perturbe le fonctionnement quotidien du club. Plusieurs joueurs de l’équipe première n’auraient reçu qu’une partie de leur salaire de juin, le club s’efforçant toujours de régler les arriérés.

Ces difficultés de trésorerie, apparues dès la préparation estivale, génèrent un climat d’incertitude au sein de l’effectif. La situation est d’autant plus surprenante que le club a réalisé d’importants investissements ces dernières années, notamment pour s’attacher les services de Cristiano Ronaldo.