L'Ajax victime d'une fuite de données : un pirate informatique aurait pu modifier les interdictions de stade et attribuer des billets à d'autres personnes

À la suite de cette découverte alarmante, le grand club néerlandais affirme avoir agi rapidement pour colmater les fuites et sécuriser son périmètre numérique. La direction a signalé l'incident à l'autorité de contrôle de la protection de la vie privée, l'Autorité néerlandaise de protection des données, qui a confirmé avoir reçu la notification. De plus, l'Ajax a déposé une plainte officielle auprès de la police afin de poursuivre l'auteur de ces faits au pénal. Un organisme externe a été sollicité pour aider à mener une enquête approfondie sur cet incident. Dans le même temps, la transparence reste une priorité, puisque toutes les personnes concernées de près ou de loin par la fuite de données ont désormais été directement informées par le club.