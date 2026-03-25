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L'Ajax victime d'une fuite de données : un pirate informatique aurait pu modifier les interdictions de stade et attribuer des billets à d'autres personnes
Grave faille de sécurité à la Johan Cruyff Arena
L'Ajax a été alerté d'une faille de sécurité majeure par un journaliste. Dans son communiqué officiel, le club a reconnu qu'un « pirate informatique aux Pays-Bas avait illégalement » accédé à certaines parties de ses systèmes. Cette erreur catastrophique a permis l'accès potentiel aux données personnelles de plus de 300 000 supporters inscrits. De plus, l'intrus a pu consulter les adresses e-mail de quelques centaines de supporters, ce qui a suscité de vives inquiétudes en matière de confidentialité pour le club de l'Eredivisie, qui a depuis renforcé sa sécurité numérique et refusé de faire d'autres commentaires.
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Manipulation des interdictions de stade en vigueur
La gravité de cette fuite allait bien au-delà des problèmes habituels liés à la confidentialité des données. RTL Nieuwsa rapporté que le pirate informatique pouvait voir lesquels, parmi plus de 500 supporters, faisaient actuellement l'objet d'une interdiction de stade, et qu'il avait le pouvoir de lever entièrement ces restrictions. La situation est extrêmement précaire, car parmi les personnes exposées figurent un fonctionnaire et un employé de la police ; la divulgation publique de tels antécédents disciplinaires pourrait gravement nuire à leur carrière professionnelle. Cependant, l'Ajax a déclaré que les noms, adresses e-mail et dates de naissance de moins de 20 personnes interdites d'accès avaient effectivement été consultés lors de la violation.
Problème lié au système de billetterie et abonnements
De plus, cette intrusion a compromis l'infrastructure de billetterie numérique, exposant ainsi plus de 42 000 abonnements à des risques. Le pirate aurait pu facilement s'emparer de ces abonnements pour assister aux matchs, les rendre totalement inutilisables ou attribuer des billets pour les prochaines rencontres à d'autres personnes. Cette perspective effrayante représentait une menace sérieuse pour la sécurité publique et le bon déroulement des journées de match. Cela a conduit à un examen approfondi des mesures de protection des données des supporters lors des journées de match très médiatisées dans la capitale.
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Actions en justice et obligations réglementaires en matière de déclaration
À la suite de cette découverte alarmante, le grand club néerlandais affirme avoir agi rapidement pour colmater les fuites et sécuriser son périmètre numérique. La direction a signalé l'incident à l'autorité de contrôle de la protection de la vie privée, l'Autorité néerlandaise de protection des données, qui a confirmé avoir reçu la notification. De plus, l'Ajax a déposé une plainte officielle auprès de la police afin de poursuivre l'auteur de ces faits au pénal. Un organisme externe a été sollicité pour aider à mener une enquête approfondie sur cet incident. Dans le même temps, la transparence reste une priorité, puisque toutes les personnes concernées de près ou de loin par la fuite de données ont désormais été directement informées par le club.