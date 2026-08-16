L’Ajax surprend Mika Godts avec une banderole sur le thème du PSG sous la tour Eiffel après un transfert retentissant

Dans un geste rarement vu sur le marché des transferts moderne, l’Ajax est allé bien au-delà pour célébrer le départ de Godts vers le Paris Saint-Germain. Le géant néerlandais a investi une section des quais de Seine, juste à l’ombre de la tour Eiffel, pour déployer une immense banderole dédiée à l’ailier de 21 ans.

La mise en scène a été minutieusement conçue, avec les traditionnelles bandes rouge, bleu et blanc associées au club parisien, faisant le lien entre le passé de Godts à Amsterdam et son prestigieux avenir dans la capitale française.

Ce geste grandiose fait suite à une série d’hommages numériques de la part du club d’Eredivisie, qui a passé les dernières 24 heures à inonder les réseaux sociaux de temps forts et de messages émouvants pour l’international belge. « Ajax sera toujours chez toi », a partagé le club dans une publication, tandis qu’une autre l’encourageait à « apporter ton talent au PSG ».



