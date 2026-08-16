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L’Ajax surprend Mika Godts avec une banderole sur le thème du PSG sous la tour Eiffel après un transfert retentissant
Hommage parisien emblématique pour la pépite belge
Dans un geste rarement vu sur le marché des transferts moderne, l’Ajax est allé bien au-delà pour célébrer le départ de Godts vers le Paris Saint-Germain. Le géant néerlandais a investi une section des quais de Seine, juste à l’ombre de la tour Eiffel, pour déployer une immense banderole dédiée à l’ailier de 21 ans.
La mise en scène a été minutieusement conçue, avec les traditionnelles bandes rouge, bleu et blanc associées au club parisien, faisant le lien entre le passé de Godts à Amsterdam et son prestigieux avenir dans la capitale française.
Ce geste grandiose fait suite à une série d’hommages numériques de la part du club d’Eredivisie, qui a passé les dernières 24 heures à inonder les réseaux sociaux de temps forts et de messages émouvants pour l’international belge. « Ajax sera toujours chez toi », a partagé le club dans une publication, tandis qu’une autre l’encourageait à « apporter ton talent au PSG ».
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Les détails financiers et la durée du contrat révélés
Ce transfert représente un investissement important pour l’équipe de Luis Enrique, qui continue de remanier ses options offensives avec de jeunes talents d’élite. L’opération pour l’ailier belge s’élève à 45 M€ fixes, même si elle pourrait finalement atteindre 55 M€ une fois que différents bonus liés aux performances auront été remplis. Godts a engagé son avenir à long terme au Parc des Princes en signant un contrat courant jusqu’en 2031.
L’arrivée du joueur de 21 ans à Paris n’a pas été la seule opération majeure réalisée par le club au cours d’une période de 24 heures effrénée. Sa signature a été confirmée en même temps que le recrutement du vainqueur de la Coupe du monde Ferran Torres en provenance de Barcelone, signe fort des intentions du champion de France.
Godts réagit à son transfert vers le « meilleur club du monde »
S'exprimant peu après son arrivée au Parc des Princes, l'attaquant né à Louvain a eu du mal à cacher sa joie après ce transfert. « Je suis très heureux d'être ici, je remercie le président Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos et Luis Enrique », a expliqué Godts lors de sa première interview officielle. « Ils m'ont montré qu'ils voulaient que je sois ici, au Paris Saint-Germain. Quand le PSG m'a appelé, j'étais heureux. C'est le meilleur club du monde. C'est une vraie joie. »
Son départ a laissé un vide important à l'Ajax, un sentiment partagé par son directeur technique, Jordi Cruyff. Le club a admis qu'il était en grande partie impuissant pour empêcher ce transfert une fois que le géant parisien a concrétisé son intérêt.
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Remaniement tactique et la question Barcola
L’arrivée de Godts ajoute encore un peu plus d’incertitude autour de l’avenir de Bradley Barcola, fortement annoncé dans le cadre d’un transfert retentissant en Premier League. Avec Godts et Torres désormais officiellement présents, la concurrence pour une place dans le trio offensif de Luis Enrique a atteint son paroxysme.
La capacité du Belge à évoluer sur toute la ligne d’attaque, combinée à son incroyable rendement en Eredivisie la saison dernière, où il a été l’un des trois seuls joueurs à atteindre la barre des 15 buts et 15 passes décisives sur une même campagne depuis 2011, en fait une menace directe pour la hiérarchie établie.
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