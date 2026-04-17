L'Ajax souhaite recruter Dani Ceballos. L'ancien dirigeant du FC Barcelone, Jordi Cruyff, a lancé une offre ambitieuse, alors que l'international espagnol s'apprête à quitter le Real Madrid

À Madrid, la situation se fait de plus en plus frustrante pour Ceballos. Sous les ordres d’Álvaro Arbeloa, le milieu de terrain peine à obtenir du temps de jeu : il n’a disputé que cinq matches depuis son retour, sans jamais être titularisé. Sa saison avait déjà été perturbée par une blessure musculaire qui l’avait tenu éloigné des terrains pendant six semaines. Au total, il n’a disputé que 804 minutes en 22 apparitions, dont seulement sept comme titulaire. Pire, il n’a pas joué une seule minute lors des trois dernières sorties du club madrilène, ce qui le place au troisième rang des joueurs de champ les moins utilisés.