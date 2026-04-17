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L'Ajax souhaite recruter Dani Ceballos. L'ancien dirigeant du FC Barcelone, Jordi Cruyff, a lancé une offre ambitieuse, alors que l'international espagnol s'apprête à quitter le Real Madrid
Cruyff vise une star madrilène pour relancer l'Ajax
D’après AS, l’Ajax aurait lancé une offensive audacieuse pour s’assurer les services de Ceballos la saison prochaine. Nommé il y a peu directeur sportif, Cruyff entend ainsi marquer de son empreinte son premier grand dossier. Ajax, qui n’a plus été sacré champion des Pays-Bas depuis 2022, se bat pour décrocher une place en Ligue des champions, avec seulement quatre rencontres au programme. Si le club reste attaché à sa célèbre académie, il cherche aussi des éléments d’expérience capables d’apporter immédiatement leadership et qualité technique à un effectif qui talonne actuellement le champion en titre, le PSV.
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Une saison frustrante sous la houlette d'Arbeloa
À Madrid, la situation se fait de plus en plus frustrante pour Ceballos. Sous les ordres d’Álvaro Arbeloa, le milieu de terrain peine à obtenir du temps de jeu : il n’a disputé que cinq matches depuis son retour, sans jamais être titularisé. Sa saison avait déjà été perturbée par une blessure musculaire qui l’avait tenu éloigné des terrains pendant six semaines. Au total, il n’a disputé que 804 minutes en 22 apparitions, dont seulement sept comme titulaire. Pire, il n’a pas joué une seule minute lors des trois dernières sorties du club madrilène, ce qui le place au troisième rang des joueurs de champ les moins utilisés.
Transferts au point mort et anciennes rumeurs liant le Betis
Ce n'est pas la première fois que Ceballos est annoncé partant du Bernabéu. Un retour au Real Betis a souvent alimenté les rumeurs, mais c'est l'été dernier qu'il a frôlé le départ. L’OM avait trouvé un accord avec le Real Madrid pour un prêt avec option d’achat obligatoire, mais le milieu de terrain a bloqué l’opération in extremis. Ce revirement a tendu les relations avec la direction madrilène, désireuse de faciliter son départ. À douze mois de la fin de son contrat, un départ définitif apparaît désormais inévitable.
- AFP
Un été crucial attend le meneur de jeu espagnol.
Ceballos doit bientôt décider si un transfert aux Pays-Bas est la bonne décision pour relancer sa carrière, actuellement au point mort. Alors que le Real Madrid se prépare à un remaniement en profondeur cet été afin de tirer profit de la dernière année de son contrat, l'attrait de devenir une figure centrale du nouvel Ajax de Cruyff pourrait s'avérer impossible à refuser.