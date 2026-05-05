L'Ajax doit désormais se tourner vers d'autres cibles alors qu'il se prépare à un été marqué par d'importants changements structurels sous la houlette de Cruijff. La direction du club reste sous pression pour nommer un entraîneur capable de rétablir sa domination traditionnelle et de lui redonner une place de choix sur la scène européenne. De son côté, Slot aborde une période décisive à Liverpool, où il doit gérer un calendrier chargé afin d'assurer aux Reds une fin de saison solide et de garantir leur qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine, après une défense désastreuse de leur titre de Premier League.