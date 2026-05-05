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L'Ajax place un atout majeur en approchant Arne Slot pour le poste d'entraîneur, alors que la position de Liverpool sur un éventuel départ est désormais connue
Cruijff vise l'excellence
Alors que l’équipe d’Ajax s’efforce de sauver sa saison actuelle, le directeur technique Jordi Cruijff travaille en coulisses pour trouver un successeur à l’entraîneur par intérim Oscar Garcia. Michel, actuellement à Gérone, reste le favori, mais selon *De Telegraaf*, le club aurait également envisagé de recruter Slot. Cruijff considère Slot comme l’un des deux seuls entraîneurs néerlandais capables de diriger le club, aux côtés de Peter Bosz, qui a récemment prolongé son contrat au PSV Eindhoven.
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L’approche est jugée vaine.
Selon le journaliste Mike Verweij, qui s’exprimait dans le podcast « Kick-off », le retour aux Pays-Bas de cet entraîneur de 47 ans ne suscite guère d’enthousiasme, ni chez le technicien lui-même, ni auprès de ses employeurs actuels. « On m’a confirmé une nouvelle fois qu’ils s’étaient également renseignés sur Arne Slot. Slot est toujours solidement installé à son poste ; il poursuit tout simplement son travail à Liverpool. J'ai également compris qu'Arne Slot n'était pas très enthousiaste à l'idée de rejoindre l'Ajax à ce stade de sa carrière. »
Une expérience confirmée en Eredivisie
L’intérêt suscité par cet entraîneur de 47 ans s’appuie sur un palmarès solide dans l’élite néerlandaise, notamment durant une période de trois ans qui a marqué un tournant décisif à Rotterdam. Au Feyenoord, il a remporté l’Eredivisie 2022-2023, puis la Coupe des Pays-Bas l’année suivante, avant de conduire le club jusqu’en finale de la première édition de la Ligue Europa Conférence. Malgré un exercice plus mitigé sur la côte de Merseyside cette saison, Slot est sous contrat à Anfield jusqu’en juin 2027 et ne semble pas disposé à renoncer à son projet à long terme en Premier League.
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À la recherche d'un leader
L'Ajax doit désormais se tourner vers d'autres cibles alors qu'il se prépare à un été marqué par d'importants changements structurels sous la houlette de Cruijff. La direction du club reste sous pression pour nommer un entraîneur capable de rétablir sa domination traditionnelle et de lui redonner une place de choix sur la scène européenne. De son côté, Slot aborde une période décisive à Liverpool, où il doit gérer un calendrier chargé afin d'assurer aux Reds une fin de saison solide et de garantir leur qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine, après une défense désastreuse de leur titre de Premier League.