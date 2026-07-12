Selon le journal sportif espagnol Mundo Deportivo, le gardien allemand aurait déjà trouvé un accord avec le club néerlandais et attendrait simplement de se rendre à Amsterdam pour y passer la visite médicale. Toutefois, les deux clubs n’ont pas encore finalisé l’accord concernant la répartition du salaire de Ter Stegen et le traitement fiscal des émoluments mensuels.
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L'Ajax perdrait patience avec Marc-André ter Stegen : un accord spécifique retarde le transfert vers le FC Barcelone
Selon des sources néerlandaises, le Barça prendrait toujours en charge la majeure partie du salaire de Ter Stegen, évalué à plus de dix millions d’euros pour la saison 2026/27. Prêté la saison passée à Gérone, le gardien allemand n’avait coûté qu’un million d’euros au club catalan, le reste étant à la charge du Barça.
Cependant, le gardien s’est rapidement blessé gravement, disputant seulement deux matchs pour le club catalan. Gérone a malgré tout dû régler la totalité de la part de salaire convenue. C’est précisément ce que l’Ajax souhaite éviter en liant sa participation financière au temps de jeu effectif de Ter Stegen.
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Le Barça devrait pouvoir compter sur Marc-André ter Stegen pour la reprise de l’entraînement.
Sous contrat avec le Barça jusqu’en 2028, Ter Stegen a déjà entamé sa préparation estivale au sein du club catalan ces derniers jours, même si la première séance officielle n’est programmée que lundi. Le gardien allemand effectuera alors les tests physiques réglementaires et, sauf surprise, obtiendra le feu vert médical pour disputer les compétitions officielles de la saison à venir.
L’Ajax, qui a lancé sa préparation le 1^(er) juillet, attend avec impatience la finalisation de ce transfert. Les Néerlandais ont déjà disputé deux matchs amicaux et doivent entrer en lice le 23 juillet en qualifications pour la Ligue Europa Conférence, avec un premier tour face au Ferencvaros Budapest ou au NK Vojvodina.
Au printemps, Ter Stegen s'était blessé à la cuisse, nécessitant une opération. En raison de cette longue indisponibilité, il a manqué la Coupe du monde, pour laquelle il était pressenti comme numéro un allemand. Dans un premier temps, le gardien d'Hoffenheim a pris place entre les poteaux de l'équipe nationale allemande, mais peu avant la Coupe du monde, Manuel Neuer a fait son retour et a pu disputer le tournoi aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
Les statistiques de Marc-André ter Stegen pour la saison 2025/26 :
Jeux : 3 Minutes jouées : 270 Buts encaissés : 2 Clean sheets : 1
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