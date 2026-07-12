L'Ajax perdrait patience avec Marc-André ter Stegen : un accord spécifique retarde le transfert vers le FC Barcelone

Selon des sources néerlandaises, le Barça prendrait toujours en charge la majeure partie du salaire de Ter Stegen, évalué à plus de dix millions d’euros pour la saison 2026/27. Prêté la saison passée à Gérone, le gardien allemand n’avait coûté qu’un million d’euros au club catalan, le reste étant à la charge du Barça.

Cependant, le gardien s’est rapidement blessé gravement, disputant seulement deux matchs pour le club catalan. Gérone a malgré tout dû régler la totalité de la part de salaire convenue. C’est précisément ce que l’Ajax souhaite éviter en liant sa participation financière au temps de jeu effectif de Ter Stegen.