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L’Ajax boucle la signature de l’ancien joueur de Tottenham Yves Bissouma, libre de tout contrat
Nouveau départ à Amsterdam pour l’ancien de Tottenham
L’Ajax a officiellement confirmé l’arrivée de Bissouma, mettant fin à la période d’incertitude du milieu de terrain après son départ de Premier League. L’international malien, dont le contrat à Tottenham a expiré à l’issue de la saison dernière, a signé un accord qui le lie à la Johan Cruyff ArenA pour un avenir prévisible. Le club a annoncé que le contrat prend effet immédiatement et court jusqu’au 30 juin 2027, offrant à ce joueur expérimenté une plateforme à long terme pour retrouver sa meilleure forme en Eredivisie.
Lors de sa dernière année à Tottenham, il n’a disputé que 11 matches, peinant à convaincre le staff technique de sa fiabilité. Son passage à Londres a été entaché par plusieurs problèmes disciplinaires, dont une suspension très médiatisée il y a deux ans après la diffusion d’images sur les réseaux sociaux semblant le montrer en train d’utiliser du protoxyde d’azote.
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Bissouma révèle sa mentalité de gagnant
Malgré les controverses qui l’ont accompagné à Tottenham, Bissouma arrive aux Pays-Bas avec une attitude combative et un objectif très clair. L’ancien joueur de Brighton a fait part de son enthousiasme à l’idée de rejoindre l’une des institutions les plus historiques du continent. « Je me sens vraiment heureux. Cela représente beaucoup, parce que l’Ajax est l’un des plus grands clubs d’Europe. Et pour moi, faire partie du parcours de ce grand club, c’est quelque chose de bien », a déclaré Bissouma.
Interrogé sur le fait de savoir si ce transfert l’avait surpris, le milieu de terrain a expliqué qu’il était déjà convaincu par la vision présentée par la direction de l’Ajax. « Pas vraiment, parce que j’ai parlé à beaucoup de personnes ici au préalable. Ils m’ont parlé du projet et c’était très intéressant pour moi. C’est pour cela que je suis ici », a-t-il confié. « Ils m’ont simplement parlé du projet, de ce qu’ils veulent vraiment faire cette année et lors des années à venir également. »
Une mentalité de gagnant
Cette signature n’est pas seulement un pari sur le talent, mais aussi un choix calculé de la cellule de recrutement de l’Ajax pour ajouter de l’impact à son milieu de terrain. Bissouma n’a laissé aucun doute sur ses objectifs pour le prochain chapitre de sa carrière. « Je suis un gagnant et, ensuite, on veut tout gagner. C’est mon désir et je suis prêt à commencer », a-t-il déclaré.
Bissouma tient également à assumer un rôle de leader au sein d’un effectif qui se distingue souvent par sa capacité à développer de jeunes talents. « Je vais simplement leur donner quelques conseils, sur ma façon de voir les choses et ma façon de voir le football. Juste pour leur faire savoir que je suis là pour eux tous, pour tous les plus jeunes joueurs. Ils peuvent venir me parler, nous pouvons avoir une très bonne conversation sur n’importe quel sujet », a-t-il ajouté.
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Le club salue une nouvelle recrue cruciale
Le directeur technique Jordi Cruijff a souligné la dimension stratégique de ce recrutement, révélant que le club suivait la situation du joueur depuis plusieurs mois. Cruijff a indiqué que les discussions avec le joueur avaient commencé dès le mois d’août, et le club se réjouit d’avoir recruté un joueur de ce calibre sans indemnité de transfert.
« Les discussions avec Yves ont commencé en août et nous sommes ravis qu’il ait désormais signé à l’Ajax. Nous avons recruté un joueur expérimenté qui sait ce qu’il faut pour performer au plus haut niveau. Il est capable d’évoluer à plusieurs postes, et nous espérons qu’il sera disponible pour être sélectionné dès que possible. »
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