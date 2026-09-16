L’Ajax a officiellement confirmé l’arrivée de Bissouma, mettant fin à la période d’incertitude du milieu de terrain après son départ de Premier League. L’international malien, dont le contrat à Tottenham a expiré à l’issue de la saison dernière, a signé un accord qui le lie à la Johan Cruyff ArenA pour un avenir prévisible. Le club a annoncé que le contrat prend effet immédiatement et court jusqu’au 30 juin 2027, offrant à ce joueur expérimenté une plateforme à long terme pour retrouver sa meilleure forme en Eredivisie.

Lors de sa dernière année à Tottenham, il n’a disputé que 11 matches, peinant à convaincre le staff technique de sa fiabilité. Son passage à Londres a été entaché par plusieurs problèmes disciplinaires, dont une suspension très médiatisée il y a deux ans après la diffusion d’images sur les réseaux sociaux semblant le montrer en train d’utiliser du protoxyde d’azote.







