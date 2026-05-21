Raphinha a confirmé que son arrivée au Spotify Camp Nou a été laborieuse, révélant que plusieurs clubs londoniens ont fait le maximum pour le conserver en Premier League. Lors de l’été 2022, l’ancien fer de lance de Leeds s’est retrouvé au cœur d’un bras de fer très médiatisé impliquant plusieurs cadors du football anglais.

Dans un entretien accordé à TNT Sports Brasil, l’attaquant de 27 ans est revenu sur les rumeurs intenses qui ont précédé son arrivée en Catalogne. « J’avais des offres d’une équipe bleue et d’une équipe rouge de Londres, mais la meilleure décision de ma carrière a été de signer à Barcelone », a-t-il déclaré, allusion probable à l’intérêt de Chelsea et d’Arsenal.