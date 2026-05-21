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L’ailier du FC Barcelone Raphinha admet avoir étudié des propositions d’un « club bleu » et d’un « club rouge » de Londres avant de s’engager en Liga
Snober les cadors londoniens
Raphinha a confirmé que son arrivée au Spotify Camp Nou a été laborieuse, révélant que plusieurs clubs londoniens ont fait le maximum pour le conserver en Premier League. Lors de l’été 2022, l’ancien fer de lance de Leeds s’est retrouvé au cœur d’un bras de fer très médiatisé impliquant plusieurs cadors du football anglais.
Dans un entretien accordé à TNT Sports Brasil, l’attaquant de 27 ans est revenu sur les rumeurs intenses qui ont précédé son arrivée en Catalogne. « J’avais des offres d’une équipe bleue et d’une équipe rouge de Londres, mais la meilleure décision de ma carrière a été de signer à Barcelone », a-t-il déclaré, allusion probable à l’intérêt de Chelsea et d’Arsenal.
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Ce choix s’est révélé judicieux
Malgré les offres financières alléchantes de l’élite de la Premier League, Raphinha a choisi de suivre les traces des légendes brésiliennes Ronaldinho et Neymar en rejoignant le Barça. Depuis son arrivée, l’ailier a validé son choix en s’imposant comme un pilier du collectif catalan, contribuant à une série de succès nationaux.
Malgré une concurrence acharnée et des rumeurs de transfert persistantes, l’attaquant reste pleinement investi dans le projet blaugrana.
Hommage à un génie de notre époque
Interrogé sur le joueur actuel avec lequel il aimerait le plus évoluer, la star du FC Barcelone a cité Harry Kane, l’attaquant emblématique du Bayern Munich. Raphinha a exprimé son admiration pour le capitaine de l’équipe d’Angleterre en déclarant : « Il a un sens du placement remarquable, il sait jouer et il marque des buts. Je le range parmi les très grands joueurs. Il frôle le génie, même si les vrais génies sont rares à ce niveau. »
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Un été chargé s'annonce pour le Barça
Raphinha pourrait bientôt partager le vestiaire du Camp Nou avec plusieurs nouveaux coéquipiers. Alors que le FC Barcelone cherche toujours à remplacer Robert Lewandowski, dont le départ est acté à l’issue de son contrat, le directeur sportif Deco évoque une « tâche quasi impossible ». En pole position pour succéder à l’international polonais : l’attaquant de Chelsea João Pedro et celui de l’Atlético de Madrid, Julián Álvarez.