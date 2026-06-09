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L’ailier de Manchester City, Savinho, correspond selon une ancienne star des Spurs au « genre de joueur » dont Tottenham a besoin. Ce spécialiste identifie par ailleurs trois postes que Roberto De Zerbi devra renforcer lors du prochain mercato estival
Sandro présente les priorités de Tottenham en matière de transferts
Dans une interview accordée à Stake, Sandro a indiqué les axes sur lesquels De Zerbi doit se concentrer durant le mercato estival. Arrivé aux commandes de l’équipe fin mars, le technicien a permis au club de se maintenir en Premier League lors de la dernière journée, avec un bilan de trois victoires, deux nuls et deux défaites en sept matchs. Fort de ce sauvetage in extremis, le technicien brésilien a souligné que les postes d’ailiers et d’attaquant central constituaient des priorités immédiates, citant notamment un ailier capable de créer des décalages et évalué à environ 50 millions d’euros (43 millions de livres sterling / 58 millions de dollars). Il a déclaré : « Je pense que nous devons renforcer l’attaque, avec des ailiers et un attaquant, car certains joueurs vont probablement partir, comme Richarlison qui devrait s’en aller. Concernant les renforts possibles, j’ai souvent entendu citer le nom de Savinho pour le poste d’ailier, et je suis convaincu que nous devons nous concentrer sur ces profils. »
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Savinho arrive avec un palmarès déjà solide.
Depuis son arrivée à Manchester City en provenance de Troyes pour 25 millions d’euros (22 millions de livres / 29 millions de dollars) avant la saison 2024-2025, Savinho s’est imposé comme un véritable gagneur. Le Brésilien s’était déjà distingué lors d’un prêt à Gérone, où il avait marqué 11 buts en 41 matchs. Sous le maillot des Citizens, il a marqué sept fois en 84 rencontres et a contribué aux conquêtes de la FA Cup, de la Coupe de la Ligue 2026 et du Community Shield. Sandro, qui souhaite attirer ce buteur couronné à Londres, reconnaît aussi l’urgence de renforcer la défense. « Pour les défenseurs, je ne sais pas, mais Romero va probablement partir lui aussi, et nous devons également renforcer notre défense centrale », a-t-il ajouté.
Temps nécessaire à la mise en œuvre d'une nouvelle philosophie
Tottenham s’est toujours enorgueilli d’un football offensif, identité que De Zerbi doit désormais rétablir après avoir assuré le maintien du club en première division. Sandro insiste : la direction doit lui accorder le temps de bâtir son effectif, rappelant la patience stratégique qui a profité à Pep Guardiola pour souligner l’équilibre tactique requis. Sandro affirme : « Je pense que c’est ce dont De Zerbi a besoin : qu’on lui laisse du temps, qu’on le laisse choisir ses joueurs. C’est une question de confiance à long terme, n’est-ce pas ? Ce sera un changement majeur, car nous avons déjà une idée précise de cette philosophie. Le football a évolué : tout le monde veut gagner, mais à Tottenham, nous avons toujours misé sur l’offensive et nous avons besoin d’un entraîneur qui partage cette vision. Bien sûr, en Premier League, il ne s’agit pas seulement d’attaquer ; il faut aussi faire preuve d’intelligence et contrôler le match. Guardiola en est la preuve : on ne peut pas être plus offensif que lui, c’est impossible, mais c’est très intelligent. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Tottenham ?
Tottenham s’apprête à vivre un été mouvementé sur le marché des transferts, alors que le club entend soutenir De Zerbi dans ses ambitions. Les recruteurs vont activement prospecter des cibles comme Savinho, tout en anticipant les départs potentiels de cadres confirmés, à l’image de Richarlison et Cristian Romero. Après avoir assuré son maintien in extremis lors de la dernière journée, l’entraîneur va immédiatement s’attacher à inculquer son système tactique exigeant durant la préparation estivale.