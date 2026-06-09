L’ailier de Manchester City, Savinho, correspond selon une ancienne star des Spurs au « genre de joueur » dont Tottenham a besoin. Ce spécialiste identifie par ailleurs trois postes que Roberto De Zerbi devra renforcer lors du prochain mercato estival

Tottenham s’est toujours enorgueilli d’un football offensif, identité que De Zerbi doit désormais rétablir après avoir assuré le maintien du club en première division. Sandro insiste : la direction doit lui accorder le temps de bâtir son effectif, rappelant la patience stratégique qui a profité à Pep Guardiola pour souligner l’équilibre tactique requis. Sandro affirme : « Je pense que c’est ce dont De Zerbi a besoin : qu’on lui laisse du temps, qu’on le laisse choisir ses joueurs. C’est une question de confiance à long terme, n’est-ce pas ? Ce sera un changement majeur, car nous avons déjà une idée précise de cette philosophie. Le football a évolué : tout le monde veut gagner, mais à Tottenham, nous avons toujours misé sur l’offensive et nous avons besoin d’un entraîneur qui partage cette vision. Bien sûr, en Premier League, il ne s’agit pas seulement d’attaquer ; il faut aussi faire preuve d’intelligence et contrôler le match. Guardiola en est la preuve : on ne peut pas être plus offensif que lui, c’est impossible, mais c’est très intelligent. »