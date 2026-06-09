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L’ailier de Liverpool Cody Gakpo a inscrit un doublé, mais les Pays-Bas, réduits à dix, ont tremblé après une blessure lors de leur victoire en match de préparation à la Coupe du monde face à l’Ouzbékistan
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Les Oranje ont conclu leur dernière sortie préparatoire dans le chaos.
Koeman a profité de ce match à huis clos disputé à Randall’s Island pour peaufiner ses combinaisons tactiques juste avant le coup d’envoi du tournoi. Dominateurs en début de rencontre, les Néerlandais ont logiquement ouvert le score lorsque l’ailier de West Ham, Crysencio Summerville, a été fauché dans la surface, offrant à Gakpo l’occasion de transformer son premier penalty.
Toutefois, l’exclusion du remplaçant Guus Til en fin de rencontre a mis en lumière une certaine fragilité défensive, et Igor Sergeev a profité de l’occasion pour égaliser dans le temps additionnel, offrant au 50e au classement FIFA un précieux point. Le désastre a été évité à la 98e minute : Jan Paul van Hecke a obtenu un deuxième penalty, que Gakpo a transformé avec sang-froid pour sceller la victoire.
La crise défensive s’aggrave à l’approche du tournoi.
L’analyse d’après-match s’est avant tout penchée sur le rapport médical plutôt que sur la victoire étriquée. Avant même le coup d’envoi, les plans des Pays-Bas ont été bouleversés par la confirmation que le défenseur d’Arsenal Jurrien Timber était forfait pour la Coupe du monde.
Évoquant ce coup dur pour sa défense et ses préparatifs tactiques, Koeman a confirmé que le onze de départ aligné ce soir sera très proche de celui qui débutera le match d’ouverture de la Coupe du monde dimanche contre le Japon. Le diagnostic définitif concernant la blessure à l’aine de Timber signifie que ce défenseur polyvalent manquera donc un nouveau tournoi.
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Les incertitudes sur le poste de gardien de but accentuent les difficultés de sélection.
Outre l’absence déjà actée de Timber, le staff technique néerlandais a immédiatement tremblé lorsque le gardien titulaire Bart Verbruggen a dû quitter ses partenaires en seconde période. Le portier de Brighton a mal atterri après un duel aérien musclé, contraignant Mark Flekken à le remplacer par précaution.
Cette fragilité défensive a été accentuée par un manque de réalisme offensif : Donyell Malen a ainsi gaspillé plusieurs occasions tranchantes créées par Gakpo. Les buts des remplaçants, comme celui de Brian Brobbey, ayant été refusés pour hors-jeu, la dépendance aux coups de pied arrêtés de Gakpo demeure totale.
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La phase de groupes du groupe F constitue un véritable test tactique.
La sélection européenne rejoindra directement son camp de base officiel pour le tournoi, afin de régler en urgence les problèmes défensifs et médicaux avant le coup d’envoi des rencontres officielles. Les hommes de Koeman doivent rapidement retrouver leur efficacité offensive, alors qu’ils s’apprêtent à entamer une phase initiale délicate en Amérique du Nord.
Prochain rendez-vous : la Coupe du monde, avec un premier match du groupe F face au Japon le samedi 14 juin, puis des confrontations contre la Suède et la Tunisie.