Koeman a profité de ce match à huis clos disputé à Randall’s Island pour peaufiner ses combinaisons tactiques juste avant le coup d’envoi du tournoi. Dominateurs en début de rencontre, les Néerlandais ont logiquement ouvert le score lorsque l’ailier de West Ham, Crysencio Summerville, a été fauché dans la surface, offrant à Gakpo l’occasion de transformer son premier penalty.

Toutefois, l’exclusion du remplaçant Guus Til en fin de rencontre a mis en lumière une certaine fragilité défensive, et Igor Sergeev a profité de l’occasion pour égaliser dans le temps additionnel, offrant au 50e au classement FIFA un précieux point. Le désastre a été évité à la 98e minute : Jan Paul van Hecke a obtenu un deuxième penalty, que Gakpo a transformé avec sang-froid pour sceller la victoire.