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L’ailier de la Roma Wesley est désespéré à l’idée de relancer Endrick, l’indésirable du Real Madrid, lors du mercato de janvier
Wesley mène l’opération séduction pour l’AS Roma
Le lien entre Wesley et Endrick s’est renforcé au fil du temps, créant un pont qui pourrait bientôt mener l’attaquant du Real Madrid vers la capitale italienne. Leur amitié est ancienne, comme l’a montré le soutien apporté par Endrick lorsque Wesley a subi une blessure déchirante qui l’a privé de la Coupe du monde à seulement une semaine du début du tournoi. Aujourd’hui, les rôles se sont inversés, Wesley essayant d’aider son compatriote à traverser une période difficile en Espagne.
Selon Corriere dello Sport, l’ailier de la Roma s’est montré proactif en envoyant des messages à son coéquipier en sélection pour lui dire à quel point il serait ravi de partager un vestiaire avec lui à l’Olimpico. Si ces échanges relèvent d’une démarche personnelle plutôt que du club, ils s’inscrivent parfaitement dans les ambitions de la Roma sur le marché des transferts. Les deux amis auront l’occasion de se retrouver en personne lorsque le Real Madrid se rendra à Rome pour un match de Ligue des champions le 14 octobre, offrant à Endrick un aperçu direct de l’atmosphère que Wesley considère comme chez lui.
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La frustration grandit pour l’oublié du Real Madrid
La situation d’Endrick au Bernabéu est devenue critique après des débuts prometteurs dans sa carrière en Europe. Malgré l’investissement massif consenti par le Real Madrid, le joueur de 20 ans s’est retrouvé en grande partie écarté par le staff technique. Le temps de jeu du Brésilien s’est limité à une seule entrée en jeu de quatre minutes contre Elche lors des huit premiers matches de l’exercice en cours.
Ce manque d’implication contraste fortement avec les assurances reçues plus tôt dans l’année par le joueur. Le jeune joueur envisagerait un départ car la forte concurrence de Kylian Mbappe, Vinicius Jr et Arda Guler l’a relégué tout en bas de la hiérarchie. Alors que sa progression est à l’arrêt, un départ temporaire en janvier est désormais considéré comme la solution la plus logique pour toutes les parties concernées.
Les poids lourds de Serie A tournent autour de l’attaquant
La Roma n’est pas le seul club italien à suivre de près l’évolution de la situation à Madrid. L’AC Milan a également manifesté son intérêt, mais les Giallorossi sont jusqu’ici ceux qui ont le plus avancé en maintenant un dialogue constant avec les représentants du joueur. La prochaine trêve internationale à Singapour offrira une nouvelle occasion à Wesley de plaider pour un transfert dans la capitale, tandis que l’attaquant réfléchit à la suite à donner à sa carrière.
Le président du Real Madrid, Florentino Perez, n’envisage actuellement qu’un prêt sec afin de s’assurer que le club conserve le contrôle sur l’avenir à long terme de son actif. Cependant, les dirigeants de la Roma poussent pour un accord plus complexe, qui pourrait inclure des options pour un transfert définitif ainsi qu’une clause de rachat pour le géant espagnol. Cette structure permettrait à la Roma d’investir davantage dans l’intégration du joueur à l’effectif.
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Inquiétudes internationales face au développement au point mort
Le manque de temps de jeu de l’un des plus grands espoirs du Brésil n’est pas passé inaperçu auprès de la hiérarchie de la sélection nationale. L’inquiétude grandit quant au fait que la progression de l’attaquant soit durablement freinée s’il continue à rester sur le banc. Le besoin de jouer régulièrement est primordial, surtout au moment où le joueur cherche à capitaliser sur son précédent prêt réussi loin de Madrid. À l’approche de janvier, la pression monte sur Jose Mourinho et la direction madrilène pour trouver une solution qui protège leur investissement.
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