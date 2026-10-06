Le lien entre Wesley et Endrick s’est renforcé au fil du temps, créant un pont qui pourrait bientôt mener l’attaquant du Real Madrid vers la capitale italienne. Leur amitié est ancienne, comme l’a montré le soutien apporté par Endrick lorsque Wesley a subi une blessure déchirante qui l’a privé de la Coupe du monde à seulement une semaine du début du tournoi. Aujourd’hui, les rôles se sont inversés, Wesley essayant d’aider son compatriote à traverser une période difficile en Espagne.

Selon Corriere dello Sport, l’ailier de la Roma s’est montré proactif en envoyant des messages à son coéquipier en sélection pour lui dire à quel point il serait ravi de partager un vestiaire avec lui à l’Olimpico. Si ces échanges relèvent d’une démarche personnelle plutôt que du club, ils s’inscrivent parfaitement dans les ambitions de la Roma sur le marché des transferts. Les deux amis auront l’occasion de se retrouver en personne lorsque le Real Madrid se rendra à Rome pour un match de Ligue des champions le 14 octobre, offrant à Endrick un aperçu direct de l’atmosphère que Wesley considère comme chez lui.