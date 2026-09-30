L’heureux cap que représente l’arrivée de leur premier enfant a été partagé directement par le joueur et sa compagne depuis l’hôpital, via leurs comptes personnels sur les réseaux sociaux. Annonçant l’arrivée de leur nouveau membre de la famille dans une publication commune sur les réseaux sociaux, le couple a écrit : « Bautista Soule. Bienvenue, amour de nos vies, tu n’as pas idée à quel point nous t’aimons. »

L’heureuse nouvelle a immédiatement suscité des messages de félicitations, notamment de la part de son coéquipier à la Roma, Paulo Dybala, qui a commenté : « J’ai hâte de rencontrer Bauti. »

Camila Galante, épouse de l’ancien coéquipier Leandro Paredes, a elle aussi ajouté : « Félicitations, les gars. Quelle belle famille. On vous aime ! »