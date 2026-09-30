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L’ailier de la Roma Matias Soule réintègre la sélection argentine après avoir brièvement quitté le rassemblement pour la naissance de son premier enfant
Un espoir de l’Argentine reprend l’entraînement avec le groupe
L’ailier de la Roma a retrouvé le camp d’entraînement de l’Argentine à Ezeiza après avoir soutenu sa compagne lors de la naissance de leur enfant. Soule a temporairement quitté le quartier général de la sélection pour accueillir son fils aîné, Bautista, avant de reprendre l’entraînement collectif mardi. L’attaquant de 23 ans s’est désormais immédiatement reconcentré sur l’objectif de s’assurer une place dans le dispositif offensif de Scaloni.
- Getty Images Sport
L’attaquant annonce une arrivée familiale émouvante
L’heureux cap que représente l’arrivée de leur premier enfant a été partagé directement par le joueur et sa compagne depuis l’hôpital, via leurs comptes personnels sur les réseaux sociaux. Annonçant l’arrivée de leur nouveau membre de la famille dans une publication commune sur les réseaux sociaux, le couple a écrit : « Bautista Soule. Bienvenue, amour de nos vies, tu n’as pas idée à quel point nous t’aimons. »
L’heureuse nouvelle a immédiatement suscité des messages de félicitations, notamment de la part de son coéquipier à la Roma, Paulo Dybala, qui a commenté : « J’ai hâte de rencontrer Bauti. »
Camila Galante, épouse de l’ancien coéquipier Leandro Paredes, a elle aussi ajouté : « Félicitations, les gars. Quelle belle famille. On vous aime ! »
Une longue attente se profile avant une percée chez les seniors
Cette dernière convocation ouvre une voie claire à Soule pour effectuer ses grands débuts tant attendus avec l’équipe première de l’Argentine, après être longtemps resté en marge du radar de Scaloni. Ce gaucher originaire de Mar del Plata avait reçu sa première convocation chez les seniors alors qu’il évoluait encore dans les rangs des jeunes de la Juventus, à seulement 18 ans, avant de briller ensuite avec l’équipe des moins de 20 ans de Javier Mascherano lors de la Coupe du monde junior en 2023. Fort de deux buts et d’une passe décisive en ce début de saison de Serie A avec la Roma, Soule est désormais préparé pour s’intégrer au milieu offensif de l’Argentine.
- Newscom / GDA
Une trilogie exigeante met l’amitié à l’épreuve
L’Argentine entame une série de trois matches amicaux en affrontant la Bolivie mercredi soir à l’Estadio Mario Alberto Kempes. Les hommes de Scaloni rencontreront le Burkina Faso trois jours plus tard avant de conclure cette trêve internationale face à la Bolivie le 6 octobre. Cette dernière rencontre attirera l’attention du monde entier, puisqu’elle servira de cadre d’adieu émouvant pour l’icône nationale Lionel Messi.
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