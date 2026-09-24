L’ailier de Barcelone Anthony Gordon s’en prend à la décision controversée de Thomas Tuchel lors de l’élimination de l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde face à l’Argentine

Le poids émotionnel de la défaite reste lourd, mais le groupe tente d’utiliser cette expérience de manière constructive. L’Angleterre a tenu un débriefing complet à son arrivée à St George's Park, permettant à l’effectif d’affronter de front la déception persistante.

« Nous avons eu une réunion le premier jour, ce qui était important parce qu’il vaut probablement mieux ne pas se mentir », a poursuivi Gordon. « C’était une énorme déception parce que nous avions le sentiment que nous allions gagner, ou que nous étions vraiment dans une très bonne dynamique. Il était donc important d’évacuer ça et d’aller de l’avant. »

Il a ajouté : « C’était une réunion assez positive. Le sélectionneur disait simplement “merci” pour beaucoup de choses parce que, en ce qui concerne l’été, c’était le meilleur de ma vie. J’ai vécu certaines des meilleures expériences que j’aie jamais eues pendant cet été. Je ne pourrais donc pas être plus heureux et plus fier. »

Gordon a également souligné l’ampleur du contraste émotionnel qu’il a vécu à Atlanta. « Je ne me suis jamais senti mieux que lorsque j’ai marqué ce but lors du match contre l’Argentine, et je ne me suis jamais senti plus mal que 20 minutes plus tard », a-t-il déclaré. « Pour être totalement honnête, je pense que chaque fois que vous perdez quelque chose qui a de la valeur dans la vie, qu’il s’agisse d’une personne, de quelque chose comme un match, ou de quoi que ce soit que vous voulez vraiment avoir ou gagner, ou de quelque chose d’une grande valeur, vous ne serez plus jamais la même personne. »

Il a poursuivi : « Cela laisse une cicatrice, mais cette cicatrice ne doit pas toujours être négative. Cela peut faire de vous une meilleure personne. Vous pouvez apprendre différentes choses sur le monde, sur vous-même. C’est donc un peu comme ça que je le vois et, je l’espère, l’équipe et moi en sortirons meilleurs plutôt que l’inverse. »