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L’ailier de Barcelone Anthony Gordon s’en prend à la décision controversée de Thomas Tuchel lors de l’élimination de l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde face à l’Argentine
Un repli tactique prématuré
L’élimination douloureuse de l’Angleterre en Coupe du monde face à l’Argentine continue de dominer les débats alors que la sélection se regroupe pour la première fois depuis l’été. L’Angleterre était à 20 minutes d’une finale historique, avec un court avantage grâce à une frappe clinique de Gordon. Cependant, la dynamique a basculé de manière spectaculaire lorsque Tuchel a choisi de protéger cet avantage, en remplaçant le buteur par le défenseur Ezri Konsa.
Ce changement défensif a invité une pression incessante des Sud-Américains, qui ont fini par renverser la situation pour briser les rêves anglais. Si Tuchel a d’abord reproché à son équipe son incapacité à conserver le ballon, il a depuis reconnu que ses ajustements conservateurs étaient intervenus trop tôt. La décision du sélectionneur de passer dans un système en 5-4-1 a effectivement donné le contrôle à l’Argentine, laissant joueurs et supporters déconcertés par le soudain manque d’ambition offensive.
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Retour sur un retrait douloureux
Gordon est désormais revenu sur le moment où son tournoi a pris fin, admettant que sa sortie prématurée avait brisé un pic de forme physique et mentale. Le joueur de 25 ans estimait maîtriser totalement sa performance avant de recevoir l’instruction de quitter la pelouse, mettant un terme à une sortie qu’il pensait promise au succès.
« Oui, j’ai été [surpris], pour être totalement honnête, a déclaré l’ancien joueur de Newcastle. Seulement parce que je venais de marquer. Je suis le type de joueur qui, je l’ai déjà dit, est vraiment bon quand je joue à l’adrénaline. Quand je marque, je fais généralement peu de mauvais matches parce que j’entre dans un état de confiance intouchable. Ça me donne l’impression d’être au sommet du monde. Surtout à ce moment-là, sur cette scène-là, je me sentais vraiment bien. »
Tuchel a également partagé son point de vue, révélant l’intense pression qui a conduit à son changement tactique fatidique. L’entraîneur a reconnu que l’épuisement pur et simple au sein de l’effectif avait brouillé son jugement, le poussant à un repositionnement défensif dicté par la panique.
« Nous avons concédé une occasion juste avant la pause fraîcheur. Je me suis dit que nous n’allions pas survivre. C’est la mort, a confessé Tuchel. Je me suis dit : “OK, passons à une défense à cinq, un 5-4-1.” C’était trop tôt pour avoir cet état d’esprit. Il y a eu le Congo, Miami et la Norvège, puis le Mexique et l’altitude. Nous étions super fatigués. »
Guérir la cicatrice de la Coupe du monde
Le poids émotionnel de la défaite reste lourd, mais le groupe tente d’utiliser cette expérience de manière constructive. L’Angleterre a tenu un débriefing complet à son arrivée à St George's Park, permettant à l’effectif d’affronter de front la déception persistante.
« Nous avons eu une réunion le premier jour, ce qui était important parce qu’il vaut probablement mieux ne pas se mentir », a poursuivi Gordon. « C’était une énorme déception parce que nous avions le sentiment que nous allions gagner, ou que nous étions vraiment dans une très bonne dynamique. Il était donc important d’évacuer ça et d’aller de l’avant. »
Il a ajouté : « C’était une réunion assez positive. Le sélectionneur disait simplement “merci” pour beaucoup de choses parce que, en ce qui concerne l’été, c’était le meilleur de ma vie. J’ai vécu certaines des meilleures expériences que j’aie jamais eues pendant cet été. Je ne pourrais donc pas être plus heureux et plus fier. »
Gordon a également souligné l’ampleur du contraste émotionnel qu’il a vécu à Atlanta. « Je ne me suis jamais senti mieux que lorsque j’ai marqué ce but lors du match contre l’Argentine, et je ne me suis jamais senti plus mal que 20 minutes plus tard », a-t-il déclaré. « Pour être totalement honnête, je pense que chaque fois que vous perdez quelque chose qui a de la valeur dans la vie, qu’il s’agisse d’une personne, de quelque chose comme un match, ou de quoi que ce soit que vous voulez vraiment avoir ou gagner, ou de quelque chose d’une grande valeur, vous ne serez plus jamais la même personne. »
Il a poursuivi : « Cela laisse une cicatrice, mais cette cicatrice ne doit pas toujours être négative. Cela peut faire de vous une meilleure personne. Vous pouvez apprendre différentes choses sur le monde, sur vous-même. C’est donc un peu comme ça que je le vois et, je l’espère, l’équipe et moi en sortirons meilleurs plutôt que l’inverse. »
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La route vers la rédemption en Ligue des nations
L’Angleterre doit désormais canaliser ses frustrations persistantes dans un calendrier automnal exigeant. Les Three Lions retrouveront la compétition en septembre pour un choc crucial de l’UEFA Nations League contre l’Espagne, future championne du monde, ce qui constituera un test immédiat de leur détermination et de leur évolution tactique. Suivra ensuite une rencontre capitale face à la République tchèque.
Tuchel sera soumis à une pression intense pour prouver qu’il a tiré les leçons de ses erreurs de l’été. La trêve internationale marathon se poursuivra en octobre avec des matches contre la Croatie et des retrouvailles avec les Tchèques, offrant au sélectionneur une fenêtre cruciale pour affiner son approche et s’assurer que son effectif talentueux peut rivaliser régulièrement avec l’élite mondiale sans se recroqueviller.
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