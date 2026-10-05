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L’ailier d’Arsenal Noni Madueke ciblé par des géants européens après avoir perdu sa place de titulaire sous les ordres de Mikel Arteta
Les géants européens s’intéressent à Madueke
Madueke s’est imposé comme une cible prioritaire pour certains des plus grands clubs européens, alors que sa situation à l’Emirates Stadium continue de se détériorer. L’attaquant de 24 ans se retrouve en marge de l’effectif de Mikel Arteta en ce début de saison, une évolution qui a alerté les recruteurs à travers le continent.
L’international anglais est actuellement suivi par l’Atlético de Madrid et la Juventus, deux clubs connus pour apprécier de longue date son style de jeu direct et sa capacité de dribble, selon The Telegraph. Madueke n’a disputé que cinq matches toutes compétitions confondues avec Arsenal cette saison, pour un total de 176 minutes et un seul but inscrit en Carabao Cup.
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En difficulté pour obtenir du temps de jeu sous Arteta
Malgré son arrivée au club avec de grandes attentes après un transfert de 48,5 millions de livres en provenance de Chelsea l’été dernier, Madueke a eu du mal à conserver une place régulière dans le onze de départ préféré d’Arteta. Au total, l’ailier a disputé 48 matches avec Arsenal toutes compétitions confondues depuis son arrivée, pour neuf buts et quatre passes décisives.
La saison dernière, l’ailier a été titularisé à 16 reprises dans l’élite, même si sa progression a été freinée par une absence de deux mois en raison d’une blessure au genou. La concurrence n’a fait que s’intensifier cette année, Arteta optant pour des profils différents dans son secteur offensif. Cette saison, Madueke et Viktor Gyokeres font partie des joueurs titrés qui n’ont pas encore débuté un match de Premier League.
Pour renforcer davantage ses options offensives, Arteta a fait venir Christos Tzolis, bien que l’international grec ait récemment contracté une blessure aux ischio-jambiers alors qu’il était en sélection, sans calendrier précis concernant son retour. Parallèlement, l’émergence du grand espoir Max Dowman n’a fait qu’accentuer l’intense bataille pour les postes sur les ailes.
Impact sur le statut international de l’Angleterre
La situation de Madueke en club commence déjà à avoir des répercussions sur sa carrière internationale sous Thomas Tuchel. Le staff de l’Angleterre le considérerait comme l’un des attaquants les plus efficaces en un contre un au sein de la sélection, une qualité qui l’a aidé à obtenir cinq apparitions lors de la Coupe du monde estivale. Cependant, son manque de temps de jeu régulier à Arsenal a entraîné son omission de la dernière liste de l’Angleterre pour les premiers matches de la Ligue des nations, soulignant l’urgence de sa situation actuelle.
Lancé en sélection par Lee Carsley à la fin de l’année 2024, Madueke a été un élément clé du groupe qui a atteint les demi-finales de la Coupe du monde. Pour rester dans les plans de Tuchel lors du prochain cycle de tournoi majeur, l’ailier doit jouer semaine après semaine au plus haut niveau.
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L’exode offensif pourrait se poursuivre en janvier
Arsenal a connu un remaniement important de ses options offensives cet été, avec les départs de Leandro Trossard, qui a rejoint Besiktas, de Gabriel Jesus, qui a rejoint Barcelone, et de Gabriel Martinelli, qui a bouclé son transfert à Al Hilal. Avec autant d’éléments offensifs clés sur le départ, Madueke pourrait bien être le prochain à les suivre vers la sortie lors du prochain mercato de janvier.
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