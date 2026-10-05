L’ailier d’Arsenal Noni Madueke ciblé par des géants européens après avoir perdu sa place de titulaire sous les ordres de Mikel Arteta

Malgré son arrivée au club avec de grandes attentes après un transfert de 48,5 millions de livres en provenance de Chelsea l’été dernier, Madueke a eu du mal à conserver une place régulière dans le onze de départ préféré d’Arteta. Au total, l’ailier a disputé 48 matches avec Arsenal toutes compétitions confondues depuis son arrivée, pour neuf buts et quatre passes décisives.

La saison dernière, l’ailier a été titularisé à 16 reprises dans l’élite, même si sa progression a été freinée par une absence de deux mois en raison d’une blessure au genou. La concurrence n’a fait que s’intensifier cette année, Arteta optant pour des profils différents dans son secteur offensif. Cette saison, Madueke et Viktor Gyokeres font partie des joueurs titrés qui n’ont pas encore débuté un match de Premier League.

Pour renforcer davantage ses options offensives, Arteta a fait venir Christos Tzolis, bien que l’international grec ait récemment contracté une blessure aux ischio-jambiers alors qu’il était en sélection, sans calendrier précis concernant son retour. Parallèlement, l’émergence du grand espoir Max Dowman n’a fait qu’accentuer l’intense bataille pour les postes sur les ailes.