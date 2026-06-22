Le joueur de 24 ans s’est envolé pour Londres et a vécu ce grand moment ; il devrait rejoindre le groupe dès mardi. La fédération belge l’a confirmé lundi soir : Doku préparera avec l’équipe le dernier match de la phase de groupes.
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L'ailier belge Jérémy Doku est devenu père pour la première fois ; dans le même temps, L'Équipe a pris ses distances avec des propos choquants
«Félicitations à Jérémy Doku et à sa famille pour la naissance de leur premier fils, Praise», ont écrit les Diables Rouges sur Instagram. Le joueur de 24 ans s’est rendu à Londres «avec l’accord et en présence d’un médecin de l’équipe» afin d’être aux côtés de sa femme pour cet événement spécial.
Ces derniers jours, le choix du joueur avait suscité des critiques, notamment celles de la journaliste France Pierron : « Un accouchement est un moment répugnant où le père est inutile, il n’a qu’un rôle de figurant. Tu as la chance de participer à une Coupe du monde. Il y a des centaines de footballeurs qui donneraient tout pour être à ta place. »
L'Équipe présente ses excuses à Doku
Le journal sportif français L’Équipe, pour la chaîne de télévision de laquelle travaille Pierron, a ensuite pris ses distances par rapport à ces propos. Ces déclarations seraient « en totale contradiction avec les valeurs du groupe », a indiqué L’Équipe. Le journal a présenté ses excuses « au footballeur concerné, mais aussi à l’ensemble du public ».
Nadiem Amiri, international allemand et père de deux enfants, défend Doku : « Je ne comprends pas du tout qu’on le critique. Tous les pères savent à quel point c’est un moment spécial. C’est très intense, et sa femme a aussi besoin de lui. »
« Personne ne veut manquer la naissance de son premier enfant », avait souligné Doku. La date initialement prévue pour l’accouchement aurait coïncidé avec le milieu de la phase à élimination directe de la Coupe du monde. C’est samedi prochain, à Vancouver, lors du match contre la Nouvelle-Zélande, que la Belgique, actuellement troisième de son groupe, saura si elle se qualifie pour les huitièmes de finale.