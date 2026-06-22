Le journal sportif français L’Équipe, pour la chaîne de télévision de laquelle travaille Pierron, a ensuite pris ses distances par rapport à ces propos. Ces déclarations seraient « en totale contradiction avec les valeurs du groupe », a indiqué L’Équipe. Le journal a présenté ses excuses « au footballeur concerné, mais aussi à l’ensemble du public ».

Nadiem Amiri, international allemand et père de deux enfants, défend Doku : « Je ne comprends pas du tout qu’on le critique. Tous les pères savent à quel point c’est un moment spécial. C’est très intense, et sa femme a aussi besoin de lui. »

« Personne ne veut manquer la naissance de son premier enfant », avait souligné Doku. La date initialement prévue pour l’accouchement aurait coïncidé avec le milieu de la phase à élimination directe de la Coupe du monde. C’est samedi prochain, à Vancouver, lors du match contre la Nouvelle-Zélande, que la Belgique, actuellement troisième de son groupe, saura si elle se qualifie pour les huitièmes de finale.