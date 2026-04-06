L'ailier argentin entre dans l'histoire en devenant le premier footballeur en activité de son pays à faire son coming out lors d'une interview historique

L'émission a diffusé un hommage émouvant de la compagne de l'ailier, qui a exprimé une immense fierté envers sa personnalité. Elle a déclaré : « Bonjour mon chéri, j'espère que tu as apprécié la surprise. Je ne peux que te féliciter et te remercier pour l'excellente personne et l'excellent professionnel que tu es. Je sais tout le combat que tu mènes pour cela, je sais que tu as un rêve... Je t'aime très fort et merci de défendre les couleurs de ma ville. »

En réponse à cet hommage, Lago a déclaré : « C'est un amour irrationnel, nous le vivons ainsi, tout comme avec le football. Nous essayons d'exprimer ce que nous ressentons. Je ne sais pas comment je ne m'en suis pas rendu compte, je vis à la maison. Il est très attentionné et montre son affection de cette manière très spéciale. »