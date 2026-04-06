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L'ailier argentin entre dans l'histoire en devenant le premier footballeur en activité de son pays à faire son coming out lors d'une interview historique
Un tournant historique pour le football argentin
Lago a ouvert de nouvelles perspectives dans un sport où l'homosexualité a longtemps été considérée comme un sujet tabou. Colon vient de fêter une victoire 3-0 contre San Miguel, lors de laquelle l'attaquant a marqué un but. Cependant, c'est en dehors du terrain, lors d'une apparition dans l'émission Sangre y Luto, qu'il a eu le plus grand impact. Surpris par un message vidéo de son petit ami, il est devenu le premier joueur évoluant actuellement au niveau professionnel en Argentine à faire une telle révélation, franchissant ainsi une étape courageuse qui remet en question la culture traditionnelle de ce sport.
Déclaration d'amour émouvante en public
L'émission a diffusé un hommage émouvant de la compagne de l'ailier, qui a exprimé une immense fierté envers sa personnalité. Elle a déclaré : « Bonjour mon chéri, j'espère que tu as apprécié la surprise. Je ne peux que te féliciter et te remercier pour l'excellente personne et l'excellent professionnel que tu es. Je sais tout le combat que tu mènes pour cela, je sais que tu as un rêve... Je t'aime très fort et merci de défendre les couleurs de ma ville. »
En réponse à cet hommage, Lago a déclaré : « C'est un amour irrationnel, nous le vivons ainsi, tout comme avec le football. Nous essayons d'exprimer ce que nous ressentons. Je ne sais pas comment je ne m'en suis pas rendu compte, je vis à la maison. Il est très attentionné et montre son affection de cette manière très spéciale. »
Dans le sillage d'un précurseur novateur
Cette décision courageuse s'inscrit dans la lignée du précédent établi par Nicolas Fernandez il y a six ans. En 2020, Fernandez avait fait la une des journaux en faisant son coming out alors qu'il évoluait au sein du club de ligue régionale General Belgrano de Santa Rosa. Il avait alors souligné que les footballeurs restaient souvent silencieux par peur, mais avait exprimé l'espoir que les jeunes générations arrivent avec un esprit beaucoup plus ouvert. Jusqu'à présent, aucun joueur professionnel du pays n'avait suivi cette voie. Avec 11 buts et sept passes décisives en 58 apparitions depuis son arrivée à Colón en 2024, l'attaquant prouve que l'authenticité et les performances de haut niveau vont de pair.
En regardant vers l'avenir
À l'avenir, cette annonce historique pourrait favoriser la création d'un environnement bien plus inclusif dans le monde du football argentin. Alors que ce joueur de 23 ans continue de mener son équipe vers la montée en première division, son courage inébranlable incitera sans aucun doute d'innombrables autres athlètes à assumer leur véritable identité sans crainte.