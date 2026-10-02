De nouvelles déclarations importantes sont arrivées de la part de Beppe Riso, agent historique de très nombreux footballeurs, italiens ou non, dans le podcast Colpi da Maestro. L’agent italien est revenu sur le deuxième grand transfert de la carrière de l’un de ses protégés les plus importants, Sandro Tonali, qui est passé de Milan à Newcastle à l’été 2023.
Getty Images/Calciomercato
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L’agent de Tonali : « Son départ de l’AC Milan ? Il y avait le sentiment qu’il se passait quelque chose de différent. Il a eu du courage, il a fait preuve de vision »
« Le sentiment d’un Milan différent »
« Nous avions eu le sentiment que l’AC Milan était différent. Je connais bien l’AC Milan et il ne me donnait pas le sentiment de l’AC Milan historique »
Courageux et visionnaire
« En parlant avec Sandro, nous avons réfléchi à l’idée d’aller en Premier League, c’était un défi qui le fascinait. Il a eu ce courage parce qu’il était l’un des joueurs les plus importants et qu’il avait remporté le Scudetto, il a eu le courage de partir, il a été visionnaire »
Il était triste
« Difficile ? Beaucoup, pour lui très difficile, au cours des premières semaines je le voyais triste puis il a pris ses marques et il s’est imposé comme toujours »
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