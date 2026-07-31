Les chiffres ne font pas tout dans le football, mais ils offrent au moins un premier aperçu : Soulè a beaucoup joué la saison dernière (41 matches entre la Serie A et la Ligue Europa) et a inscrit 7 buts et délivré 7 passes décisives. Il serait trop sévère de juger cette saison comme négative. Mais, à l’évidence, cela n’a pas suffi pour devenir un joueur indispensable aux yeux de Gasperini. La prolongation de Dybala et l’arrivée de son ami Castro ont ensuite fait reculer l’Argentin dans la hiérarchie.
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L’agent de Soulè appelle l’AC Milan : voici les véritables conditions pour boucler l’affaire avec la Roma
CARACTÉRISTIQUES OK
La Roma a besoin de réaliser une rentrée d’argent importante grâce au marché des transferts dans le sens des départs et a décidé de sacrifier le talent de Soulè malgré un contrat encore très long, jusqu’en 2029. Les Friedkin voulaient le vendre en Arabie pour 40 millions, mais l’ancien joueur de la Juventus n’a jamais ouvert la porte : il veut rester à la Roma et, dans le cas contraire, sa volonté serait malgré tout de rester en Europe. Son agent, Guastadisegno, a exposé ce type d’opportunité au Milan. D’ailleurs, il a les caractéristiques techniques recherchées par Amorim : il évolue en soutien de l’attaquant, il est gaucher et a besoin d’un nouveau défi et de davantage de considération.
Paquet de 32 millions
Précision nécessaire : l’AC Milan n’a pas encore décidé s’il activera ou non la piste Soulé. Les conditions sur lesquelles l’agent est certain de négocier font état d’une demande de 30 millions de base fixe, à laquelle devront être ajoutés des bonus. À vrai dire modestes, environ 2 millions d’euros. Matias espère une offensive de l’AC Milan...
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