La Roma a besoin de réaliser une rentrée d’argent importante grâce au marché des transferts dans le sens des départs et a décidé de sacrifier le talent de Soulè malgré un contrat encore très long, jusqu’en 2029. Les Friedkin voulaient le vendre en Arabie pour 40 millions, mais l’ancien joueur de la Juventus n’a jamais ouvert la porte : il veut rester à la Roma et, dans le cas contraire, sa volonté serait malgré tout de rester en Europe. Son agent, Guastadisegno, a exposé ce type d’opportunité au Milan. D’ailleurs, il a les caractéristiques techniques recherchées par Amorim : il évolue en soutien de l’attaquant, il est gaucher et a besoin d’un nouveau défi et de davantage de considération.