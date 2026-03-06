Getty Images
L'agent de Scott McTominay attendu en Italie alors que Naples cherche à renouveler son contrat alors que des rumeurs font état d'un retour en Premier League
La mission McTominay de Naples
Le milieu de terrain est actuellement en train de retrouver sa forme physique après une blessure au tendon subie le 7 février, mais son absence n'a fait que souligner son importance pour l'équipe. À l'approche du mercato estival, les dirigeants de Naples sont désireux de dissuader les prétendants potentiels en proposant au joueur de 29 ans un contrat amélioré qui reflète son statut de l'un des meilleurs joueurs de Serie A.
Les agents se préparent pour le sommet de Naples
Le mois de mars s'annonce décisif pour l'avenir de l'Écossais, ses représentants devant se rendre à Naples pour des discussions officielles. Selon certaines informations, le club aurait déjà clairement exprimé son souhait de prolonger son contrat actuel, qui expire en 2028. McTominay se sentirait « comme un dieu » à Naples, ce qui constitue un contexte favorable pour les négociations à venir.
Cette décision intervient alors que des rumeurs persistantes font état de l'intérêt de clubs anglais pour le joueur. Cependant, le joueur lui-même a récemment répondu à ces rumeurs en déclarant : « Mon agent n'a communiqué avec personne au sujet de mon avenir. Il ne parle qu'avec moi et avec le club. Il n'a rien dit aux journaux. Je suis extrêmement heureux ici et, en ce qui me concerne, je suis un joueur de Naples ; c'est tout ce qui m'importe. L'avenir est très important et je me vois rester à Naples pendant longtemps. »
Une forme sensationnelle devant le but
L'impact de McTominay en Italie a été statistiquement stupéfiant, s'appuyant sur une première saison où il a été nommé meilleur joueur du championnat. Au cours de la saison 2025/26, il a déjà atteint les deux chiffres dans toutes les compétitions, marquant six buts en Serie A et quatre en Ligue des champions. Sa créativité a été tout aussi impressionnante, puisqu'il a fourni quatre passes décisives à ses coéquipiers jusqu'à présent cette saison.
Cette efficacité clinique le rend indispensable à Conte. À propos de son évolution, McTominay a déclaré : « À Naples, j'ai progressé tant sur le plan tactique que physique. Sur le plan tactique, l'Italie est différente de la Premier League. J'ai dû m'adapter et apprendre très rapidement comment jouer, quels mouvements effectuer, comment me libérer, comment devenir un problème dans la surface adverse et aussi comment défendre. Ce fut un apprentissage enrichissant et j'ai apprécié chaque minute. »
La lutte de Naples pour garder McTominay
Malgré l'engagement public du joueur, le directeur du Napoli, Leonardo Giammarioli, a précédemment admis ses inquiétudes concernant l'attrait de la Premier League. Le directeur a avoué que, même si le club souhaite conserver sa star, ses performances méritent la plus haute scène. « Oui, bien sûr que je suis inquiet. Mais en fin de compte, surtout Scott, qui est un très bon garçon, nous aimerions qu'il passe au niveau supérieur dans les prochaines années – peut-être pas maintenant, peut-être pas l'année prochaine, mais il le mérite », a déclaré Giammarioli.
Pour l'instant, l'accent reste mis sur le terrain et la prolongation de contrat imminente. Si certains médias ont suggéré un désir de retourner en Angleterre pour des raisons personnelles, l'arrivée prévue de ses agents suggère une volonté de s'engager dans le projet de Naples. Alors que la course au Scudetto s'intensifie, obtenir la signature de McTominay sur un nouveau contrat représenterait une déclaration d'intention massive de la part du géant italien.
