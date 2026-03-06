L'agent de Scott McTominay attendu en Italie alors que Naples cherche à renouveler son contrat alors que des rumeurs font état d'un retour en Premier League

Le mois de mars s'annonce décisif pour l'avenir de l'Écossais, ses représentants devant se rendre à Naples pour des discussions officielles. Selon certaines informations, le club aurait déjà clairement exprimé son souhait de prolonger son contrat actuel, qui expire en 2028. McTominay se sentirait « comme un dieu » à Naples, ce qui constitue un contexte favorable pour les négociations à venir.

Cette décision intervient alors que des rumeurs persistantes font état de l'intérêt de clubs anglais pour le joueur. Cependant, le joueur lui-même a récemment répondu à ces rumeurs en déclarant : « Mon agent n'a communiqué avec personne au sujet de mon avenir. Il ne parle qu'avec moi et avec le club. Il n'a rien dit aux journaux. Je suis extrêmement heureux ici et, en ce qui me concerne, je suis un joueur de Naples ; c'est tout ce qui m'importe. L'avenir est très important et je me vois rester à Naples pendant longtemps. »