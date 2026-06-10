L'agent de Ruggeri affirme avec autorité : « La Juventus ? Tous les grands clubs s'intéressent aux bons joueurs. »

Manuel Montipò, l’agent de Matteo Ruggeri, fait le point sur la situation du jeune latéral, né en 2002 et actuellement à l’Atlético Madrid : « Le mercato est en pleine effervescence et tout peut arriver, car les demandes affluent, aussi bien en Italie qu’à l’étranger. Pour l’instant, rien n’est concret. Actuellement, il est titulaire à l’Atlético. La Juventus ? C’est un grand club et tous les grands clubs s’intéressent aux bons joueurs. Un intérêt est donc possible, sans que rien ne soit confirmé. »