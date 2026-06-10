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Atletico de Madrid v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

L'agent de Ruggeri affirme avec autorité : « La Juventus ? Tous les grands clubs s'intéressent aux bons joueurs. »

Juventus FC
Mercato
Atlético Madrid
M. Ruggeri

L'agent de l'ancien arrière latéral de l'Atalanta, désormais titulaire à l'Atlético Madrid, prend la parole.

Manuel Montipò, l’agent de Matteo Ruggeri, fait le point sur la situation du jeune latéral, né en 2002 et actuellement à l’Atlético Madrid : « Le mercato est en pleine effervescence et tout peut arriver, car les demandes affluent, aussi bien en Italie qu’à l’étranger. Pour l’instant, rien n’est concret. Actuellement, il est titulaire à l’Atlético. La Juventus ? C’est un grand club et tous les grands clubs s’intéressent aux bons joueurs. Un intérêt est donc possible, sans que rien ne soit confirmé. »

  • Le journaliste s'est attardé sur les performances de l'ailier au sein de l'Atlético de Diego Simeone, comme le rapporte le sitegianlucadimarzio.com : « Ruggeri a disputé 48 matchs et délivré 7 passes décisives avec l'Atlético Madrid cette année. Il a été titulaire lors de presque tous les matchs, le club est très satisfait du joueur et ravi de le garder. Aujourd'hui, il est titulaire à l'Atlético Madrid. »


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