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L'agent de Pep Guardiola confirme que le club Al-Nassr a pris contact, tandis que des rumeurs évoquent un éventuel partenariat avec Cristiano Ronaldo au sein du champion de la Ligue professionnelle saoudienne
Des clubs saoudiens de premier plan ont approché le stratège de Manchester City, qui s’apprête à partir.
Guardiola a secoué le monde du football en annonçant officiellement son départ de Manchester City à l’issue de la saison, concluant ainsi une décennie de profondes transformations et de titres. Profitant de ce bouleversement organisationnel majeur, Al-Nassr, fraîchement couronné champion d’Arabie saoudite, a lancé une campagne ambitieuse pour attirer le technicien à Riyad. Après avoir remporté la Saudi Premier League et la Ligue des champions de l’AFC, l’entraîneur Jorge Jesus a démissionné, alimentant encore davantage les spéculations.
Selon plusieurs sources, le club saoudien aurait mis sur la table une offre salariale record, censée réunir l’entraîneur catalan et Cristiano Ronaldo. Une démarche qui a poussé Josep Maria Orobitg, l’agent de longue date de Guardiola, à clarifier publiquement l’état des discussions.
- AFP
Orobitg balaie d’un revers ces chiffres records.
Face aux nombreuses rumeurs selon lesquelles Al-Nassr aurait tenté de séduire l'entraîneur catalan avec un contrat de plusieurs millions de livres sterling, d'une valeur de près de 130 millions d'euros par saison, Orobitg a rapidement démenti ces chiffres astronomiques. S'adressant au journal saoudien Okaz, il a déclaré : « Il y a eu un contact il y a un mois et demi, juste un contact, sans aucun engagement ni offre écrite. Ce n'est pas une somme aussi colossale. »
« Aucune autre rencontre n'est prévue », déclare l'agent.
L'appel d'Al-Nassr n'est pas la seule prise de contact en provenance du Golfe, où plusieurs instances du football cherchent à profiter de la disponibilité soudaine de l'entraîneur.
Alors qu’il évoque des pourparlers préliminaires avec la sélection nationale tout en restant prudent sur l’issue d’un éventuel accord, Orobitg précise : « Il y a également eu des contacts avec la Fédération saoudienne il y a environ quinze jours, mais il n’y aura pas d’autres échanges pour le moment. Pour l’instant, aucun d’eux n’a vraiment de chances de recruter Guardiola. »
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Guardiola quitte Etihad avant de changer de poste
Guardiola dirigera Manchester City pour la dernière fois dimanche, lorsque son équipe accueillera Aston Villa pour un dernier match de saison chargé d'émotion. Une fois les formalités d'après-match accomplies, l'attention se portera sur ses futures responsabilités en tant qu'ambassadeur mondial du City Football Group.