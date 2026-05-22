Guardiola a secoué le monde du football en annonçant officiellement son départ de Manchester City à l’issue de la saison, concluant ainsi une décennie de profondes transformations et de titres. Profitant de ce bouleversement organisationnel majeur, Al-Nassr, fraîchement couronné champion d’Arabie saoudite, a lancé une campagne ambitieuse pour attirer le technicien à Riyad. Après avoir remporté la Saudi Premier League et la Ligue des champions de l’AFC, l’entraîneur Jorge Jesus a démissionné, alimentant encore davantage les spéculations.

Selon plusieurs sources, le club saoudien aurait mis sur la table une offre salariale record, censée réunir l’entraîneur catalan et Cristiano Ronaldo. Une démarche qui a poussé Josep Maria Orobitg, l’agent de longue date de Guardiola, à clarifier publiquement l’état des discussions.